Ο Μπιλ Γκέιτς λατρεύει το σπορ που προσθέτει χρόνια, ευτυχία και επιτυχία

Κι όμως, ο Μπιλ Γκέιτς έχει ένα χόμπι που δεν του προσφέρει μόνο χαλάρωση, αλλά σύμφωνα με έρευνες μπορεί πραγματικά να σου χαρίσει περισσότερα χρόνια ζωής.

Στα πρώτα χρόνια της Microsoft, ο Γκέιτς ήταν ο ορισμός του workaholic. Ύπνος και ελεύθερος χρόνος ήταν κάτι σχεδόν αδιάφορο για εκείνον, αφού πίστευε ότι η ασταμάτητη δουλειά ήταν το κλειδί της επιτυχίας. Με τον καιρό, όμως, κατάλαβε ότι το μυστικό δεν είναι να δουλεύεις περισσότερο, αλλά να ξεκουράζεσαι καλύτερα και να αφιερώνεις χρόνο σε δραστηριότητες που σε γεμίζουν. Αυτό, όπως λέει και ο ίδιος, τον βοήθησε να γίνει πιο παραγωγικός, πιο υγιής και τελικά πιο επιτυχημένος.

