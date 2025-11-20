Περίεργα σιδηροδρομικά «ατυχήματα» συμβαίνουν στην Κεντρική Ευρώπη - Τέσσερα από τις 13 Οκτωβρίου
Η έκρηξη στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Πολωνίας, δύο ατυχήματα με διαφορά λίγων εβδομάδων στη Σλοβακία και τελευταίο στην Τσεχία
Το σιδηροδρομικό ατύχημα νωρίτερα σήμερα Πέμπτη, στα νότια της Τσεχίας, με πάνω από 40 τραυματίες, 5 εκ των οποίων σε σοβαρή κατάσταση, έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά επεισοδίων που πλήττουν την Κεντρική Ευρώπη τις τελευταίες ημέρες και εγείρουν υποψίες για την προέλευση αυτών των «ατυχημάτων», αν και μέχρι στιγμής, μόνο στην περίπτωση της Πολωνίας, αποδόθηκε σε δολιοφθορά.
Το βράδυ της Κυριακής, 9 Νοεμβρίου, 13 άνθρωποι κατέληξαν στο νοσοκομείο μετά από σύγκρουση τρένου στη Σλοβακία, γεγονός που βρίσκεται ακόμη υπό διερεύνηση και το οποίο έχει ήδη γίνει το δεύτερο παρόμοιο περιστατικό σε λιγότερο από ένα μήνα.
Νωρίτερα, στις 13 Οκτωβρίου, δύο τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν στην ανατολική Σλοβακία και άφησαν δεκάδες τραυματίες, συμπεριλαμβανομένων δύο επιβατών σε κρίσιμη κατάσταση.
Παράλληλα, στην Πολωνία, οι αρχές δήλωσαν ότι οι ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών βρίσκονταν πίσω την έκρηξη το πρωί της Κυριακής σε σιδηροδρομική γραμμή που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ουκρανία.
Σύμφωνα με την προκαταρκτική έρευνα, η επιχείρηση φέρεται να πραγματοποιήθηκε από δύο Ουκρανούς πολίτες που ενεργούσαν ως πράκτορες στην υπηρεσία της Μόσχας.
Το σημερινό σιδηροδρομικό ατύχημα, που σημειώθηκε περίπου 150 χιλιόμετρα νότια της Πράγας αποδίδεται μέχρι στιγμής σε ανθρώπινο λάθος, με τις επίσημες ανακοινώσεις να υποστηρίζουν αυτή την εκδοχή, ίσως σε μία προσπάθεια της τσεχικής κυβέρνησης να μην προκληθούν περίεργοι συνειρμοί.
Αν και τα αίτια παραμένουν άγνωστα, ως πιθανότερη εξετάζεται η παραβίαση σηματοδότη.