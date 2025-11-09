Η στιγμή της συντριβής ελικοπτέρου στο Νταγκεστάν - 4 νεκροί

Τέσσερα υψηλόβαθμα στελέχη της ρωσικής εταιρείας Kizlyar Electromechanical Plant (KEMZ), που παράγει στρατιωτικό εξοπλισμό, έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν όταν το ελικόπτερο Ka-226 στο οποίο επέβαιναν συνετρίβη την περασμένη Παρασκευή στο Νταγκεστάν, στη νότια Ρωσία.

Το ελικόπτερο εκτελούσε δρομολόγιο από το Κιζλιάρ προς το Ιζμπερμπάς και κατέπεσε κοντά σε χωριό στις ακτές της Κασπίας Θάλασσας, προσκρούοντας σε άδειο σπίτι που καταστράφηκε ολοσχερώς από τη φωτιά.

? Russia: Deputy director, chief designer and chief engineer of major military contractor Kizlyar Electromechanical Plant died in a comical helicopter crash in occupied Dagestan.

The company designs and produces a large variety of electronic components for military aircraft. pic.twitter.com/bQRze6E7Ug — Igor Sushko (@igorsushko) November 8, 2025

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τον πιλότο να προσπαθεί να προσγειώσει το ελικόπτερο σε παραλία, με την ουρά να ακουμπά στο έδαφος και να σπάει. Παρότι ο πιλότος προσπάθησε να ανακτήσει τον έλεγχο και να απογειωθεί ξανά, το ελικόπτερο άρχισε να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα και κατέπεσε πάνω στο σπίτι κοντά στο χωριό Ατσι-Σου.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με εγκαύματα, με έναν από αυτούς να βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με το Nexta, τα πρώτα στοιχεία αποδίδουν το δυστύχημα σε τεχνική βλάβη, ενώ οι ρωσικές αρχές έχουν ξεκινήσει ποινική έρευνα για παραβίαση κανόνων ασφάλειας της αεροπορίας.

Η Kizlyar Electromechanical Plant (KEMZ) έχει έδρα στο Νταγκεστάν και ειδικεύεται στην παραγωγή εξοπλισμού αεροσκαφών και στρατιωτικού υλικού.

Η εταιρεία βρίσκεται υπό αμερικανικές κυρώσεις, καθώς θεωρείται κρίσιμος κρίκος της ρωσικής αμυντικής βιομηχανίας.

