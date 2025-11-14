Γάζα: Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει το ενδεχόμενο να εκπαιδεύσει 3.000 Παλαιστινίους αστυνομικούς

Το σχέδιο θα συζητήσουν την επόμενη εβδομάδα οι υπουργοί Εξωτερικών του μπλοκ

Μια παλαιστίνια αστυνομικός στην Εκκλησία της Γεννήσεως στη Βηθλεέμ της Δυτικής Όχθης, τη Δευτέρα 6 Ιανουαρίου 2025.

AP/Maya Alleruzzo
Σχέδιο για την εκπαίδευση 3.000 Παλαιστινίων αστυνομικών από την Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο τη μετέπειτα αποστολή τους στη Γάζα θα συζητήσουν την επόμενη εβδομάδα οι υπουργοί Εξωτερικών του μπλοκ, σύμφωνα με έγγραφο το οποίο επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Σε έγγραφο που συνέταξε ο διπλωματικός βραχίονας της ΕΕ, ενόψει της συνάντησης των υπουργών στις 20 Νοεμβρίου, και είδε το Reuters, αξιωματούχοι περιέγραψαν τις επιλογές της Ευρώπης για τη συμβολή στην εφαρμογή του σχεδίου 20 σημείων του Τραμπ για τη Γάζα.

Το Ισραήλ και η Χαμάς συμφώνησαν τον Οκτώβριο για την πρώτη φάση του σχεδίου, αλλά η εφαρμογή των υπόλοιπων τμημάτων της συμφωνίας παραμένει εξαιρετικά αβέβαιη.

Στο έγγραφο, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης περιγράφει προτάσεις για την επέκταση των δύο πολιτικών αποστολών της Ένωσης στην περιοχή, οι οποίες εστιάζονται στην παροχή βοήθειας στα σύνορα και στην υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων της Παλαιστινιακής Αρχής (ΠΑ) στον τομέα της αστυνόμευσης και της δικαιοσύνης.

Η αποστολή της ΕΕ θα μπορούσε να «αναλάβει ηγετικό ρόλο στην εκπαίδευση της παλαιστινιακής αστυνομικής δύναμης στη Γάζα, παρέχοντας άμεση εκπαίδευση και υποστήριξη σε περίπου 3.000 αστυνομικούς (που μισθοδοτούνται από την ΠΑ) από τη Γάζα, με στόχο την εκπαίδευση του συνόλου των 13.000 μελών της παλαιστινιακής αστυνομικής δύναμης», αναφέρεται στο έγγραφο.

Το έγγραφο προτείνει επίσης την επέκταση της πολιτικής αποστολής παρακολούθησης των συνόρων της ΕΕ στη Ράφα σε άλλα σημεία διέλευσης των συνόρων.

Ωστόσο, οι προοπτικές για την προώθηση αυτών των πρωτοβουλιών από την ΕΕ δεν είναι σαφείς.

Η Ρωσία πρότεινε την Πέμπτη το δικό της σχέδιο ψηφίσματος του ΟΗΕ για τη Γάζα, αμφισβητώντας την προσπάθεια των ΗΠΑ να περάσουν το δικό τους κείμενο που θα ενέκρινε το σχέδιο του Προέδρου Τραμπ.

