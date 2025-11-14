«Πωλείται όπως είναι... σκελετωμένο»: Ένας από τους τελευταίους Δεινόσαυρους βγαίνει στο σφυρί

Αν έχεις μεγαλώσει με Jurassic Park και πλαστικά δεινοσαυράκια, ήρθε η ώρα να ζηλέψεις: ένας σκελετός δεινοσαύρου 68 εκατομμυρίων ετών βγαίνει σε δημοπρασία τον Δεκέμβριο στο Λονδίνο. Ονομάζεται Spike, είναι ένα σπάνιο καναγναθοειδές (Caenagnathid) και ο οίκος Christie's περιμένει να πιάσει από 3 έως 5 εκατομμύρια λίρες – δηλαδή 6,1 εκατομμύρια ευρώ.

