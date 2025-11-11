Ace Frehley: Αυτή είναι η αιτία θανάτου του θρυλικού κιθαρίστα των KISS
Ο ροκ σταρ εβδομάδες νωρίτερα διαβεβαίωνε τους θαυμαστές του ότι ήταν καλά ακυρώνοντας μία σειρά εμφανίσεων
Εβδομάδες μετά τον θάνατό του αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου του 74χρονου Ace Frehley, ιδρυτικού μέλους και κιθαρίστα των KISS.
Ο θρυλικός ροκ σταρ πέθανε στις 16 Οκτωβρίου, από αμβλύ τραύμα στο κεφάλι του λόγω πτώσης, με τον θάνατό του να θεωρείται ατύχημα.
Η οικογένεια του Frehley ανακοίνωσε τον θάνατό του, λέγοντας ότι ο ρόκερ, γεννημένος Paul Frehley, μετά από πρόσφατη πτώση στο σπίτι του.
Το TMZ ανέφερε προηγουμένως ότι ο ρόκερ βρισκόταν σε μηχανική υποστήριξη ζωής λόγω εγκεφαλικής αιμορραγίας που προκλήθηκε από πτώση αρκετές εβδομάδες πριν.
Τραγική ειρωνεία, ο Frehley στις 25 Σεπτεμβρίου με ανάρτησή του στο instagram καθησύχαζε τους θαυμαστές του για την πτώση, την οποία περιέγραψε ως «μικρή» και για τον λόγο αυτό θα έπρεπε, κατόπιν ιατρικής εντολής, να ακυρώσει προγραμματισμένη εμφάνισή του την επόμενη μέρα στο Λάνκαστερ.
«Ο Ace ανυπομονεί να συνεχίσει την περιοδεία του και να ολοκληρώσει τη δουλειά για το επόμενο άλμπουμ του, Origins Vol. 4», ανέφερε η δήλωση. Στη συνέχεια, στις 6 Οκτωβρίου, ο Frehley ακύρωσε τις υπόλοιπες ημερομηνίες της περιοδείας του για το 2025 «λόγω συνεχιζόμενων ιατρικών προβλημάτων».
Ο Frehley, γνωστός για την περσόνα του "Spaceman" και το μακιγιάζ του στους KISS, συνίδρυσε το γκρουπ το 1973 και έφυγε το 1982.
Μετά την αποχώρησή του από τους KISS, ο τραγουδιστής των "New York Groove" δημιούργησε το δικό του γκρουπ με το όνομα Frehley's Comet, το οποίο έβγαλε δύο άλμπουμ και ξεκίνησε μια επιτυχημένη σόλο καριέρα που ξεκίνησε το 1978 με ένα πλατινένιο ομώνυμο ντεμπούτο.
Με το Space Invader το 2014, έγινε το μόνο μέλος των KISS που μπήκε στο Top 10 του Billboard 200 albums chart με ένα σόλο άλμπουμ, σύμφωνα με τη βιογραφία του.