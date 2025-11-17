Αεριογόνος γάγγραινα στην Ουκρανία: Πόσο επικίνδυνη είναι η λοίμωξη που θυμίζει Α' Παγκόσμιο Πόλεμο;

Μια σχεδόν ξεχασμένη ασθένεια φέρεται να εξαπλώνεται ξανά στην πρώτη γραμμή στην Ουκρανία.

Επειδή οι τραυματίες στρατιώτες συχνά αργούν να απομακρυνθούν το μέτωπο τα τραύματά τους μολύνονται. Το αποτέλεσμα: αεριογόνος γάγγραινα - μια ασθένεια που σκότωσε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Στο γερμανικό δίκτυο ZDFheute μίλησε ο ειδικό σε λοιμώδη νοσήματα και μικροβιολόγος Martin Dennebaum από το Πανεπιστημιακό Ιατρικό Κέντρο του Μάιντς.

Τι κρύβεται πίσω από την ασθένεια αεριογόνο γάγγραινα

Η αεριογόνος γάγγραινα προκαλείται από βακτήρια. Όταν αυτά τα βακτήρια εισέρχονται σε πληγές και βρίσκουν βέλτιστες συνθήκες ανάπτυξης, μπορούν να αποσυνθέσουν τον μυϊκό ιστό. Αυτή η διαδικασία παράγει αέρια που δίνουν στην ασθένεια το όνομά της, εξηγεί ο ειδικός στις μολυσματικές ασθένειες. Αν και η αεριογόνος γάγγραινα είναι γνωστή κυρίως από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η ασθένεια δεν έχει ποτέ εξαφανιστεί πραγματικά.

Ακόμη και ένας μοτοσικλετιστής που έχει υποστεί ατύχημα και μεγάλα τραύματα, για παράδειγμα μολυσμένα με χώμα, θα μπορούσε να προσβληθεί από την ασθένεια. Η ασθένεια είναι απειλητική για τη ζωή, αλλά η ιατρική περίθαλψη έχει βελτιωθεί σημαντικά.

Γιατί η γάγγραινα είναι τόσο επικίνδυνη στον πόλεμο

Ωστόσο, ο Martin Dennebaum τόνισε ότι είναι ζωτικής σημασίας η ταχεία θεραπεία των τραυμάτων σε περίπτωση μόλυνσης. Αυτό ακριβώς είναι το δύσκολο στο μέτωπο, επειδή οι τραυματίες στρατιώτες συχνά δεν μπορούν να διασωθούν για μέρες. Η αντιμετώπιση της αεριογόνου γάγγραινας είναι πάντα επείγουσα ανάγκη. Τα αντιβιοτικά πρέπει να χορηγούνται αμέσως και πρέπει να γίνεται χειρουργική επέμβαση. Η ταχύτητα με την οποία φτάνει αυτή η βοήθεια είναι ύψιστης σημασίας.

«Αυτό κρίνει την ισορροπία ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Μόλις ξεσπάσει η ασθένεια, μερικές φορές μπορεί να χρειαστούν μόνο λίγες ώρες, ένα παράθυρο ευκαιρίας για να σωθεί ο ασθενής. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό στην πρώτη γραμμή, οι ασθενείς πεθαίνουν», εξηγεί ο Γερμανός ειδικός.

Πώς να αξιολογηθεί ο κίνδυνος εξάπλωσης

Το γεγονός ότι αυτή η ασθένεια επανεμφανίζεται συχνότερα παγκοσμίως οφείλεται κυρίως στην ανεπαρκή ιατρική περίθαλψη που είναι διαθέσιμη στους στρατιώτες στο μέτωπο. Ο Martin Dennebaumεπίσης δεν προβλέπει προς το παρόν επιστροφή άλλων ασθενειών από προηγούμενους Παγκόσμιους Πολέμους.

