Αεριογόνος γάγγραινα στην Ουκρανία: Πόσο επικίνδυνη είναι η λοίμωξη που θυμίζει Α' Παγκόσμιο Πόλεμο;
Η αεριογόνος γάγγραινα, μια ασθένεια γνωστή από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, επανεμφανίζεται τώρα στο ουκρανικό μέτωπο. Ένας λοιμωξιολόγος εξηγεί πόσο επικίνδυνη είναι
Μια σχεδόν ξεχασμένη ασθένεια φέρεται να εξαπλώνεται ξανά στην πρώτη γραμμή στην Ουκρανία.
Επειδή οι τραυματίες στρατιώτες συχνά αργούν να απομακρυνθούν το μέτωπο τα τραύματά τους μολύνονται. Το αποτέλεσμα: αεριογόνος γάγγραινα - μια ασθένεια που σκότωσε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Στο γερμανικό δίκτυο ZDFheute μίλησε ο ειδικό σε λοιμώδη νοσήματα και μικροβιολόγος Martin Dennebaum από το Πανεπιστημιακό Ιατρικό Κέντρο του Μάιντς.
Τι κρύβεται πίσω από την ασθένεια αεριογόνο γάγγραινα
Η αεριογόνος γάγγραινα προκαλείται από βακτήρια. Όταν αυτά τα βακτήρια εισέρχονται σε πληγές και βρίσκουν βέλτιστες συνθήκες ανάπτυξης, μπορούν να αποσυνθέσουν τον μυϊκό ιστό. Αυτή η διαδικασία παράγει αέρια που δίνουν στην ασθένεια το όνομά της, εξηγεί ο ειδικός στις μολυσματικές ασθένειες. Αν και η αεριογόνος γάγγραινα είναι γνωστή κυρίως από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η ασθένεια δεν έχει ποτέ εξαφανιστεί πραγματικά.
Ακόμη και ένας μοτοσικλετιστής που έχει υποστεί ατύχημα και μεγάλα τραύματα, για παράδειγμα μολυσμένα με χώμα, θα μπορούσε να προσβληθεί από την ασθένεια. Η ασθένεια είναι απειλητική για τη ζωή, αλλά η ιατρική περίθαλψη έχει βελτιωθεί σημαντικά.
Γιατί η γάγγραινα είναι τόσο επικίνδυνη στον πόλεμο
Ωστόσο, ο Martin Dennebaum τόνισε ότι είναι ζωτικής σημασίας η ταχεία θεραπεία των τραυμάτων σε περίπτωση μόλυνσης. Αυτό ακριβώς είναι το δύσκολο στο μέτωπο, επειδή οι τραυματίες στρατιώτες συχνά δεν μπορούν να διασωθούν για μέρες. Η αντιμετώπιση της αεριογόνου γάγγραινας είναι πάντα επείγουσα ανάγκη. Τα αντιβιοτικά πρέπει να χορηγούνται αμέσως και πρέπει να γίνεται χειρουργική επέμβαση. Η ταχύτητα με την οποία φτάνει αυτή η βοήθεια είναι ύψιστης σημασίας.
«Αυτό κρίνει την ισορροπία ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Μόλις ξεσπάσει η ασθένεια, μερικές φορές μπορεί να χρειαστούν μόνο λίγες ώρες, ένα παράθυρο ευκαιρίας για να σωθεί ο ασθενής. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό στην πρώτη γραμμή, οι ασθενείς πεθαίνουν», εξηγεί ο Γερμανός ειδικός.
Πώς να αξιολογηθεί ο κίνδυνος εξάπλωσης
Το γεγονός ότι αυτή η ασθένεια επανεμφανίζεται συχνότερα παγκοσμίως οφείλεται κυρίως στην ανεπαρκή ιατρική περίθαλψη που είναι διαθέσιμη στους στρατιώτες στο μέτωπο. Ο Martin Dennebaumεπίσης δεν προβλέπει προς το παρόν επιστροφή άλλων ασθενειών από προηγούμενους Παγκόσμιους Πολέμους.