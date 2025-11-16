James Pickens Jr: Ο πρωταγωνιστής του «Grey's Anatomy» αποκαλύπτει ότι διαγνώστηκε με καρκίνο

«Θα με είχε εκπλήξει αν δεν το είχα αποκτήσει», δήλωσε ο τηλεοπτικός «Δρ. Webber», κάνοντας λόγο για ένα πρόβλημα υγείας που έχει ταλαιπωρήσει σχεδόν όλους τους άνδρες στην οικογένειά του

Newsbomb

James Pickens Jr: Ο πρωταγωνιστής του «Grey's Anatomy» αποκαλύπτει ότι διαγνώστηκε με καρκίνο

Ο James Pickens Jr.

AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο James Pickens Jr., γνωστός για τον ρόλο του Δρ. Richard Webber στο «Grey’s Anatomy», διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη.

Ο 73χρονος ηθοποιός μίλησε στο Black Health Matters για το πρόβλημα υγείας του, τονίζοντας ότι η ασθένεια «τρέχει στην οικογένειά μου». Ο πατέρας του και αρκετοί θείοι του είχαν καρκίνο του προστάτη. «Θα με είχε εκπλήξει αν δεν το είχα αποκτήσει», είπε ο Pickens, αποκαλύπτοντας τη μάχη αυτή, με αφορμή τον χαρακτήρα του στη σειρά που αντιμετωπίζει παρόμοιο πρόβλημα υγείας.

James Pickens Jr.

James Pickens Jr. / AP

Ο ηθοποιός έκανε τακτικά ετήσιες εξετάσεις και ξεκίνησε έλεγχο PSA σε ηλικία 41 ετών, κάτι που βοήθησε στην έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου. Τον Ιανουάριο διαπιστώθηκε ένας όγκος στον προστάτη του, ο οποίος δεν είχε εξαπλωθεί. Αποφάσισε να υποβληθεί σε προστατεκτομή, μια χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης του αδένα του προστάτη.

Chandra Wilson,Justin Chambers,Ellen Pompeo,Katherine Heigl,James Pickens Jr.

Ο James Pickens Jr. με ηθοποιούς από το cast του «Grey's Anatomy» / AP

«Το πιάσαμε πολύ νωρίς και θεωρήθηκε η καλύτερη λύση», δήλωσε. Πρόσθεσε ότι πρόκειται για σπάνια μορφή καρκίνου, την οποία οι γιατροί θέλησαν να παρακολουθήσουν με ιδιαίτερη προσοχή, διασφαλίζοντας ότι όλες οι διαδικασίες ακολουθήθηκαν σχολαστικά.

Ο Pickens υπογραμμίζει τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και της τακτικής ιατρικής παρακολούθησης, που του επέτρεψε να αντιμετωπίσει την ασθένεια πριν εξελιχθεί.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι 6 ώρες του Ζελένσκι στην Αθήνα: Η συμφωνία που υπεγράφη, ο ρόλος της Ελλάδας στα ενεργειακά, το ευχαριστώ και οι επαφές - Όλα όσα έγιναν

19:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κακλαμάνης σε Ζελένσκι: Εύχομαι σύντομα μια σταθερή ειρήνη στην Ουκρανία που να βασίζεται στους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου

19:23ΚΟΣΜΟΣ

James Pickens Jr: Ο πρωταγωνιστής του «Grey's Anatomy» αποκαλύπτει ότι διαγνώστηκε με καρκίνο

19:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ανάρτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για τη συμφωνία: «Η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια»

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Μαγνησία: Εντοπίστηκε σορός άνδρα στην παραλία Πετρομέλισσο - Εξετάζεται αν ανήκει στον τουρίστα που αγνοείται 40 ημέρες

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Από το τζιν στον καμβά: Ο καλλιτέχνης που μεταμορφώνει τα παλιά παντελόνια σε εντυπωσιακά έργα τέχνης

18:43ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Λάλα: Εντοπίστηκαν όπλα, πάνω από 100.000 ευρώ και χρυσές λίρες στα σπίτια των 4 συλληφθέντων

18:34LIFESTYLE

Μπέλα Χαντίντ: Το μήνυμα για τη μάχη με τη νόσο Lyme λίγους μήνες μετά τη νοσηλεία της

18:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Προκρίθηκε η σαρωτική Πορτογαλία με 9 γκολ στην Αρμενία

18:14ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δείγματα της αποστολής Chang’e-6 δίνουν απάντηση για τον σχηματισμό «σκουριάς» στη Σελήνη

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Γιώργος Γριντέλας: Ο Έλληνας που γύρισε τον κόσμο σε δύο ρόδες

17:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Αρναούτογλου για «ψυχρή μάζα» από τη Βόρεια Ευρώπη - Πότε πέφτει η θερμοκρασία

17:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός AKTOR – Άρης: Ντεμπούτο στο πρωτάθλημα για τον Φαρίντ

17:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Προμηθέας – Ολυμπιακός 64-88: Χωρίς να συναντήσει δυσκολίες πέρασε από την Πάτρα

17:48ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Γιάννης Λάλας: Έλαβαν προθεσμία οι τέσσερις συλληφθέντες - Βαρύτατη η ποινική δίωξη

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα με τηλεφωνικές απάτες: Η πρώην αθλήτρια είχε πρωταγωνιστήσει και στο κύμα καταγγελιών για κακοποιητικές συμπεριφορές στις προπονήσεις

17:32ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Γιάννης Λάλας: Βαρύ το κατηγορητήριο για τους 4 συλληφθέντες - Ποινική δίωξη για πλήθος αδικημάτων

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Επέτειος Πολυτεχνείου: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ την Δευτέρα (17/11) - Η ανακοίνωση ΟΑΣΑ

17:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Έμεινε πίσω η Athens Kallithea μετά την ισοπαλία με το Αιγάλεω

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Καρδιακή ανακοπή σε βιντεοκλήση: Έσωσε τη ζωή του 60χρονου φίλου της - «Κρατήσου»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:30ΕΛΛΑΔΑ

Πολυτεχνείο: Η μαρτυρία της τότε φοιτήτριας Μέλπως Λεκατσά στο Newsbomb - Επέζησε από τα βασανιστήρια του ΕΑΤ-ΕΣΑ - «Έκλεισα μάτια νεκρών, δεν μπορώ να ξεχάσω»

19:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι 6 ώρες του Ζελένσκι στην Αθήνα: Η συμφωνία που υπεγράφη, ο ρόλος της Ελλάδας στα ενεργειακά, το ευχαριστώ και οι επαφές - Όλα όσα έγιναν

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Τσάμηδες και Τσαμουριά: Η ιστορική πραγματικότητα και τα αλβανικά μυθεύματα

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα με τηλεφωνικές απάτες: Η πρώην αθλήτρια είχε πρωταγωνιστήσει και στο κύμα καταγγελιών για κακοποιητικές συμπεριφορές στις προπονήσεις

18:43ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Λάλα: Εντοπίστηκαν όπλα, πάνω από 100.000 ευρώ και χρυσές λίρες στα σπίτια των 4 συλληφθέντων

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Γιώργος Γριντέλας: Ο Έλληνας που γύρισε τον κόσμο σε δύο ρόδες

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Σπείρα Ρομά: Πρωταθλήτρια Ευρώπης, με δύο συμμετοχές σε Ολυμπιακούς Αγώνες η αθλήτρια που συνελήφθη

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Επέτειος Πολυτεχνείου: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ την Δευτέρα (17/11) - Η ανακοίνωση ΟΑΣΑ

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Η τεχνολογία «σώζει» το Μανχάταν - Γέφυρα 132 ετών αντικαταστάθηκε σε χρόνο ρεκόρ

17:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Αρναούτογλου για «ψυχρή μάζα» από τη Βόρεια Ευρώπη - Πότε πέφτει η θερμοκρασία

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Μαγνησία: Εντοπίστηκε σορός άνδρα στην παραλία Πετρομέλισσο - Εξετάζεται αν ανήκει στον τουρίστα που αγνοείται 40 ημέρες

06:55LIFESTYLE

MEGA: Σαρωτικές αλλαγές στη βραδινή ζώνη – Σειρές πάνε κι έρχονται

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 16 Νοεμβρίου: Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά σήμερα

14:10ΕΛΛΑΔΑ

Τέλος στην λειψυδρία βάζει δήμος της Πελοποννήσου

09:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα

08:11ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Μεγάλη φωτιά σε ιστορικό ναό 1.500 ετών - Το μοιραίο λάθος ενός τουρίστα

12:10WHAT THE FACT

Βρήκατε τους καθαριστήρες σας σηκωμένους; Τι μπορεί να σημαίνει

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπακτος: Λεωφορείο που μετέφερε παιδιά έπεσε σε χαντάκι - Δεν υπάρχουν τραυματίες

18:34LIFESTYLE

Μπέλα Χαντίντ: Το μήνυμα για τη μάχη με τη νόσο Lyme λίγους μήνες μετά τη νοσηλεία της

12:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπογράφηκε η συμφωνία για το φυσικό αέριο στην Ουκρανία, παρουσία Μητσοτάκη, Ζελένσκι και Γκιλφόιλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ