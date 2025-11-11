Ace Frehley: Αυτή είναι η αιτία θανάτου του θρυλικού κιθαρίστα των KISS

Σε αυτή τη φωτογραφία αρχείου της 4ης Οκτωβρίου 2009, ο πρώην κιθαρίστας των KISS Ace Frehley παίζει τον εθνικό ύμνο πριν από έναν αγώνα ποδοσφαίρου της NFL μεταξύ των Kansas City Chiefs και των New York Giants στο Κάνσας Σίτι του Μιζούρι

Εβδομάδες μετά τον θάνατό του αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου του 74χρονου Ace Frehley, ιδρυτικού μέλους και κιθαρίστα των KISS.

Ο θρυλικός ροκ σταρ πέθανε στις 16 Οκτωβρίου, από αμβλύ τραύμα στο κεφάλι του λόγω πτώσης, με τον θάνατό του να θεωρείται ατύχημα.

Η οικογένεια του Frehley ανακοίνωσε τον θάνατό του, λέγοντας ότι ο ρόκερ, γεννημένος Paul Frehley, μετά από πρόσφατη πτώση στο σπίτι του.

Ο Paul Stanley (δεξιά) και ο Ace Frehley των Kiss εμφανίζονται σε μια φορτηγίδα στον ποταμό East River για το φινάλε των MTV Video Music Awards στη Νέα Υόρκη, την Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 1996 AP/Todd Plitt

Το TMZ ανέφερε προηγουμένως ότι ο ρόκερ βρισκόταν σε μηχανική υποστήριξη ζωής λόγω εγκεφαλικής αιμορραγίας που προκλήθηκε από πτώση αρκετές εβδομάδες πριν.

Τραγική ειρωνεία, ο Frehley στις 25 Σεπτεμβρίου με ανάρτησή του στο instagram καθησύχαζε τους θαυμαστές του για την πτώση, την οποία περιέγραψε ως «μικρή» και για τον λόγο αυτό θα έπρεπε, κατόπιν ιατρικής εντολής, να ακυρώσει προγραμματισμένη εμφάνισή του την επόμενη μέρα στο Λάνκαστερ.

«Ο Ace ανυπομονεί να συνεχίσει την περιοδεία του και να ολοκληρώσει τη δουλειά για το επόμενο άλμπουμ του, Origins Vol. 4», ανέφερε η δήλωση. Στη συνέχεια, στις 6 Οκτωβρίου, ο Frehley ακύρωσε τις υπόλοιπες ημερομηνίες της περιοδείας του για το 2025 «λόγω συνεχιζόμενων ιατρικών προβλημάτων».

Ο Frehley, γνωστός για την περσόνα του "Spaceman" και το μακιγιάζ του στους KISS, συνίδρυσε το γκρουπ το 1973 και έφυγε το 1982.

Οι KISS επανενώνονται σε συνέντευξη τύπου στη Νέα Υόρκη, την Τρίτη 16 Απριλίου 1996, για να ανακοινώσουν μια περιοδεία των αρχικών μελών του συγκροτήματος. Από αριστερά προς τα δεξιά: Gene Simmons, Peter Criss, Ace Frehley και Paul Stanley. Το συγκρότημα ξεκίνησε το 1974 και έχει πουλήσει πάνω από 75 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως AP/Mark Lennihan

Μετά την αποχώρησή του από τους KISS, ο τραγουδιστής των "New York Groove" δημιούργησε το δικό του γκρουπ με το όνομα Frehley's Comet, το οποίο έβγαλε δύο άλμπουμ και ξεκίνησε μια επιτυχημένη σόλο καριέρα που ξεκίνησε το 1978 με ένα πλατινένιο ομώνυμο ντεμπούτο.

Με το Space Invader το 2014, έγινε το μόνο μέλος των KISS που μπήκε στο Top 10 του Billboard 200 albums chart με ένα σόλο άλμπουμ, σύμφωνα με τη βιογραφία του.