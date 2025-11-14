Η Έμα Στόουν είναι η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο σύμφωνα με την «χρυσή τομή»

Η Έμμα Στόουν στην πρεμιέρα της ταινίας «Bugonia» στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης την Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025 στη Νέα Υόρκη

Η Έμα Στόουν κέρδισε τον τίτλο της πιο όμορφης γυναίκας στον κόσμο, σύμφωνα με μια νέα μελέτη που βασίζεται στην ελληνική «χρυσή αναλογία» (Greek Golden Ratio), η οποία καθορίζει τις ιδανικές αναλογίες ενός προσώπου.

Η μέθοδος αυτή - γνωστή και ως «χρυσή τομή» - είναι εμπνευσμένη από τα μαθηματικά και την αισθητική της αρχαίας Ελλάδας, και με τη μαθηματική αναλογία 1 προς 1,618 θεωρείται ιδανική για τη συμμετρία και την αρμονία του ανθρώπινου προσώπου.

Η ανάλυση του Δρ. Τζούλιαν ντε Σίλβα δείχνει τις αναλογίες του προσώπου σύμφωνα με τη “χρυσή τομή”. Κάθε χαρακτηριστικό αξιολογείται με βάση το πόσο κοντά βρίσκεται στην ιδανική αναλογία 1:1,618.

Ο Τζούλιαν Ντε Σίλβα, πλαστικός χειρουργός και επικεφαλής του Centre for Advanced Facial Cosmetic and Plastic Surgery στο Λονδίνο, δήλωσε: «Η Έμα Στόουν ήταν η ξεκάθαρη νικήτρια. Πέτυχε κορυφαία βαθμολογία στα φρύδια (94,2%) και υψηλές επιδόσεις σε όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες. Το σχήμα του σαγονιού της άγγιξε το 97%, ενώ τα χείλη της θεωρούνται σχεδόν τέλεια, με ποσοστό 95,6%.»

Στη δεύτερη και τρίτη θέση της λίστας βρέθηκαν οι Ζεντέγια και Φρίντα Πίντο.

Ο Δρ. Τζούλιαν ντε Σίλβα αξιολόγησε τις αναλογίες του προσώπου της ηθοποιού βάσει της “χρυσής τομής”, με συνολικό σκορ 94,37% στην ιδανική συμμετρία.

Η Φρίντα Πίντο συγκεντρώνει 94,34% στη “χρυσή τομή”, σύμφωνα με την ανάλυση του Δρ. Τζούλιαν ντε Σίλβα. Ξεχωρίζει για την εξαιρετική αναλογία στη βάση της μύτης και στο σχήμα του προσώπου, που πλησιάζουν τις ιδανικές μαθηματικές αναλογίες.

Στην πρώτη δεκάδα περιλαμβάνονται επίσης οι Μάργκο Ρόμπι, Τζένα Ορτέγκα, Βανέσα Κίρμπι, Ολίβια Ροντρίγκο, Αϊσουάρια Ράι Μπατσάν, Τανγκ Γουέι και η Μπιγιονσέ.

Η Μπιγιονσέ συγκεντρώνει 92,4% στη μέτρηση της “χρυσής τομής” από τον Δρ. Τζούλιαν ντε Σίλβα, με τα χείλη και τη δομή του προσώπου να πλησιάζουν περισσότερο τις ιδανικές αναλογίες

Σύμφωνα με τον Ντε Σίλβα, η τεχνική υπολογισμού εφαρμόζεται με ψηφιακή χαρτογράφηση προσώπου, η οποία χρησιμοποιείται και σε επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής, επιτρέποντας στους επιστήμονες «να κατανοήσουν καλύτερα τι θεωρείται αρμονικό και αισθητικά όμορφο». Καθιστώντας έτσι την αρχαία ελληνική έννοια της τέλειας συμμετρίας να εξακολουθεί να καθορίζει – ακόμη και στον 21ο αιώνα – τα σύγχρονα πρότυπα ομορφιάς.

Ο Δρ. Τζούλιαν ντε Σίλβα αξιολόγησε τις αναλογίες του προσώπου της Μάργκο Ρόμπι βάσει της “χρυσής τομής”, με συνολικό σκορ 93,43%. Οι υψηλότερες βαθμολογίες αφορούν τη συμμετρία των ματιών και τη βάση της μύτης.

