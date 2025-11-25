Εφιάλτης στη Ρώμη: 18χρονη βιάστηκε από 3 Μαροκινούς μπροστά στον φίλο της

Μία υπόθεση ομαδικού βιασμού συγκλονίζει τη Ρώμη. Στις 25 Οκτωβρίου, ένα νεαρό ζευγάρι δέχθηκε επίθεση σε πάρκο από τουλάχιστον τρεις Μαροκινούς. Η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί εάν εμπλέκονται και άλλοι ύποπτοι

«Όχι, μην μου πάρεις το κινητό». Η απεγνωσμένη προσπάθεια μιας 18χρονης κοπέλας να προστατεύσει το smartphone της ήταν αυτή που προκάλεσε τα χειρότερα. Ήταν το τελευταίο πράγμα που φώναξε η νεαρή γυναίκα πριν η ίδια και ο 24χρονος φίλος της δεχθούν επίθεση στο πάρκο Tor Tre Teste της Ρώμης, όπου το περασμένο καλοκαίρι μια γυναίκα είχε πέσει επίσης θύμα βιασμού ενώ έβγαζε βόλτα τον σκύλο της, γράφει το Il Fatto Quotidiano.

Η εφιαλτική ιστορία της νέας γυναίκας, που κρατήθηκε μυστική για αρκετές ημέρες, αποκαλύφθηκε σήμερα (25/11) στον ιταλικό Τύπο: ένα ζευγάρι έπεσε θύμα ληστείας και το κορίτσι έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού. Τρεις Μαροκινοί πολίτες συνελήφθησαν τις τελευταίες ημέρες για την υπόθεση, η έρευνα όμως δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί: οι αρχές εικάζουν ότι η ομάδα των επιτιθέμενων μπορεί να αποτελούνταν από πέντε άτομα.

Ο 24χρονος άνδρας ακινητοποιήθηκε και αναγκάστηκε να παρακολουθεί καθώς μετανάστες που έπεσαν πάνω στο αυτοκίνητό του βίαζαν την αρραβωνιαστικιά του, σύμφωνα με την αστυνομία στη Ρώμη. Το ζευγάρι είχε παρκάρει σε μια ήσυχη γωνιά του πάρκου Tor Tre Teoste, στο ανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας, λίγα λεπτά πριν περικυκλωθεί από την ομάδα που επιτέθηκε στο όχημά τους.

Η αστυνομία ανέφερε ότι οι δράστες έσπασαν το παράθυρο και πρώτα τράβηξαν τον 24χρονο άνδρα από το αυτοκίνητο προτού αναγκάσουν τη γυναίκα να βγει έξω καθώς προσπαθούσε να καλυφθεί με ένα ρούχο. Καθώς δεχόταν σεξουαλική επίθεση, ο φίλος της φώναζε για βοήθεια, τους παρακαλούσε να σταματήσουν και μάλιστα τους απείλησε με εκδίκηση, αλλά δεν μπόρεσε να απελευθερωθεί.

Μετά την επίθεση, και οι τρεις δράστες τράπηκαν σε φυγή. Το ζευγάρι στη συνέχεια κάλεσε την αστυνομία και υπέβαλε καταγγελία. Οι αστυνομικοί έχουν συλλάβει έκτοτε τρεις Μαροκινούς άνδρες με την κατηγορία του ομαδικού βιασμού και της ληστείας, υποψιάζονται ωστόσο οτι οι δράστες ήταν συνολικά πέντε.

Τα γεγονότα έλαβαν χώρα τη νύχτα της 25ης Οκτωβρίου στη Via del Pergolato, μια απομονωμένη περιοχή κοντά στο παλιό αθλητικό γήπεδο, που επέλεξε το ζευγάρι για την πρώτη του συνάντηση. Οι νέοι είχαν γνωριστεί μέσω διαδικτύου και βρίσκονταν μόνοι στο αυτοκίνητό τους όταν ξαφνικά η ηρεμία διακόπηκε από εκατοντάδες θραύσματα γυαλιού. Το παράθυρο του αυτοκινήτου τους είχε σπάσει και τρεις άνδρες, όλοι γύρω στα είκοσι, ξεκίνησαν την εγκληματική τους δράση με μια ληστεία

Δύο από αυτούς εντοπίστηκαν από τις αρχές και συνελήφθησαν λίγες μέρες μετά την επίθεση της 25ης Οκτωβρίου, ενώ ένας τρίτος συνελήφθη στη Βενετία πριν από λίγες ημέρες. Τα δακτυλικά αποτυπώματα που βρέθηκαν από το σπασμένο παράθυρο ταιριάζουν με αυτά των ανδρών που έχουν συλληφθεί, σύμφωνα με τους ερευνητές.

Οι αξιωματικοί δήλωσαν επίσης ότι η επίθεση ξεκίνησε ως ληστεία, καθώς τα υπάρχοντα του ζευγαριού εκλάπησαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Η αστυνομία εξακολουθεί να διερευνά εάν εμπλέκονται και άλλοι άνδρες, ενώ ένας ντετέκτιβ δήλωσε ότι «η έρευνα δεν έχει ολοκληρωθεί».

Τον Νοέμβριο του περασμένου έτους, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι συνέδεσε τους μετανάστες , ιδίως τους παράτυπους, με την αύξηση της σεξουαλικής βίας στη χώρα. Τον Φεβρουάριο του 2024, ένα 13χρονο κορίτσι βιάστηκε από μια ομάδα Αιγύπτιων μεταναστών στην Κατάνια, αφού το έσυραν σε μια δημόσια τουαλέτα. Ισχυρίστηκε ότι δύο άτομα, και τα δύο ανήλικα, την κακοποίησαν σεξουαλικά, καθώς η υπόλοιπη συμμορία την ακινητοποίησε.

Σε μια άλλη υπόθεση, τον Οκτώβριο του 2024, ένας αιτών άσυλο φέρεται να άφησε έγκυο ένα 10χρονο κορίτσι αφού το βίασε. Ο 28χρονος μετανάστης από το Μπαγκλαντές λέγεται ότι επιτέθηκε στο κορίτσι σε κέντρο μεταναστών στη Λομβαρδία.

Την περασμένη εβδομάδα, πολιτικοί στην Ιταλία προχώρησαν στην επέκταση του ορισμού της σεξουαλικής βίας ώστε να συμπεριλάβει και μη συναινετικές πράξεις. Αυτό αφαιρεί την ευθύνη του θύματος να δείξει σωματικά σημάδια κακοποίησης. Οι υποστηρικτές χαιρέτισαν την τροπολογία, λέγοντας ότι θα διευκολύνει τους ανθρώπους να αναφέρουν τέτοια εγκλήματα.

