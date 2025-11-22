Η Marjorie Taylor Greene παραιτείται από το Κογκρέσο εν μέσω ρήξης με τον Τραμπ

Η βουλευτής των Ρεπουμπλικανών Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Παρασκευής ότι παραιτείται από το Κογκρέσο, μόλις μία εβδομάδα αφότου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέσυρε δημόσια τη στήριξή του προς το πρόσωπό της. Η ανακοίνωση, που δημοσιεύθηκε σε μακροσκελές κείμενο στην πλατφόρμα X, αποτυπώνει την έντονη απογοήτευσή της από την πολιτική ζωή στην Ουάσιγκτον.

Στο μήνυμά της, η Γκρην υποστήριξε ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη της σε αυτό που αποκάλεσε «πολιτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα», το οποίο - όπως είπε - χρησιμοποιεί τους Αμερικανούς ως «πιόνια σε ένα ατελείωτο παιχνίδι διχασμού». Την ίδια ώρα υπογράμμισε ότι, κατά τη δική της εμπειρία, «τίποτα δεν βελτιώνεται για τον απλό Αμερικανό», όσο οι δύο μεγάλες πολιτικές παρατάξεις ανακυκλώνουν έναν ανταγωνισμό μίσους.

H ρήξη με τον Τραμπ

Η παραίτησή της έρχεται λίγο μετά την απόφαση του Τραμπ να αποσύρει την υποστήριξή του, χαρακτηρίζοντάς την «τρελάρα» και «παρανοϊκή». Η κίνηση αυτή είχε προκαλέσει αναστάτωση στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, με τη Γκρην να δηλώνει ότι «ποτέ δεν ταίριαξε» στην Ουάσιγκτον και ότι θα συνεχίσει να «πολεμά για τον αμερικανικό λαό με έναν διαφορετικό τρόπο».

Στην ανακοίνωσή της, η βουλευτής έκανε γνωστό ότι η τελευταία ημέρα της στο αξίωμα θα είναι η 5η Ιανουαρίου 2026. Όπως λένε συνεργάτες της, εξετάζει ήδη νέες μορφές πολιτικής δράσης εκτός Κογκρέσου, χωρίς ακόμη να έχει διευκρινίσει τα επόμενα βήματά της.

