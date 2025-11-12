Τρόμος στη Γερμανία: Ακυρώνονται χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις λόγω φόβων για επιθέσεις ισλαμιστών

Ένας αστυνομικός φρουρεί έναν αποκλεισμένο δρόμο κοντά σε μια χριστουγεννιάτικη αγορά μετά από επίθεση στο Μαγδεβούργο της Γερμανίας, την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2024

Οι αρχές του κρατιδίου της Σαξονίας-Άνχαλτ στη Γερμανία απαγόρευσαν τη λειτουργία της χριστουγεννιάτικης αγοράς στο Μαγδεμβούργο λόγω κινδύνου τρομοκρατικής επίθεσης. Η απόφαση, που δημοσιοποίησε η Bild, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις μεταξύ του δημαρχείου της πόλης και της περιφερειακής κυβέρνησης.

?? Magdeburg cancels Christmas market over terrorist attack threat



The German city of Magdeburg has banned its Christmas market due to potential terrorist risks. The decision comes amid the trial of Taleb al-Abdulmohsen, a Saudi doctor who drove into a crowd at the same market… pic.twitter.com/chrYA28ZvT — Visegrád 24 (@visegrad24) November 12, 2025

Το μέτρο ελήφθη εν μέσω της δίκης του Σαουδάραβα γιατρού Ταλέμπ αλ-Αμπντούλμοχσεν, 50 ετών, ο οποίος τον Δεκέμβριο του 2024 είχε εμβολίσει με το αυτοκίνητό του πλήθος κατά τη διάρκεια αγοράς στο Μαγδεμβούργο. Τότε πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 200 τραυματίστηκαν. Αργότερα, ο αριθμός των θυμάτων αυξήθηκε αφού κάποιοι από τους τραυματίες υπέκυψαν στο νοσοκομείο.

Αντιπαράθεση και πιθανή δικαστική διαμάχη

Η απαγόρευση πυροδότησε διαφωνίες ανάμεσα στον δήμο Μαγδεμβούργου και την κυβέρνηση της Σαξονίας-Άνχαλτ, με φήμες να λένε πως η κόντρα ίσως καταλήξει στα δικαστήρια. Η τοπική διοίκηση φέρεται να θεωρεί την απαγόρευση υπερβολική, ζητώντας να βρεθεί συμβιβαστική λύση.

BREAKING: Thousands of Germans are currently protesting in Magdeburg against Mass Immigration after the Christmas market attack by a Saudi Arabian immigrant yesterday.



The people of Germany are NOT going to play nice anymore. They’ve had enough. pic.twitter.com/i6Baj8QNgW — Cillian (@CilComLFC) December 21, 2024

Παρόμοια περιστατικά και σε άλλες πόλεις της Γερμανίας

Την ίδια ώρα, το καλοκαίρι του 2025 στο παρόμοιο περιστατικό στην πόλη Πάσσου, αυτοκίνητο χτύπησε ομάδα πεζών, τραυματίζοντας τουλάχιστον πέντε άτομα, μεταξύ αυτών τη σύζυγο και την κόρη του οδηγού. Αυτά τα γεγονότα εντείνουν τις ανησυχίες για την ασφάλεια σε δημόσιους χώρους όπως οι χριστουγεννιάτικες αγορές.

Είναι όμως η απαγόρευση των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων η λύση; Ή αποτελεί την «δικαίωση» των τρομοκρατών, που κυριευμένοι από την ιδεοληψία τους επιθυμούν να «σβήσουν» τον χριστιανισμό από τους δημόσιους χώρους της Ευρώπης.

