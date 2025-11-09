Στις ΗΠΑ την Δευτέρα ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στις ΗΠΑ αύριο Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου.

Την είδηση γνωστοποίησε το μεσημέρι της Κυριακής το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας μέσω επίσημης ανακοίνωσης.

Regarding the Visit of H.E. Hakan Fidan, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Türkiye, to the USA https://t.co/cXUSsX2XpI pic.twitter.com/YMhkSwhqNt — Turkish MFA (@MFATurkiye) November 9, 2025

Ο Φιντάν θα πραγματοποιήσει συναντήσεις για να συζητήσει διμερή και περιφερειακά θέματα, όπως μετέδωσε το Πρακτορείο Anadolu την Κυριακή.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών επισκέφθηκε τελευταία φορά τις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο, συνοδεύοντας τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στην 80ή Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Ο Φιντάν, είχε επίσης πραγματοποιήσει σειρά επαφών υψηλού επιπέδου κατά τη διάρκεια της διήμερης επίσκεψης του στην Ουάσιγκτον τον Μάρτιο, όπου συναντήθηκε με Αμερικανούς αξιωματούχους για κρίσιμα διμερή και περιφερειακά θέματα.