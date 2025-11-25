ΗΠΑ: Οι Αδελφοί Μουσουλμάνοι στη λίστα των τρομοκρατικών οργανώσεων για την κυβέρνηση Τραμπ

Τα παραρτήματα των Αδελφών Μουσουλμάνων θα καταχωριστούν στη μαύρη λίστα των «ξένων τρομοκρατικών οργανώσεων».

Newsbomb

ΗΠΑ: Οι Αδελφοί Μουσουλμάνοι στη λίστα των τρομοκρατικών οργανώσεων για την κυβέρνηση Τραμπ
AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε τη Δευτέρα εκτελεστικό διάταγμα θέτοντας την έναρξη της διαδικασίας, η οποία όταν ολοκληρωθεί, θα σημάνει πως παραρτήματα των Αδελφών Μουσουλμάνων θα καταχωριστούν στη μαύρη λίστα των «ξένων τρομοκρατικών οργανώσεων».

Το κείμενο που δημοσιοποιήθηκε από τον Λευκό Οίκο αναφέρει ότι τα παραρτήματα των Αδελφών Μουσουλμάνων «στον Λίβανο, στην Ιορδανία και στην Αίγυπτο» - αυτή η τελευταία είναι η χώρα όπου ιδρύθηκε το κίνημα- «εμπλέκονται σε ή ενθαρρύνουν και υποστηρίζουν εκστρατείες βίας και αποσταθεροποίησης που βλάπτουν τους ίδιους τους τόπους τους, τους Αμερικανούς πολίτες ή αμερικανικά συμφέροντα».

Επαφίεται στον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο και στον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ να φέρουν σε πέρας τη διαδικασία.

Η καταχώριση οποιασδήποτε οντότητας στον κατάλογο των «ξένων τρομοκρατικών οργανώσεων» επιτρέπει, πέρα από την άσκηση πολιτικής πίεσης που συνεπάγεται, να λαμβάνεται σειρά τιμωρητικών μέτρων οικονομικής και διοικητικής φύσης: πάγωμα τυχόν πόρων της στην αμερικανική δικαιοδοσία, απαγόρευση κάθε χρηματοοικονομικής συναλλαγής μαζί της και απαγόρευση εισόδου των μελών της στις ΗΠΑ.

Η οργάνωση, με παραρτήματα σε διάφορες χώρες, αποτέλεσε για δεκαετίες το κυριότερο κίνημα της αντιπολίτευσης στην Αίγυπτο, παρά τη σκληρή καταστολή της.

Σήμερα χαρακτηρισμένη «τρομοκρατική» οργάνωση στη χώρα, σβήστηκε από τον πολιτικό χάρτη το 2013, μετά τη σύντομη θητεία του πρώτου και μοναδικού μέλους της που κατάφερε ποτέ να κερδίσει προεδρικές εκλογές και να αναλάβει την εξουσία, του Μοχάμεντ Μούρσι.

Το κίνημα πρεσβεύει το μετριοπαθές πολιτικό ισλάμ. Έχει τεθεί εκτός νόμου και σε άλλες χώρες, όπως στη Σαουδική Αραβία και τον Απρίλιο στην Ιορδανία.

Οι ιορδανικές αρχές πρόσαψαν στο κίνημα «αποσταθεροποιητικές δραστηριότητες», ιδίως την κατασκευή και αποθήκευση ρουκετών και εκρηκτικών.

Στη Γαλλία, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αφιέρωσε φέτος δυο συμβούλια άμυνας και εθνικής ασφαλείας στον «εισοδισμό» των Αδελφών Μουσουλμάνων.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:18ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Ξεκίνησε η επέλαση της νέας κακοκαιρίας – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν τις επόμενες ώρες

02:52ΕΡΓΑΣΙΑ

48η Ημέρα Καριέρας: 30 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 700 θέσεις εργασίας - Οι ενδεικτικές ειδικότητες

02:26ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Οι Αδελφοί Μουσουλμάνοι στη λίστα των τρομοκρατικών οργανώσεων για την κυβέρνηση Τραμπ

02:02ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν το Κίεβο – Πληροφορίες για ρωσικά χτυπήματα με βαλλιστικούς πυραύλους

01:38ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Βουτιά θανάτου για ηλικιωμένο ζευγάρι στα βράχια του Γουίτμπι – Τι αποκάλυψε η ιατροδικαστική έρευνα για την υπόθεση που συγκλόνισε τη Βρετανία

01:16ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 6Κ/2025: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις 25 θέσεις στην ΕΡΤ (ΤΕ/ΔΕ)

00:52WHAT THE FACT

Ελβετία: Ισπανικό χρυσό κέρμα του 1609 κατέρριψε ρεκόρ σε δημοπρασία

00:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άνοδος στη Wall Street με ώθηση από τις προσδοκίες για τα επιτόκια

00:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Σφαλιάρα της Έβερτον στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, παρά την αδιανόητη αποβολή

23:57ΚΟΣΜΟΣ

Δυτική Όχθη: Ισραηλινή ΜΚΟ καταγγέλλει την κατάσχεση εδαφών κοντά σε αρχαιολογικό χώρο

23:48ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Δάφνη για την εξαφάνιση 16χρονης

23:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δεν βάζουν μυαλό στην Κρήτη: Νέες συλλήψεις για ρίψη άσκοπων πυροβολισμών στα Χανιά

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Ένοπλη οργάνωση βρήκε τη σορό ενός Ισραηλινού ομήρου στη Λωρίδα της Γάζας

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Ταμπέλα αποκολλήθηκε από τους ισχυρούς ανέμους και προσγειώθηκε στο κεφάλι 29χρονης

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Άγρια επίθεση σε διαιτητή μετά από αγώνα ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου - Του έσπασαν τη γνάθο

23:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η βαθμολογία της Super League πριν το ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΑΕΚ

23:09ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Ιταλία με την απομάκρυνση τριών παιδιών από την οικογένεια τους που ζούσε στο δάσος

23:02ΚΟΣΜΟΣ

Το νέο σχέδιο 19 σημείων ΗΠΑ και Ουκρανίας - Λευκός Οίκος: «Έχουμε μερικά σημεία διαφωνίας» - Ζελένσκι: Τα ευαίσθητα θέματα θα συζητηθούν με τον Τραμπ

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Ο Απόστολος Γκλέτσος αρνήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση για τη Σοφία Μουτίδου - «Έρχεσαι τώρα να με ρωτήσεις γι’ αυτό;»

22:48ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ανήλικος για το περιστατικό της επίθεσης σε βάρος 15χρονου στη Νεοχωρούδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκίνησε η κατάρρευση του Πολικού Στροβίλου - Τι σημαίνει για τον χειμώνα στην Ευρώπη

11:10ΕΘΝΙΚΑ

Άσκηση για τους καλύτερους snipers στην Ευρώπη: Τι θέση έλαβαν οι Έλληνες κομάντος στον διαγωνισμό

14:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Αυτή τη στιγμή είμαστε στη δραχμή, παιδιά» – Όταν ο Τσίπρας λύγισε στη 17ωρη διαπραγμάτευση και είπε: «Τελείωσε» και τα τηλεφωνήματα με Πούτιν και Ομπάμα

12:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρώτη μέρα στο Μαξίμου: «Γεια σας κύριε Σαμαρά, τι κάνετε;» και το δυσάρεστο πρώτο τηλεφώνημα από τον στρατηγό Κωσταράκο - Ο Τσίπρας περιγράφει το πρώτο του 24ωρο ως πρωθυπουργός

22:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αμαλιάδα: Γνωστός επιχειρηματίας έβαλε τέλος στη ζωή του

21:45ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Εισάγεται νέο μάθημα σε Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο

01:38ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Βουτιά θανάτου για ηλικιωμένο ζευγάρι στα βράχια του Γουίτμπι – Τι αποκάλυψε η ιατροδικαστική έρευνα για την υπόθεση που συγκλόνισε τη Βρετανία

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοφανές: Κινέζικο drone «ξεπατίκωσε» τη λειτουργία μαχητικού αεροσκάφους Eurofighter

17:49ΚΟΣΜΟΣ

Ιρλανδή θώπευσε 18χρονο Σουηδό στα γεννητικά όργανα νομίζοντας ότι υπάρχει ερωτική έλξη και τώρα ενδέχεται να φυλακιστεί για 18 μήνες!

15:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Σε λειτουργία η πλατφόρμα ενημέρωσης - Βήμα βήμα η διαδικασία

07:12ΚΑΙΡΟΣ

Σάκης Αρναούτογλου: Έρχονται πολύ έντονα φαινόμενα - Στο επίκεντρο καταιγίδων και η Αττική

07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χιονοπτώσεις μετά τις 5 Δεκεμβρίου «βλέπει» το ECMWF για την Ελλάδα

17:36ΚΟΣΜΟΣ

Τι απαντά η σύζυγος του Τζέι Ντι Βανς, Ούσα, στις φήμες για διαζύγιο, μετά την εμφάνισή της χωρίς βέρα

19:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας για την τραγωδία στο Μάτι: «Είπα “γιατί Θεέ μου”, εγώ που ποτέ δεν επικαλέστηκα τον Θεό» - «Το σύστημα είχε παραλύσει, ο συντονισμός είχε χαθεί, δεν υπήρχε ενιαίος έλεγχος»

23:02ΚΟΣΜΟΣ

Το νέο σχέδιο 19 σημείων ΗΠΑ και Ουκρανίας - Λευκός Οίκος: «Έχουμε μερικά σημεία διαφωνίας» - Ζελένσκι: Τα ευαίσθητα θέματα θα συζητηθούν με τον Τραμπ

06:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Τι ώρα θα εμφανιστούν τα χρήματα στους λογαριασμούς των συνταξιούχων

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού: Σπουδαστές περιγράφουν τα προβλήματά τους στο Newsbomb - «Είμαστε άλλο στη... θάλασσα κι άλλο στην ξηρά»

03:18ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Ξεκίνησε η επέλαση της νέας κακοκαιρίας – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν τις επόμενες ώρες

02:26ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Οι Αδελφοί Μουσουλμάνοι στη λίστα των τρομοκρατικών οργανώσεων για την κυβέρνηση Τραμπ

06:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στα βιβλιοπωλεία σήμερα η «Ιθάκη»: Τι λέει ο Αλέξης Τσίπρας για Κωνσταντοπούλου, Πολάκη, Κασσελάκη, Βαρουφάκη και άλλα 6 κορυφαία πρόσωπα - «Ώρα να ειπωθεί η δική μου αλήθεια»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ