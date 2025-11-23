Κακοκαιρία: «Πνίγηκαν» και τα χωριά της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία

Δραματικές είναι οι συνέπειες των σφοδρών βροχοπτώσεων από την κακοκαιρία που πλήττει και την Αλβανία.

Η κακοκαιρία έπληξε ιδιαίτερα το νότιο τμήμα της χώρας, με τα χωριά της ελληνικής μειονότητας να έχουν υποστεί σημαντικές καταστροφές.

Τουλάχιστον 200 οικογένειες απομακρύνθηκαν εσπευσμένα σε ασφαλή σημεία λόγω της ταχείας ανόδου της στάθμης των υδάτων. Πολλές κατοικίες υπέστησαν ζημιές, ενώ η κατάσταση παραμένει κρίσιμη.

Χθες οι αρχές επιβεβαίωσαν τον θάνατο μιας 75χρονης γυναίκας στη Ντεβόλ. Η ηλικιωμένη αγνοείτο από την Παρασκευή και εντοπίστηκε νεκρή μετά από πολύωρες έρευνες, καθώς παρασύρθηκε από φουσκωμένο ρέμα.

Ο υπουργός Άμυνας, Πίρο Βέγκου, γνωστοποίησε ότι πλημμύρισαν πάνω από 15.000 στρέμματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων, πλήττοντας σοβαρά την τοπική οικονομία.

Οι ζημιές εκτείνονται σε υποδομές, καθώς περίπου είκοσι γέφυρες υπέστησαν σοβαρές φθορές, με κάποιες να καταστρέφονται ολοσχερώς. Δρόμοι βυθίστηκαν στο νερό ή κόπηκαν από κατολισθήσεις, δυσχεραίνοντας την πρόσβαση των σωστικών συνεργείων.

Επιπλέον, εκατοντάδες νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ρεύμα, καθώς στύλοι της ηλεκτροδότησης κατέρρευσαν εξαιτίας των καταρρακτωδών βροχών.

Ο αλβανικός στρατός έχει αναπτυχθεί στις πληγείσες περιοχές για να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις διάσωσης, την εκκένωση κατοικιών και τη διανομή τροφίμων. Παράλληλα ενισχύει τα προστατευτικά φράγματα, με στόχο την αποτροπή νέων πλημμυρικών φαινομένων και διάβρωσης.

Οι πλημμύρες, που προήλθαν από το τελευταίο κύμα κακοκαιρίας, ανάγκασαν 25 οικογένειες να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στο χωριό Τσούκα των Αγίων Σαράντα. Οι οικογένειες φιλοξενούνται προσωρινά σε σκηνές, ενώ στους υπόλοιπους κατοίκους έχει παρασχεθεί επείγουσα βοήθεια. Η εκκένωση αποφασίστηκε μετά τη ρήξη αναχώματος που σημειώθηκε την προηγούμενη ημέρα.

Προβλήματα συνεχίζουν να καταγράφονται και σε άλλες περιοχές όπως το Φιέρι, όπου ο ποταμός Σεμάν υπερχείλισε, πλημμυρίζοντας στάβλους και οπωρώνες, και στη Λούσνια, όπου καλύφθηκαν από νερό 200 στρέμματα αγροτικής γης.

Στην Αυλώνα, τα επίπεδα του ποταμού Βιόσα κυμαίνονται μεταξύ 7,8 και 8,3 μέτρων, με συνεχείς αυξομειώσεις τις τελευταίες δύο ημέρες, χωρίς όμως να ξεπερνούν τα όρια κινδύνου. Οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας και οι τοπικές αρχές παραμένουν σε επιφυλακή κατά μήκος του ποταμού και στη γέφυρα του Μιφόλ, όπου έχουν εντοπιστεί τα πιο σοβαρά προβλήματα.

Στην πόλη του Μπεράτι η κατάσταση είναι προς το παρόν σταθερή, αν και σε κοντινά χωριά οι κάτοικοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πλημμυρισμένα χωράφια.

Τέλος, στην περιοχή του Αργυροκάστρου αρκετοί δρόμοι παραμένουν κλειστοί, ενώ η γέφυρα της Γλίνας στο Δήμο Δρόπολης έχει υποστεί σημαντικές ζημιές.

