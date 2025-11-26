Φον ντερ Λάιεν: «Η νοοτροπία της Ρωσίας δεν έχει αλλάξει από τη Γιάλτα»

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρέτισε τις ειρηνευτικές προσπάθειες για την Ουκρανία υπό την ηγεσία του Τραμπ και λέει ότι «γνωρίζουμε ότι χρειάζεται πολύ περισσότερη προσπάθεια, αλλά... χάρη στο έργο της Ουκρανίας, των ΗΠΑ και ημών των Ευρωπαίων τις τελευταίες ημέρες στη Γενεύη, έχουμε ένα σημείο εκκίνησης».

Η συμφωνία πρόσθεσε πρέπει να προσφέρει «μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη» και «πραγματική ασφάλεια για την Ουκρανία και την Ευρώπη», χωρίς περιορισμό στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, κάτι που προειδοποιεί ότι «θα άφηνε τη χώρα ευάλωτη σε μελλοντικές επιθέσεις».

«Αυτό αφορά τόσο την αποτροπή όσο και την ασφάλεια της Ευρώπης, επειδή η ασφάλεια της Ουκρανίας είναι η ασφάλεια της Ευρώπης», τόνισε. Η πρόεδρος της Κομισιόν είπε επίσης οτι η συμφωνία πρέπει να υποστηρίζει την κυριαρχία της Ουκρανίας, καθώς προειδοποιεί «γνωρίζουμε ότι η νοοτροπία της Ρωσίας δεν έχει αλλάξει από την εποχή της Διάσκεψης της Γιάλτας, κατά την οποία αντιμετώπιζε την ήπειρό μας με όρους σφαιρών επιρροής».

«Πρέπει λοιπόν να είμαστε σαφείς ότι δεν μπορεί να υπάρξει μονομερής διάλυση ενός κυρίαρχου ευρωπαϊκού έθνους και ότι τα σύνορα δεν μπορούν να αλλάξουν με τη βία. Αν σήμερα νομιμοποιήσουμε και επισημοποιήσουμε την υπονόμευση των συνόρων, ανοίγουμε τις πόρτες για περισσότερους πολέμους αύριο και δεν μπορούμε να αφήσουμε να συμβεί αυτό», λέει.

