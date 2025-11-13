Ισραήλ: Πραγματοποίησε 250 «σαμποτάζ» σε παλαιστινιακές υδάτινες υποδομές σε 5 χρόνια

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και έποικοι έχουν επιτεθεί σε παλαιστινιακές πηγές νερού περισσότερες από 250 φορές τα τελευταία πέντε χρόνια, κάτι που συνιστά τη μεγαλύτερη και πιο συστηματική επίθεση σε υποδομές ύδρευσης στην σύγχρονη εποχή, σύμφωνα με έρευνα του αμερικανικού think tank Pacific Institute.

Οι ένοπλες δυνάμεις και οι έποικοι χρησιμοποίησαν βόμβες, σκύλους, δηλητήρια και βαριά μηχανήματα για να επιτεθούν σε ανθρώπους και υποδομές σε σημεία ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης στη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας, σε τουλάχιστον 90 περιστατικά από τον Ιανουάριο του 2024 μέχρι και το 2025, σύμφωνα με την έρευνα.

Τον Φεβρουάριο του 2024, Ισραηλινοί ελεύθεροι σκοπευτές σκότωσαν οκτώ Παλαιστίνιους που μάζευαν νερό κοντά στο νοσοκομείο Νάσερ στη Γάζα, ενώ τον Απρίλιο, ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σε δύο σχολεία στη Γάζα προκάλεσαν τον θάνατο και τον τραυματισμό 100 ανθρώπων, καταστρέφοντας πέντε κινητές τουαλέτες και μια μονάδα αφαλάτωσης με ηλιακή ενέργεια που είχε εγκατασταθεί στο πλαίσιο έργου χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ.

Περιστατικά βίας που συνδέονται με το νερό από το 2010

Υπολογίζεται ότι το 90% των εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης στη Γάζα έχουν καταστραφεί ή υποστεί ζημιές από άμεσες επιθέσεις ή βρίσκονται σε απροσπέλαστες περιοχές υπό τον έλεγχο του ισραηλινού στρατού. Οι ενέργειες αυτές έχουν προκαλέσει ανθρωπιστική και υγειονομική καταστροφή, σύμφωνα με τον Πέδρο Αρόχο-Αγκούδο, ειδικό εισηγητή του ΟΗΕ για το δικαίωμα στο ασφαλές πόσιμο νερό και την αποχέτευση.

«Τέτοιες πρακτικές στη Γάζα – όπως και σε άλλες συγκρούσεις, όπως στο Σουδάν – συνιστούν παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και έχουν καταγραφεί ως εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, που στη Γάζα αποτελούν μέρος μιας γενοκτονικής στρατηγικής», δήλωσε ο Αρόχο. «Το Ισραήλ έχει χρησιμοποιήσει συστηματικά το νερό ως εργαλείο εκτοπισμού και διαχωρισμού του παλαιστινιακού πληθυσμού στα εδάφη που παρανόμως κατέχει από το 1967, στο πλαίσιο μιας στρατηγικής απαρτχάιντ και αποικισμού», πρόσθεσε.

Στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, τον Απρίλιο, μια ομάδα Ισραηλινών εποίκων στο χωριό Μπαρνταλά κατέστρεψε αγωγούς άρδευσης σε παλαιστινιακές ιδιοκτησίες, ενώ την ίδια ημέρα, άλλοι έποικοι προκάλεσαν ζημιές σε αγωγό ύδρευσης στο κοντινό χωριό Χιρμπάτ.

Τον Ιούλιο, το Ισραήλ σκότωσε τουλάχιστον 10 Παλαιστίνιους σε σημείο διανομής νερού στον καταυλισμό προσφύγων Νούσεϊράτ στην κεντρική Γάζα, έξι από τους οποίους ήταν παιδιά, τραυματίζοντας άλλους 16 εν μέσω κρίσιμων επιπέδων λιμού και αφυδάτωσης που ανάγκασαν τους ανθρώπους να ταξιδεύουν μεγάλες αποστάσεις αναζητώντας τροφή και νερό. Η επίθεση αποτελεί μέρος ενός αυξανόμενου μοτίβου που έχει αφήσει περισσότερους από 1.000 Παλαιστίνιους νεκρούς ενώ προσπαθούσαν να έχουν πρόσβαση σε τρόφιμα και νερό. Τον Ιούλιο, μια ομάδα εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ προειδοποίησε ότι το Ισραήλ χρησιμοποιούσε «τη δίψα ως όπλο για να σκοτώσει Παλαιστίνιους».

Η Μέση Ανατολή έχει γίνει ένα επίκεντρο βίας που σχετίζεται με το νερό τα τελευταία χρόνια, αλλά τα περιστατικά αυξάνονται παγκοσμίως εν μέσω κλιματικής καταστροφής, κακής διακυβέρνησης και κλιμακούμενων συγκρούσεων για την πρόσβαση σε γη και πηγές νερού.

Το 2024, σημειώθηκαν παγκοσμίως 420 συγκρούσεις που σχετίζονται με το νερό, σε μία αύξηση 20% σε σχέση με το 2023, το οποίο ήταν επίσης έτος ρεκόρ, και αύξηση 78% σε σχέση με το 2022. Άλλες 160 και πλέον επιθέσεις καταγράφηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025. Η βία περιελάμβανε επιθέσεις σε φράγματα, αγωγούς, πηγάδια, μονάδες επεξεργασίας, συστήματα άρδευσης και εργαζόμενους, καθώς και δημόσιες διαμαρτυρίες και διασυνοριακές διαμάχες για την πρόσβαση στο νερό και τη χρήση του νερού ως όπλο πολέμου.

Η Καλούς, μια πόλη 65.000 κατοίκων που βρίσκεται στους πρόποδες των Καρπαθίων στη δυτική Ουκρανία, έμεινε χωρίς νερό και ρεύμα στις 25 Δεκεμβρίου 2024, ανήμερα των Χριστουγέννων, μετά από σοβαρό βομβαρδισμό από ρωσικές δυνάμεις. Τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους, το Ukraine National News ανέφερε ότι η Ρωσία είχε διακόψει την παροχή νερού σε ορισμένα σπίτια στο κατεχόμενο Ντόνετσκ, ως τιμωρία για την άρνησή του να αποδεχτεί τη ρωσική κυριαρχία.

Οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν επίσης προκαλέσει ζημιές σε ρωσικά αστικά και στρατιωτικά αποθέματα νερού. Τον Ιούλιο, φέρεται να έπληξαν έναν αγωγό ύδρευσης που τροφοδοτούσε ρωσικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Βλαδιβοστόκ, στην Άπω Ανατολή της Ρωσίας, διακόπτοντας την παροχή πόσιμου νερού στις φρουρές.

