Μελάνια Τραμπ: Παρέλαβε το χριστουγεννιάτικο δέντρο του Λευκού Οίκου

Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ παρέλαβε το κεντρικό χριστουγεννιάτικο δέντρο που θα διακοσμήσει φέτος τον Λευκό Οίκο. Το δέντρο προήλθε από τη φάρμα Korson’s Tree Farms, με έδρα το Μίσιγκαν και μεταφέρθηκε από δύο άλογα Clydesdales, τα οποία ονομάζονταν Λόγκαν και Μπεν.

«Είναι ένα πανέμορφο δέντρο», είπε η πρώτη κυρία καθώς περπατούσε γύρω από την άμαξα και πόζαρε για φωτογραφίες. Τα αγροκτήματα Korson's Tree Farms κέρδισαν τον τίτλο Grand Champion Growers 2025 από την Εθνική Ένωση Χριστουγεννιάτικων Δέντρων τον Ιούλιο και είναι η πρώτη φάρμα δέντρων από το Μίσιγκαν που το καταφέρνει από το 1985. Εδώ και σχεδόν 60 χρόνια, ο νικητής του ετήσιου διαγωνισμού προσφέρει το επίσημο χριστουγεννιάτικο δέντρο του Λευκού Οίκου, το οποίο επιλέχθηκε τον Σεπτέμβριο από τον Dale Haney, τον επιθεωρητή του Λευκού Οίκου.

Η άφιξη του χριστουγεννιάτικου δέντρου σημαίνει ότι η Μελάνια σύντομα θα αποκαλύψει τα χριστουγεννιάτικα στολίδια της για το 2025, τα οποία έγιναν αντικείμενο επανειλημμένου ελέγχου κατά την πρώτη θητεία του συζύγου της στον Λευκό Οίκο. Αφού επέλεξε ένα παραδοσιακό στυλ διακόσμησης τον πρώτο χρόνο της ως πρώτη κυρία το 2017, η Μελάνια επέλεξε μια πολύ πιο τολμηρή επιλογή το 2018: 40 κατακόκκινα, κωνικά χριστουγεννιάτικα δέντρα που ονόμασε «Αμερικανικοί Θησαυροί».

Η επιλογή διακόσμησης προκάλεσε γρήγορα εικασίες στο διαδίκτυο. Κάποιοι παρομοίασαν την απόχρωση και το σχήμα των δέντρων με τους κόκκινους μανδύες που απεικονίζονται στην τηλεοπτική μεταφορά του μυθιστορήματος της Μάργκαρετ Άτγουντ «Η ιστορία της θεραπαινίδας», ενώ άλλοι τους συνέκριναν με τη θάλασσα αίματος από την ταινία «Η Λάμψη».

Σε μια δήλωση εκείνη την εποχή, ο Λευκός Οίκος εξήγησε ότι το έντονο κόκκινο αναφερόταν στις «ωχρές αποχρώσεις ή ρίγες που βρίσκονται στην προεδρική σφραγίδα που σχεδίασαν οι Ιδρυτές Πατέρες» και αποτελεί «σύμβολο ανδρείας και γενναιότητας». «Νομίζω ότι φαίνονται φανταστικά. Ελπίζω όλοι να έρθουν να τα επισκεφτούν. Στην πραγματική ζωή, φαίνονται ακόμα πιο όμορφα. Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι να επισκεφθείτε τον Λευκό Οίκο, το σπίτι του λαού», είπε η Μελάνια για τη χριστουγεννιάτικη διακόσμησή της το 2018, προσθέτοντας ότι ο καθένας έχει «διαφορετικό γούστο».

Το 2020, το CNN κοινοποίησε μια διαρροή ηχογράφησης από την εορταστική περίοδο του 2018, στην οποία η Μελάνια παραπονιόταν για την ευθύνη της διακόσμησης που έπεφτε πάνω της. «Δουλεύω... με όλη μου την καρδιά για τα χριστουγεννιάτικα πράγματα, ξέρετε, ποιος νοιάζεται για τα χριστουγεννιάτικα πράγματα και τις διακοσμήσεις;» είπε η Μελάνια στην ηχογράφηση. «Αλλά πρέπει να το κάνω, σωστά;»

«Εντάξει, και μετά το κάνω και λέω ότι δουλεύω για τα Χριστούγεννα και σχεδιάζω τα Χριστούγεννα και μου είπαν, "Α, τι γίνεται με τα παιδιά που χωρίστηκαν από τους γονείς τους;"Μα, Σας παρακαλώ», συνέχισε στην ηχογράφηση, σε ένα ξέσπασμα για την κριτική που δεχόταν παράλληλα για τη μεταναστευτική πολιτική του συζύγου της.

Νωρίτερα φέτος, η Μελάνια μοιράστηκε μια γεύση από τη φετινή εορταστική διακόσμηση, σε ένα σύντομο βίντεο που δημοσιεύτηκε στο X στις 8 Οκτωβρίου. Στο βίντεο, φαίνεται να στήνει μια χριστουγεννιάτικη διακόσμηση με χρυσό θέμα, διακοσμημένη με γιρλάντες και στολίδια.

Εβδομάδες αργότερα, η Μελάνια αποκάλυψε τη διακόσμηση του Λευκού Οίκου για το Halloween. Η πρώτη κυρία επέλεξε ένα απλό, όχι πολύ τρομακτικό στυλ, στολίζοντας τις σκάλες και τα πεζοδρόμια έξω με κολοκύθες και φθινοπωρινά φύλλα.

