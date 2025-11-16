James Pickens Jr: Ο πρωταγωνιστής του «Grey's Anatomy» αποκαλύπτει ότι διαγνώστηκε με καρκίνο
«Θα με είχε εκπλήξει αν δεν το είχα αποκτήσει», δήλωσε ο τηλεοπτικός «Δρ. Webber», κάνοντας λόγο για ένα πρόβλημα υγείας που έχει ταλαιπωρήσει σχεδόν όλους τους άνδρες στην οικογένειά του
Ο James Pickens Jr., γνωστός για τον ρόλο του Δρ. Richard Webber στο «Grey’s Anatomy», διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη.
Ο 73χρονος ηθοποιός μίλησε στο Black Health Matters για το πρόβλημα υγείας του, τονίζοντας ότι η ασθένεια «τρέχει στην οικογένειά μου». Ο πατέρας του και αρκετοί θείοι του είχαν καρκίνο του προστάτη. «Θα με είχε εκπλήξει αν δεν το είχα αποκτήσει», είπε ο Pickens, αποκαλύπτοντας τη μάχη αυτή, με αφορμή τον χαρακτήρα του στη σειρά που αντιμετωπίζει παρόμοιο πρόβλημα υγείας.
Ο ηθοποιός έκανε τακτικά ετήσιες εξετάσεις και ξεκίνησε έλεγχο PSA σε ηλικία 41 ετών, κάτι που βοήθησε στην έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου. Τον Ιανουάριο διαπιστώθηκε ένας όγκος στον προστάτη του, ο οποίος δεν είχε εξαπλωθεί. Αποφάσισε να υποβληθεί σε προστατεκτομή, μια χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης του αδένα του προστάτη.
«Το πιάσαμε πολύ νωρίς και θεωρήθηκε η καλύτερη λύση», δήλωσε. Πρόσθεσε ότι πρόκειται για σπάνια μορφή καρκίνου, την οποία οι γιατροί θέλησαν να παρακολουθήσουν με ιδιαίτερη προσοχή, διασφαλίζοντας ότι όλες οι διαδικασίες ακολουθήθηκαν σχολαστικά.
Ο Pickens υπογραμμίζει τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και της τακτικής ιατρικής παρακολούθησης, που του επέτρεψε να αντιμετωπίσει την ασθένεια πριν εξελιχθεί.