Η Έμα Στόουν είναι η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο σύμφωνα με την «χρυσή τομή»
Η Έμα Στόουν στην κορυφή της λίστας του Δρ. Τζούλιαν ντε Σίλβα – Ποια πρόσωπα ακολουθούν σύμφωνα με τη χρυσή αναλογία
Η Έμα Στόουν κέρδισε τον τίτλο της πιο όμορφης γυναίκας στον κόσμο, σύμφωνα με μια νέα μελέτη που βασίζεται στην ελληνική «χρυσή αναλογία» (Greek Golden Ratio), η οποία καθορίζει τις ιδανικές αναλογίες ενός προσώπου.
Η μέθοδος αυτή - γνωστή και ως «χρυσή τομή» - είναι εμπνευσμένη από τα μαθηματικά και την αισθητική της αρχαίας Ελλάδας, και με τη μαθηματική αναλογία 1 προς 1,618 θεωρείται ιδανική για τη συμμετρία και την αρμονία του ανθρώπινου προσώπου.
Ο Τζούλιαν Ντε Σίλβα, πλαστικός χειρουργός και επικεφαλής του Centre for Advanced Facial Cosmetic and Plastic Surgery στο Λονδίνο, δήλωσε: «Η Έμα Στόουν ήταν η ξεκάθαρη νικήτρια. Πέτυχε κορυφαία βαθμολογία στα φρύδια (94,2%) και υψηλές επιδόσεις σε όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες. Το σχήμα του σαγονιού της άγγιξε το 97%, ενώ τα χείλη της θεωρούνται σχεδόν τέλεια, με ποσοστό 95,6%.»
Στη δεύτερη και τρίτη θέση της λίστας βρέθηκαν οι Ζεντέγια και Φρίντα Πίντο.
Στην πρώτη δεκάδα περιλαμβάνονται επίσης οι Μάργκο Ρόμπι, Τζένα Ορτέγκα, Βανέσα Κίρμπι, Ολίβια Ροντρίγκο, Αϊσουάρια Ράι Μπατσάν, Τανγκ Γουέι και η Μπιγιονσέ.
Σύμφωνα με τον Ντε Σίλβα, η τεχνική υπολογισμού εφαρμόζεται με ψηφιακή χαρτογράφηση προσώπου, η οποία χρησιμοποιείται και σε επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής, επιτρέποντας στους επιστήμονες «να κατανοήσουν καλύτερα τι θεωρείται αρμονικό και αισθητικά όμορφο». Καθιστώντας έτσι την αρχαία ελληνική έννοια της τέλειας συμμετρίας να εξακολουθεί να καθορίζει – ακόμη και στον 21ο αιώνα – τα σύγχρονα πρότυπα ομορφιάς.