Τζει Ντι Βανς: «Αποκύημα φαντασίας» η θέση ότι μπορεί να έλθει «νίκη» της Ουκρανίας

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς τόνισε τα ξημερώματα του Σαββάτου - ώρα Ελλάδος - ότι «οποιοδήποτε» σχέδιο για την αποκατάσταση της ειρήνης ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία πρέπει να «τερματίσει τους σκοτωμούς ενώ θα προασπίζει την ουκρανική εθνική κυριαρχία», να είναι «αποδεκτό και από τις δυο πλευρές» και να «μεγιστοποιεί τις πιθανότητες να μην ξαναρχίσει» η σύρραξη που μαίνεται από τον Φεβρουάριο του 2022.

1) Stop the killing while preserving Ukrainian sovereignty.

2) Be acceptable to both Russia and Ukraine.

3) Maximize the chances the war doesn't restart.



Ο κ. Βανς ανέφερε ακόμη μέσω X πως είναι αποκύημα «φαντασίας» η θέση που εκφράζεται από κάποιους -δεν ξεκαθάρισε σε ποιους αναφέρεται-- πως «αν απλά δίναμε περισσότερα χρήματα, περισσότερα όπλα ή (επιβάλλονταν) περισσότερες κυρώσεις» η «νίκη» της Ουκρανίας θα σε απόσταση επαφής, προσθέτοντας πως η ειρήνευση δεν θα επιτευχθεί από «αποτυχημένους διπλωμάτες ή πολιτικούς που ζουν σε κόσμο φαντασίας».

