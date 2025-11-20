Επίθεση στον πρεσβευτή της Πολωνίας στη Ρωσία - «Το χειρότερο περιστατικό εδώ και χρόνια»

Τεταμένες είναι οι σχέσεις Πολωνίας και Ρωσίας, στη σκιά και της έκρηξης στις σιδηροδρομικές γραμμές, το πρωί της περασμένης Κυριακής, το οποίο η Βαρσοβία, χαρακτήρισε δολιοφθορά από «ξένες υπηρεσίες» υπονοώντας τη Μόσχα.

Την ίδια ημέρα, ωστόσο σε μία είδηση που πέρασε στα ψιλά, ο Πολωνός πρέσβης στη Μόσχα Krzysztof Krajewski δέχθηκε επίθεση από ομάδα περίπου 10-12 Ρώσων, στην Αγία Πετρούπολη.

Το περιστατικό συνέβη ενώ ο Κρίστοφ Κραγιέφσκι, έφτασε στην πόλη για να συναντηθεί με Πολωνούς με την ευκαιρία της Ημέρας της Ανεξαρτησίας της Πολωνίας κι ενώ περπατούσε για να παραστεί σε λειτουργία στη Βασιλική της Αγίας Αικατερίνης της Αλεξάνδρειας, όταν περικυκλώθηκε από μια ομάδα Ρώσων «ακτιβιστών», οι οποίοι έφεραν αντιπολωνικές και αντιουκρανικές αφίσες.

In St Petersburg, Russia, a group of some 10 individuals physically attacked Polish ambassador to Russia Krzysztof Krajewski, while shouting anti-Polish and anti-Ukrainian slogans:



pic.twitter.com/nxwiO9rrPk — Alexander Kokcharov (@alex_kokcharov) November 20, 2025

Ο εκπρόσωπος του πολωνικού υπουργείου Εξωτερικών, επιβεβαίωσε το περιστατικό, το οποίο έχει καταγραφεί σε βίντεο.

Δήλωσε πως αρχικά η ομάδα των Ρώσων επιτέθηκε λεκτικά στον Πολωνό πρέσβη και στη συνέχεια επιχείρησαν να τον προπηλακίσουν, αλλά χάρη στην παρέμβαση των φρουρών του, απετράπησαν τα χειρότερα.

Σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, μια ομάδα Ρώσων ακτιβιστών διαμαρτυρήθηκε κατά του Πολωνού πρέσβη λόγω της στάσης της χώρας του στον πόλεμο της Ουκρανίας, κρατώντας πλακάτ με ερώτημα «γιατί η Πολωνία χρηματοδοτεί τον πόλεμο εξοπλίζοντας την Ουκρανία και ακολουθεί μια υποκριτική πολιτική».

Το πολωνικό υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε την απογοήτευσή του για το περιστατικό χαρακτηρίζοντάς το ως το πιο σοβαρό των τελευταίων ετών.

«Ήταν το πιο σοβαρό περιστατικό του είδους του εδώ και πολλά χρόνια. Μόνο η παρέμβαση της υπηρεσίας ασφαλείας απέτρεψε μια επίθεση ξυλοδαρμού στον πρέσβη» ανέφερε.

Ο Krajewski είπε στο πρακτορείο ειδήσεων PAP ότι η επίθεση ήταν σκόπιμη και καλά οργανωμένη, ενώ αποκάλυψε ότι έχει ήδη στείλει σημείωμα διαμαρτυρίας στις ρωσικές αρχές.

Για το θέμα το πολωνικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε χθες τον Ρώσο επιτετραμμένο, στο οποίο έχει παραδοθεί και επίσημο σημείωμα για το κλείσιμο του τελευταίου ρωσικού προξενείου στην Πολωνία.

Το υπουργείο τόνισε ότι μια κατάσταση όπως η επίθεση της Κυριακής δεν πρέπει να επαναληφθεί. Η αντίδραση της Ρωσίας εκκρεμεί...