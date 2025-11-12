Τρόμος στη Γερμανία: Ακυρώνονται χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις λόγω φόβων για επιθέσεις ισλαμιστών
Η κυβέρνηση της Σαξονίας-Άνχαλτ απαγόρευσε την αγορά μετά τις ανησυχίες για επιθέσεις, προκαλώντας πολιτική διαμάχη με τον δήμο Μαγδεμβούργου
Οι αρχές του κρατιδίου της Σαξονίας-Άνχαλτ στη Γερμανία απαγόρευσαν τη λειτουργία της χριστουγεννιάτικης αγοράς στο Μαγδεμβούργο λόγω κινδύνου τρομοκρατικής επίθεσης. Η απόφαση, που δημοσιοποίησε η Bild, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις μεταξύ του δημαρχείου της πόλης και της περιφερειακής κυβέρνησης.
Το μέτρο ελήφθη εν μέσω της δίκης του Σαουδάραβα γιατρού Ταλέμπ αλ-Αμπντούλμοχσεν, 50 ετών, ο οποίος τον Δεκέμβριο του 2024 είχε εμβολίσει με το αυτοκίνητό του πλήθος κατά τη διάρκεια αγοράς στο Μαγδεμβούργο. Τότε πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 200 τραυματίστηκαν. Αργότερα, ο αριθμός των θυμάτων αυξήθηκε αφού κάποιοι από τους τραυματίες υπέκυψαν στο νοσοκομείο.
Αντιπαράθεση και πιθανή δικαστική διαμάχη
Η απαγόρευση πυροδότησε διαφωνίες ανάμεσα στον δήμο Μαγδεμβούργου και την κυβέρνηση της Σαξονίας-Άνχαλτ, με φήμες να λένε πως η κόντρα ίσως καταλήξει στα δικαστήρια. Η τοπική διοίκηση φέρεται να θεωρεί την απαγόρευση υπερβολική, ζητώντας να βρεθεί συμβιβαστική λύση.
Παρόμοια περιστατικά και σε άλλες πόλεις της Γερμανίας
Την ίδια ώρα, το καλοκαίρι του 2025 στο παρόμοιο περιστατικό στην πόλη Πάσσου, αυτοκίνητο χτύπησε ομάδα πεζών, τραυματίζοντας τουλάχιστον πέντε άτομα, μεταξύ αυτών τη σύζυγο και την κόρη του οδηγού. Αυτά τα γεγονότα εντείνουν τις ανησυχίες για την ασφάλεια σε δημόσιους χώρους όπως οι χριστουγεννιάτικες αγορές.
Είναι όμως η απαγόρευση των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων η λύση; Ή αποτελεί την «δικαίωση» των τρομοκρατών, που κυριευμένοι από την ιδεοληψία τους επιθυμούν να «σβήσουν» τον χριστιανισμό από τους δημόσιους χώρους της Ευρώπης.