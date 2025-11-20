Περίεργα σιδηροδρομικά «ατυχήματα» συμβαίνουν στην Κεντρική Ευρώπη - Τέσσερα από τις 13 Οκτωβρίου

Το σιδηροδρομικό ατύχημα νωρίτερα σήμερα Πέμπτη, στα νότια της Τσεχίας, με πάνω από 40 τραυματίες, 5 εκ των οποίων σε σοβαρή κατάσταση, έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά επεισοδίων που πλήττουν την Κεντρική Ευρώπη τις τελευταίες ημέρες και εγείρουν υποψίες για την προέλευση αυτών των «ατυχημάτων», αν και μέχρι στιγμής, μόνο στην περίπτωση της Πολωνίας, αποδόθηκε σε δολιοφθορά.

Two passenger trains in the Czech Republic collide, severely injuring at least five people and 40 others lightly, according to officials and local media reports.#Czech pic.twitter.com/22Xmzv8DPG — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) November 20, 2025

Το βράδυ της Κυριακής, 9 Νοεμβρίου, 13 άνθρωποι κατέληξαν στο νοσοκομείο μετά από σύγκρουση τρένου στη Σλοβακία, γεγονός που βρίσκεται ακόμη υπό διερεύνηση και το οποίο έχει ήδη γίνει το δεύτερο παρόμοιο περιστατικό σε λιγότερο από ένα μήνα.

I dont usually post about things like this but...man another large train crash happened yesterday in slovakia :(

(i wont talk about the political stuff but...some of you may know what i think about it) pic.twitter.com/Oxtc3AzUVi — Endery ?? (@enderythedragon) November 10, 2025

Νωρίτερα, στις 13 Οκτωβρίου, δύο τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν στην ανατολική Σλοβακία και άφησαν δεκάδες τραυματίες, συμπεριλαμβανομένων δύο επιβατών σε κρίσιμη κατάσταση.

Παράλληλα, στην Πολωνία, οι αρχές δήλωσαν ότι οι ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών βρίσκονταν πίσω την έκρηξη το πρωί της Κυριακής σε σιδηροδρομική γραμμή που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική έρευνα, η επιχείρηση φέρεται να πραγματοποιήθηκε από δύο Ουκρανούς πολίτες που ενεργούσαν ως πράκτορες στην υπηρεσία της Μόσχας.

Το σημερινό σιδηροδρομικό ατύχημα, που σημειώθηκε περίπου 150 χιλιόμετρα νότια της Πράγας αποδίδεται μέχρι στιγμής σε ανθρώπινο λάθος, με τις επίσημες ανακοινώσεις να υποστηρίζουν αυτή την εκδοχή, ίσως σε μία προσπάθεια της τσεχικής κυβέρνησης να μην προκληθούν περίεργοι συνειρμοί.

Αν και τα αίτια παραμένουν άγνωστα, ως πιθανότερη εξετάζεται η παραβίαση σηματοδότη.