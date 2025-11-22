Ρωσία: Ισχυρίζεται ότι κατέλαβε και άλλες κοινότητες στην Ανατολική Ουκρανία

Σύμφωνα με τη Μόσχα τέσσερις κοινότητες στην περιφέρεια Ντονέτσκ, επίκεντρο των μαχών και της προέλασης των ρωσικών στρατευμάτων προς δυσμάς φέτος, τέθηκαν υπό τον έλεγχό τους

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε χθες Παρασκευή το βράδυ ότι οι δυνάμεις του κυρίευσαν κοινότητες στα μέτωπα του πολέμου στην ανατολική Ουκρανία, κάτι που το Κίεβο διέψευσε ή απλά αγνόησε.

Σύμφωνα με τη Μόσχα τέσσερις κοινότητες στην περιφέρεια Ντονέτσκ, επίκεντρο των μαχών και της προέλασης των ρωσικών στρατευμάτων προς δυσμάς φέτος, τέθηκαν υπό τον έλεγχό τους, συμπεριλαμβανομένου του χωριού Γιάμπιλ, ανατολικά της Σλοβιάνσκ, πόλης που παραμένει στα χέρια του ουκρανικού στρατού.

Η Ουκρανία διαβεβαίωνε προχθές Πέμπτη πως οι δυνάμεις της διατηρούν τον έλεγχο του Γιάμπιλ, παρά τις ρωσικές προσπάθειες να παρεισφρήσουν και να το καταλάβουν.

Ο αρχηγός του ρωσικού γενικού επιτελείου Βαλέρι Γκεράσιμοφ είπε προχθές ότι μονάδες κατέλαβαν την σχεδόν ολοσχερώς κατεστραμμένη πόλη Κούπιανσκ. Το Κίεβο διέψευσε τον ισχυρισμό.

Χθες, το Κίεβο ανέφερε πως οι Ρώσοι διεξήγαγαν έξι επιθέσεις στην Κούπιανσκ. Δεν ανέφερε αν πράγματι η πόλη έχει αλλάξει χέρια.

Στη χθεσινή ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας αναφέρεται πως ακόμη τρία χωριά στην περιφέρεια Ντονέτσκ --Στάφκι, Νοβοσελίφκα, Μασλιακίφκα-- βρίσκονται πλέον υπό τον έλεγχο των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, καθώς και ότι καταλήφθηκε ακόμη ένα χωριό στη γειτονική περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ.

Στη χθεσινή ενημέρωσή του το ουκρανικό γενικό επιτελείο ανέφερε ότι οι κοινότητες Στάφκι και Νοβοσελίφκα υφίστανται ρωσικές επιθέσεις, αλλά δεν αναφέρθηκε σε εδαφικές απώλειες.

Τους τελευταίους μήνες οι μάχες κατά μήκος του αχανούς μετώπου 1.200 χιλιομέτρων έχουν επίκεντρο το ρωσικό εγχείρημα για την κατάληψη της Πόκροφσκ, σημαντικού επιμελητειακού κέντρου του ουκρανικού στρατού.

Προχθές ο αρχηγός του ρωσικού γενικού επιτελείου Γκεράσιμοφ διαβεβαίωνε πως οι δυνάμεις του Κρεμλίνου ελέγχουν πλέον το 70% της πόλης. Ο ουκρανικός στρατός απέρριψε τον ισχυρισμό.

Χθες το ουκρανικό επιτελείο έκανε λόγο για 62 ρωσικές επιθέσεις στην Πόκροφσκ και στα περίχωρά της.

Κατά το ουκρανικό ιστολόγιο για στρατιωτικές υποθέσεις Deep State, το οποίο χρησιμοποιεί κατά κανόνα ανοικτές πηγές και χαρτογραφεί τις θέσεις των δυο πλευρών, το κέντρο της Πόκροφσκ «σταδιακά τίθεται υπό τον έλεγχο του εχθρού», καθώς ρωσικές δυνάμεις μπαίνουν στην πόλη από νότια κατεύθυνση.

Κατά την ίδια πηγή ρωσικές μονάδες εισβάλλουν σε χωριό ανατολικά της Πόκροφσκ.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας συνεχίζουν την αργή προέλασή τους στην περιφέρεια Ντονέτσκ στο πλαίσιο της προσπάθειας να ελέγξουν απόλυτα το Ντονμπάς (σ.σ. ιστορική ονομασία της ανατολικής Ουκρανίας, σήμερα αναφέρεται στις περιφέρειες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ).

Οι ρωσικές δυνάμεις λένε επίσης πως σημείωσαν εδαφικά κέρδη νοτιότερα, στην περιφέρεια Ζαπορίζια. Εκτιμάται πως έχουν στα χέρια τους σήμερα το 19% της επικράτειας της Ουκρανίας.

