Ace Frehley: Αυτή είναι η αιτία θανάτου του θρυλικού κιθαρίστα των KISS

Ο ροκ σταρ εβδομάδες νωρίτερα διαβεβαίωνε τους θαυμαστές του ότι ήταν καλά ακυρώνοντας μία σειρά εμφανίσεων

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ace Frehley: Αυτή είναι η αιτία θανάτου του θρυλικού κιθαρίστα των KISS

 Σε αυτή τη φωτογραφία αρχείου της 4ης Οκτωβρίου 2009, ο πρώην κιθαρίστας των KISS Ace Frehley παίζει τον εθνικό ύμνο πριν από έναν αγώνα ποδοσφαίρου της NFL μεταξύ των Kansas City Chiefs και των New York Giants στο Κάνσας Σίτι του Μιζούρι

AP/L.G. Patterson
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Εβδομάδες μετά τον θάνατό του αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου του 74χρονου Ace Frehley, ιδρυτικού μέλους και κιθαρίστα των KISS.

Ο θρυλικός ροκ σταρ πέθανε στις 16 Οκτωβρίου, από αμβλύ τραύμα στο κεφάλι του λόγω πτώσης, με τον θάνατό του να θεωρείται ατύχημα.

Η οικογένεια του Frehley ανακοίνωσε τον θάνατό του, λέγοντας ότι ο ρόκερ, γεννημένος Paul Frehley, μετά από πρόσφατη πτώση στο σπίτι του.

Obit Ace Frehley

Ο Paul Stanley (δεξιά) και ο Ace Frehley των Kiss εμφανίζονται σε μια φορτηγίδα στον ποταμό East River για το φινάλε των MTV Video Music Awards στη Νέα Υόρκη, την Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 1996

AP/Todd Plitt

Το TMZ ανέφερε προηγουμένως ότι ο ρόκερ βρισκόταν σε μηχανική υποστήριξη ζωής λόγω εγκεφαλικής αιμορραγίας που προκλήθηκε από πτώση αρκετές εβδομάδες πριν.

Τραγική ειρωνεία, ο Frehley στις 25 Σεπτεμβρίου με ανάρτησή του στο instagram καθησύχαζε τους θαυμαστές του για την πτώση, την οποία περιέγραψε ως «μικρή» και για τον λόγο αυτό θα έπρεπε, κατόπιν ιατρικής εντολής, να ακυρώσει προγραμματισμένη εμφάνισή του την επόμενη μέρα στο Λάνκαστερ.

«Ο Ace ανυπομονεί να συνεχίσει την περιοδεία του και να ολοκληρώσει τη δουλειά για το επόμενο άλμπουμ του, Origins Vol. 4», ανέφερε η δήλωση. Στη συνέχεια, στις 6 Οκτωβρίου, ο Frehley ακύρωσε τις υπόλοιπες ημερομηνίες της περιοδείας του για το 2025 «λόγω συνεχιζόμενων ιατρικών προβλημάτων».

Ο Frehley, γνωστός για την περσόνα του "Spaceman" και το μακιγιάζ του στους KISS, συνίδρυσε το γκρουπ το 1973 και έφυγε το 1982.

KISS SIMMONS CRISS FREHLEY STANLEY

Οι KISS επανενώνονται σε συνέντευξη τύπου στη Νέα Υόρκη, την Τρίτη 16 Απριλίου 1996, για να ανακοινώσουν μια περιοδεία των αρχικών μελών του συγκροτήματος. Από αριστερά προς τα δεξιά: Gene Simmons, Peter Criss, Ace Frehley και Paul Stanley. Το συγκρότημα ξεκίνησε το 1974 και έχει πουλήσει πάνω από 75 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως

AP/Mark Lennihan

Μετά την αποχώρησή του από τους KISS, ο τραγουδιστής των "New York Groove" δημιούργησε το δικό του γκρουπ με το όνομα Frehley's Comet, το οποίο έβγαλε δύο άλμπουμ και ξεκίνησε μια επιτυχημένη σόλο καριέρα που ξεκίνησε το 1978 με ένα πλατινένιο ομώνυμο ντεμπούτο.

Με το Space Invader το 2014, έγινε το μόνο μέλος των KISS που μπήκε στο Top 10 του Billboard 200 albums chart με ένα σόλο άλμπουμ, σύμφωνα με τη βιογραφία του.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:54ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ Vs Κίνα: O νέος «Ψυχρός Πόλεμος» Τεχνητής Νοημοσύνης που θα επαναπροσδιορίσει τα πάντα

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα διακίνηση ναρκωτικων: Στον ανακριτή οι κατηγορούμενοι - Τρεις οι ρασοφόροι με τον έναν έγκλειστο στις φυλακές 

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ford: Το Ranger Plug-In Hybrid φέρνει την επανάσταση στη ρυμούλκηση

10:47ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Επική ανατροπή των Μπακς στο Τέξας με ηγέτη τον Αντετοκούνμπο

10:43ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα - Ποιοι δρόμοι κλείνουν εξαιτίας των κινητοποιήσεων των αγροτών

10:25ΕΛΛΑΔΑ

Αμετανόητοι στην Κρήτη - Μπαλοθιές 29χρονου στον Άγιο Νικόλαο

10:16ΚΟΣΜΟΣ

Ace Frehley: Αυτή είναι η αιτία θανάτου του θρυλικού κιθαρίστα των KISS

10:09ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Ένταση και συγκρούσεις ανάμεσα σε αγρότες και ΜΑΤ

10:03ΚΟΣΜΟΣ

Αν δεις αυτό το αεροπλάνο στον ουρανό, κάνε τον σταυρό σου και... τρέχα

09:52ΥΓΕΙΑ

Οι περιοχές της Ευρώπης με το μεγαλύτερο και το χαμηλότερο προσδόκιμο ζωής

09:47ΚΟΣΜΟΣ

Πώς η έλλειψη εκρηκτικών θα μπορούσε να κάνει τα καθημερινά είδη ακόμη πιο ακριβά

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ακριβό αυτοκίνητο: Δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο

09:36ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ: «Έρχεται» νέα υπηρεσία πληροφοριών υπό την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

09:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Κωνσταντοπούλου ΑΙ «πυροσβέστης», «νοσοκόμα», «δικαστής» στην παρουσίαση του προγράμματος της Πλεύσης Ελευθερίας

09:35ΕΛΛΑΔΑ

Έτσι έδρασαν οι δολοφόνοι του Αγίου Παντελεήμονα – Φωτογραφίες ντοκουμέντο

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Λέκκας: Καμία ανησυχία από τον σεισμό ανοιχτά των Αντικυθήρων

09:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα

09:24WHAT THE FACT

Άναψε «κόκκινο» στο ρεζερβουάρ - Πόσα χιλιόμετρα μπορείτε να διανύσετε

09:15ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός, Κηφισίας, Μεσογείων και Αττική οδός

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Σάλος με το κλείσιμο της γέφυρας για κόντρες - Η ΕΛ.ΑΣ. ερευνά βιντεοληπτικό υλικό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:16ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: 27χρονος υπήκοος Αλβανίας, πατέρας ενός παιδιού, ο απανθρακωμένος μέσα στο αυτοκίνητο

09:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα

10:43ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα - Ποιοι δρόμοι κλείνουν εξαιτίας των κινητοποιήσεων των αγροτών

10:09ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Ένταση και συγκρούσεις ανάμεσα σε αγρότες και ΜΑΤ

09:35ΕΛΛΑΔΑ

Έτσι έδρασαν οι δολοφόνοι του Αγίου Παντελεήμονα – Φωτογραφίες ντοκουμέντο

08:03ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Πλημμύρες στη Σάμο - Κλειστά τα σχολεία στη Μυτιλήνη, υπερχείλισε ποταμός

16:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο πολικός στρόβιλος εμφανίζεται στην Ευρώπη - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα τον Δεκέμβριο

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Σάλος με το κλείσιμο της γέφυρας για κόντρες - Η ΕΛ.ΑΣ. ερευνά βιντεοληπτικό υλικό

16:28WHAT THE FACT

Φεύγετε για λίγες ημέρες από το σπίτι; Το κόλπο με το ποτήρι στο νεροχύτη που πρέπει να κάνετε

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Eurofighter στην Τουρκία: Τι παίρνει η Άγκυρα - Ο πύραυλος Meteor και οι αέρος-εδάφους Brimstone

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών: Αποκαλυπτικοί διάλογοι με «κεράκι», «καφεδάκι» και «φανουρόπιτα»

17:22ΣΕΙΣΜΟΙ

Τούρκος σεισμολόγος προειδοποιεί: «Έρχονται 8 Ρίχτερ στο Αιγαίο - Αφύσικη η κατάσταση»

10:03ΚΟΣΜΟΣ

Αν δεις αυτό το αεροπλάνο στον ουρανό, κάνε τον σταυρό σου και... τρέχα

06:31ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμοί στην Τουρκία: 15.000 δονήσεις στο ίδιο σημείο τους τελευταίους τρεις μήνες - Καθηγητής προειδοποιεί για 7 Ρίχτερ, τι λέει για το Αιγαίο

08:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολικό ψύχος και χιόνια ακόμη και στη Μεσόγειο – Τι δείχνουν τα μοντέλα για την Ελλάδα

07:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Όλες οι πληρωμές έως 14 Νοεμβρίου - Νέα ημερομηνία για το επίδομα 250 ευρώ

06:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Τα μέλη της οικογένειας Καργάκη είχαν απειλήσει με όπλα αστυνομικούς πριν λίγους μήνες

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Φουντώνουν οι φήμες για την υγεία του - Εμφανίστηκε με πρησμένο χέρι

09:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Κωνσταντοπούλου ΑΙ «πυροσβέστης», «νοσοκόμα», «δικαστής» στην παρουσίαση του προγράμματος της Πλεύσης Ελευθερίας

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Συνεχίζεται η επέλαση της κακοκαιρίας – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ