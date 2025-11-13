Ισραήλ: Πραγματοποίησε 250 «σαμποτάζ» σε παλαιστινιακές υδάτινες υποδομές σε 5 χρόνια

Το Ισραήλ επιτέθηκε σε παλαιστινιακές πηγές νερού πάνω από 250 φορές σε πέντε χρόνια, σύμφωνα με στοιχεία από το αμερικανικό think tank Pacific Institute

Newsbomb

Ισραήλ: Πραγματοποίησε 250 «σαμποτάζ» σε παλαιστινιακές υδάτινες υποδομές σε 5 χρόνια

Παλαιστίνιοι περπατούν δίπλα από κατεστραμμένα σπίτια στην πόλη της Γάζας, αναζητώντας νερό>

REUTERS/Ebrahim Hajjaj
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και έποικοι έχουν επιτεθεί σε παλαιστινιακές πηγές νερού περισσότερες από 250 φορές τα τελευταία πέντε χρόνια, κάτι που συνιστά τη μεγαλύτερη και πιο συστηματική επίθεση σε υποδομές ύδρευσης στην σύγχρονη εποχή, σύμφωνα με έρευνα του αμερικανικού think tank Pacific Institute.

Οι ένοπλες δυνάμεις και οι έποικοι χρησιμοποίησαν βόμβες, σκύλους, δηλητήρια και βαριά μηχανήματα για να επιτεθούν σε ανθρώπους και υποδομές σε σημεία ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης στη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας, σε τουλάχιστον 90 περιστατικά από τον Ιανουάριο του 2024 μέχρι και το 2025, σύμφωνα με την έρευνα.

Τον Φεβρουάριο του 2024, Ισραηλινοί ελεύθεροι σκοπευτές σκότωσαν οκτώ Παλαιστίνιους που μάζευαν νερό κοντά στο νοσοκομείο Νάσερ στη Γάζα, ενώ τον Απρίλιο, ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σε δύο σχολεία στη Γάζα προκάλεσαν τον θάνατο και τον τραυματισμό 100 ανθρώπων, καταστρέφοντας πέντε κινητές τουαλέτες και μια μονάδα αφαλάτωσης με ηλιακή ενέργεια που είχε εγκατασταθεί στο πλαίσιο έργου χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ.

n.jpg

Περιστατικά βίας που συνδέονται με το νερό από το 2010

Υπολογίζεται ότι το 90% των εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης στη Γάζα έχουν καταστραφεί ή υποστεί ζημιές από άμεσες επιθέσεις ή βρίσκονται σε απροσπέλαστες περιοχές υπό τον έλεγχο του ισραηλινού στρατού. Οι ενέργειες αυτές έχουν προκαλέσει ανθρωπιστική και υγειονομική καταστροφή, σύμφωνα με τον Πέδρο Αρόχο-Αγκούδο, ειδικό εισηγητή του ΟΗΕ για το δικαίωμα στο ασφαλές πόσιμο νερό και την αποχέτευση.

«Τέτοιες πρακτικές στη Γάζα – όπως και σε άλλες συγκρούσεις, όπως στο Σουδάν – συνιστούν παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και έχουν καταγραφεί ως εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, που στη Γάζα αποτελούν μέρος μιας γενοκτονικής στρατηγικής», δήλωσε ο Αρόχο. «Το Ισραήλ έχει χρησιμοποιήσει συστηματικά το νερό ως εργαλείο εκτοπισμού και διαχωρισμού του παλαιστινιακού πληθυσμού στα εδάφη που παρανόμως κατέχει από το 1967, στο πλαίσιο μιας στρατηγικής απαρτχάιντ και αποικισμού», πρόσθεσε.

Στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, τον Απρίλιο, μια ομάδα Ισραηλινών εποίκων στο χωριό Μπαρνταλά κατέστρεψε αγωγούς άρδευσης σε παλαιστινιακές ιδιοκτησίες, ενώ την ίδια ημέρα, άλλοι έποικοι προκάλεσαν ζημιές σε αγωγό ύδρευσης στο κοντινό χωριό Χιρμπάτ.

Τον Ιούλιο, το Ισραήλ σκότωσε τουλάχιστον 10 Παλαιστίνιους σε σημείο διανομής νερού στον καταυλισμό προσφύγων Νούσεϊράτ στην κεντρική Γάζα, έξι από τους οποίους ήταν παιδιά, τραυματίζοντας άλλους 16 εν μέσω κρίσιμων επιπέδων λιμού και αφυδάτωσης που ανάγκασαν τους ανθρώπους να ταξιδεύουν μεγάλες αποστάσεις αναζητώντας τροφή και νερό. Η επίθεση αποτελεί μέρος ενός αυξανόμενου μοτίβου που έχει αφήσει περισσότερους από 1.000 Παλαιστίνιους νεκρούς ενώ προσπαθούσαν να έχουν πρόσβαση σε τρόφιμα και νερό. Τον Ιούλιο, μια ομάδα εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ προειδοποίησε ότι το Ισραήλ χρησιμοποιούσε «τη δίψα ως όπλο για να σκοτώσει Παλαιστίνιους».

Η Μέση Ανατολή έχει γίνει ένα επίκεντρο βίας που σχετίζεται με το νερό τα τελευταία χρόνια, αλλά τα περιστατικά αυξάνονται παγκοσμίως εν μέσω κλιματικής καταστροφής, κακής διακυβέρνησης και κλιμακούμενων συγκρούσεων για την πρόσβαση σε γη και πηγές νερού.

Το 2024, σημειώθηκαν παγκοσμίως 420 συγκρούσεις που σχετίζονται με το νερό, σε μία αύξηση 20% σε σχέση με το 2023, το οποίο ήταν επίσης έτος ρεκόρ, και αύξηση 78% σε σχέση με το 2022. Άλλες 160 και πλέον επιθέσεις καταγράφηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025. Η βία περιελάμβανε επιθέσεις σε φράγματα, αγωγούς, πηγάδια, μονάδες επεξεργασίας, συστήματα άρδευσης και εργαζόμενους, καθώς και δημόσιες διαμαρτυρίες και διασυνοριακές διαμάχες για την πρόσβαση στο νερό και τη χρήση του νερού ως όπλο πολέμου.

Η Καλούς, μια πόλη 65.000 κατοίκων που βρίσκεται στους πρόποδες των Καρπαθίων στη δυτική Ουκρανία, έμεινε χωρίς νερό και ρεύμα στις 25 Δεκεμβρίου 2024, ανήμερα των Χριστουγέννων, μετά από σοβαρό βομβαρδισμό από ρωσικές δυνάμεις. Τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους, το Ukraine National News ανέφερε ότι η Ρωσία είχε διακόψει την παροχή νερού σε ορισμένα σπίτια στο κατεχόμενο Ντόνετσκ, ως τιμωρία για την άρνησή του να αποδεχτεί τη ρωσική κυριαρχία.

Οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν επίσης προκαλέσει ζημιές σε ρωσικά αστικά και στρατιωτικά αποθέματα νερού. Τον Ιούλιο, φέρεται να έπληξαν έναν αγωγό ύδρευσης που τροφοδοτούσε ρωσικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Βλαδιβοστόκ, στην Άπω Ανατολή της Ρωσίας, διακόπτοντας την παροχή πόσιμου νερού στις φρουρές.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:32ΕΛΛΑΔΑ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο - «Είναι θαυμάσιο που σας γνωρίζω»

13:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, Μπαρτσελόνα: Πασκουάλ η επιστροφή! Επίσημα νέος κόουτς των «μπλαουγκράνα»

13:30MEETING POINT

Ο Κώστας Βαρώτσος live στο Meeting Point - Από τον Δρομέα στην Κιβωτό Εθνικής Μνήμης

13:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Ο 23χρονος συγγενής του Καργάκη έφτιαξε τη βόμβα που προκάλεσε το μακελειό

13:27ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα ισχυρίζεται ότι είδε τον Ιησού 49 φορές - Διαψεύδει επισήμως το Βατικανό

13:20ΚΟΣΜΟΣ

HΠΑ: Το penny «πέθανε» σε ηλικία 232 ετών - Τέλος εποχής για το ιστορικό νόμισμα

13:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Σέντρα στα τελευταία… προκριματικά - Ποιες εθνικές μπορούν να εξασφαλίσουν πρόκριση

13:09ΕΛΛΑΔΑ

Κιλκίς: Βαθύς πόνος για τον χαμό του 40χρονου κρεοπώλη - Ψάχνουν να βρουν τι ακριβώς συνέβη

13:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης: «Αντιδρούν γιατί τώρα αντιλαμβάνονται τη νέα πραγματικότητα»

13:05ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Σήμερα το τελευταίο αντίο στην 69χρονη που δολοφονήθηκε από άστεγο - Πληροφορίες ότι φρόντιζε τον άνθρωπο που την σκότωσε

13:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Από τις αρχές Ιανουαρίου οι αυξήσεις στους πραγματικούς μισθούς - Μειώνεται η άμεση φορολογία

13:00ΥΓΕΙΑ

Νευροεπιστήμονας αποκαλύπτει 3 «κρυφούς» παράγοντες που μπορεί να προκαλέσουν Αλτσχάιμερ

12:58ΚΟΣΜΟΣ

Σον «Diddy» Κομπς: Παρατείνεται η κράτησή του στη φυλακή - Ποιος είναι ο λόγος και πότε θα βγει

12:53ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Πραγματοποίησε 250 «σαμποτάζ» σε παλαιστινιακές υδάτινες υποδομές σε 5 χρόνια

12:51ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Χειροπέδες» σε 6 άτομα για διαρρήξεις ATM και κλοπές αυτοκινήτων - Άνω των €500.000 η λεία

12:46ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Κυρώσεις στον στενό φίλο του που εμπλέκεται σε σκάνδαλο διαφθοράς επέβαλε ο Ζελένσκι - Κατηγορείται για την υπεξαίρεση 100 εκατ. δολαρίων

12:46ΥΓΕΙΑ

«Ξεκινά από τα πόδια»: Το «σιωπηλό» σύμπτωμα για καρδιακή ανεπάρκεια, ηπατική νόσο ή θρόμβους αίματος

12:43LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Από το 20% στο 2% - Χαμός στην απογευματινή ζώνη των καναλιών

12:41ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Σπαραγμός στην κηδεία του 3χρονου Ανδρέα - «Πού είσαι αγάπη μου» φώναζε η μητέρα του

12:40ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Στο μέτωπο της Ζαπορίζια ο Ζελένσκι, μετά την ρωσική προέλαση στην περιοχή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Ο 23χρονος συγγενής του Καργάκη έφτιαξε τη βόμβα που προκάλεσε το μακελειό

11:24ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Αυτή είναι η 49χρονη που σκοτώθηκε σε φούρνο - Πώς έγινε το φρικτό δυστύχημα

09:01ΚΟΣΜΟΣ

Νέο ντοκιμαντέρ για τον Χίτλερ: Έπασχε από μικροφαλλία - Τι είναι το σύνδρομο Kallman που επηρέασε τη νοσηρή του σκέψη

13:20ΚΟΣΜΟΣ

Last penny... for your thoughts: Τέλος εποχής για το ιστορικό αμερικανικό νόμισμα έπειτα από 232 χρόνια

12:46ΥΓΕΙΑ

«Ξεκινά από τα πόδια»: Το «σιωπηλό» σύμπτωμα για καρδιακή ανεπάρκεια, ηπατική νόσο ή θρόμβους αίματος

06:56ΣΕΙΣΜΟΙ

Χάρτης σεισμικού κινδύνου: Στο «κόκκινο» η Αθήνα - Ποιες περιοχές κινδυνεύουν από Ρίχτερ

12:41ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Σπαραγμός στην κηδεία του 3χρονου Ανδρέα - «Πού είσαι αγάπη μου» φώναζε η μητέρα του

13:09ΕΛΛΑΔΑ

Κιλκίς: Βαθύς πόνος για τον χαμό του 40χρονου κρεοπώλη - Ψάχνουν να βρουν τι ακριβώς συνέβη

11:17ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτή δολοφονία στην Ιταλία: Μητέρα έκοψε το λαιμό του εννιάχρονου γιου της

10:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνει το ECC για τον Δεκέμβριο - Ποια είναι τα δεδομένα για τα φετινά Χριστούγεννα

10:49ΕΛΛΑΔΑ

«Ηταν το πεπρωμένο του»: Ο Πάνος Ρούτσι πήγε σε υπνοθεραπεύτρια για τον γιο του Ντένις που σκοτώθηκε στα Τέμπη

11:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος σε φθηνά προϊόντα από Temu και Shein; - Έρχονται φόροι σε πακέτα κάτω των 150 ευρώ

10:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν τα «μερομήνια του Αγίου Μηνά» για τον φετινό χειμώνα - Η ανάρτηση Κολυδά

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Βλάβη σε ζωτικά όργανα και στον εγκέφαλο ο 22χρονος που προσπάθησε να φάει αμάσητο μπέργκερ για challenge

07:43ΚΟΣΜΟΣ

«Τουρισμός θανάτου στο Σαράγεβο»: Έρευνα στην Ιταλία για τους πλούσιους που πλήρωναν για να πυροβολούν αμάχους

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

«Γαλάζιες μάχες» σε Βόρειο και Νότιο Τομέα, ο Σαμαράς και το σενάριο της απόλυτης ανατροπής, η Eurobank, o Κωτσόβολος πήγε Skroutz και η Zalando

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο: Καρχαρίας τριών μέτρων εντοπίστηκε στην Αργολίδα - Ψαράς «πάλεψε» για να τον απελευθερώσει

11:01ΕΛΛΑΔΑ

Βυθίστηκαν 4 σκάφη: Πώς ξεκίνησε η φωτιά στη Μαρίνα Ζέας που έκαψε ιστιοφόρο και τρία γιοτ

12:43LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Από το 20% στο 2% - Χαμός στην απογευματινή ζώνη των καναλιών

10:18ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Πώς έγινε η τραγωδία με την 49χρονη - «Ήταν μόνη της στο κατάστημα, ήταν ακαριαίο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ