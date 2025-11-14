«Πωλείται όπως είναι... σκελετωμένο»: Ένας από τους τελευταίους Δεινόσαυρους βγαίνει στο σφυρί
Έμεινε θαμμένος 66 εκατομμύρια χρόνια στη Νότια Ντακότα και τώρα ετοιμάζεται να αλλάξει χέρια στο Λονδίνο με τιμή έως 6,6 εκατ. δολάρια!
Αν έχεις μεγαλώσει με Jurassic Park και πλαστικά δεινοσαυράκια, ήρθε η ώρα να ζηλέψεις: ένας σκελετός δεινοσαύρου 68 εκατομμυρίων ετών βγαίνει σε δημοπρασία τον Δεκέμβριο στο Λονδίνο. Ονομάζεται Spike, είναι ένα σπάνιο καναγναθοειδές (Caenagnathid) και ο οίκος Christie's περιμένει να πιάσει από 3 έως 5 εκατομμύρια λίρες – δηλαδή 6,1 εκατομμύρια ευρώ.
