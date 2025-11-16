James Pickens Jr: Ο πρωταγωνιστής του «Grey's Anatomy» αποκαλύπτει ότι διαγνώστηκε με καρκίνο

Ο James Pickens Jr., γνωστός για τον ρόλο του Δρ. Richard Webber στο «Grey’s Anatomy», διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη.

Ο 73χρονος ηθοποιός μίλησε στο Black Health Matters για το πρόβλημα υγείας του, τονίζοντας ότι η ασθένεια «τρέχει στην οικογένειά μου». Ο πατέρας του και αρκετοί θείοι του είχαν καρκίνο του προστάτη. «Θα με είχε εκπλήξει αν δεν το είχα αποκτήσει», είπε ο Pickens, αποκαλύπτοντας τη μάχη αυτή, με αφορμή τον χαρακτήρα του στη σειρά που αντιμετωπίζει παρόμοιο πρόβλημα υγείας.

James Pickens Jr. / AP

Ο ηθοποιός έκανε τακτικά ετήσιες εξετάσεις και ξεκίνησε έλεγχο PSA σε ηλικία 41 ετών, κάτι που βοήθησε στην έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου. Τον Ιανουάριο διαπιστώθηκε ένας όγκος στον προστάτη του, ο οποίος δεν είχε εξαπλωθεί. Αποφάσισε να υποβληθεί σε προστατεκτομή, μια χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης του αδένα του προστάτη.

Ο James Pickens Jr. με ηθοποιούς από το cast του «Grey's Anatomy» / AP

«Το πιάσαμε πολύ νωρίς και θεωρήθηκε η καλύτερη λύση», δήλωσε. Πρόσθεσε ότι πρόκειται για σπάνια μορφή καρκίνου, την οποία οι γιατροί θέλησαν να παρακολουθήσουν με ιδιαίτερη προσοχή, διασφαλίζοντας ότι όλες οι διαδικασίες ακολουθήθηκαν σχολαστικά.

Longtime "Grey's Anatomy" star James Pickens Jr. says he's been diagnosed with prostate cancer:



“It’s not the kind of news anyone wants to hear, but to be honest, prostate cancer has run through my family. My father had it. He had a lot of brothers; several of them had it. I… pic.twitter.com/tnRHjnRgVz — Variety (@Variety) November 15, 2025

Ο Pickens υπογραμμίζει τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και της τακτικής ιατρικής παρακολούθησης, που του επέτρεψε να αντιμετωπίσει την ασθένεια πριν εξελιχθεί.

