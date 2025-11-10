Βέλγιο: Πτήση drones πάνω από πυρηνικό εργοστάσιο
Τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη θεάθησαν πάνω από πυρηνικό εργοστάσιο στο Βέλγιο
Τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη θεάθησαν αργά το βράδυ της Κυριακής (9/11) πάνω από τον πυρηνικό σταθμό Ντοέλ του Βελγίου, ανέφερε ένας εκπρόσωπος της εταιρείας ενέργειας Engie.
Η λειτουργία της μονάδας δεν επηρεάστηκε, ενώ παράλληλα πρόσθεσε πως για το συμβάν ενημερώθηκαν οι αρχές.
Να σημειωθεί πως το απόγευμα της Κυριακής διακόπηκε προσωρινά η λειτουργία στο αεροδρόμιο της Λιέγης, λόγω ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους, στο πολλοστό τέτοιο συμβάν που σημειώνεται στο Βέλγιο τις τελευταίες ημέρες.
