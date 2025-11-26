Ποια είναι πλέον η μεγαλύτερη πόλη στον κόσμο με σχεδόν 42 εκατ. κατοίκους - Η νέα κατάταξη του ΟΗΕ

Η Τζακάρτα της Ινδονησίας είναι πλέον η μεγαλύτερη πόλη στον κόσμο, με το Τόκιο να υποχωρεί στην τρίτη θέση μετά τη Ντάκα του Μπαγκλαντές, σύμφωνα με τον ΟΗΕ

Ποια είναι πλέον η μεγαλύτερη πόλη στον κόσμο με σχεδόν 42 εκατ. κατοίκους - Η νέα κατάταξη του ΟΗΕ

Άποψη από τη Τζακάρτα της Ινδονησίας

Νέα έκθεση του ΟΗΕ διαπίστωσε ότι η πρωτεύουσα της Ινδονησίας, Τζακάρτα, είναι η μεγαλύτερη πόλη στον κόσμο με 41,9 εκατομμύρια κατοίκους, ακολουθούμενη από τη Ντάκα στο Μπαγκλαντές, η οποία φιλοξενεί 36,6 εκατομμύρια κατοίκους. Μια χαμηλή παράκτια πόλη που βρίσκεται δυτικά της πυκνοκατοικημένης Ιάβας, η Τζακάρτα ανέβηκε από τη δεύτερη θέση για να αντικαταστήσει το Τόκιο, το οποίο είχε ονομαστεί η μεγαλύτερη πόλη στον κόσμο στην πιο πρόσφατη αξιολόγηση του ΟΗΕ το 2000.

Ο σχετικά σταθερός πληθυσμός της ιαπωνικής πρωτεύουσας, ύψους 33,4 εκατομμυρίων, την είδε να υποχωρεί στην τρίτη θέση, πίσω από την πυκνοκατοικημένη πρωτεύουσα του Μπαγκλαντές, Ντάκα, η οποία ανέβηκε στη δεύτερη θέση από την ένατη και προβλέπεται να γίνει η μεγαλύτερη πόλη στον κόσμο έως το 2050.

Η έκθεση «Προοπτικές Παγκόσμιας Αστικοποίησης 2025» του τμήματος Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών διαπίστωσε επίσης ότι ο αριθμός των μεγαλουπόλεων - αστικών περιοχών με περισσότερους από 10 εκατομμύρια κατοίκους - έχει αυξηθεί σε 33, τέσσερις φορές περισσότερο από τις οκτώ μεγαλουπόλεις που υπήρχαν παγκοσμίως το 1975.

Η Ασία φιλοξενεί 19 από τις 33 μεγαλουπόλεις του κόσμου και εννέα από τις 10 κορυφαίες. Εκτός από την Τζακάρτα, την Ντάκα και το Τόκιο, οι άλλες ασιατικές πόλεις στις 10 κορυφαίες θέσεις είναι: Νέο Δελχί, Ινδία (30,2 εκατομμύρια), Σαγκάη, Κίνα (29,6 εκατομμύρια), Γκουανγκζού, Κίνα (27,6 εκατομμύρια), Μανίλα, Φιλιππίνες (24,7 εκατομμύρια), Καλκούτα, Ινδία (22,5 εκατομμύρια) και Σεούλ, Νότια Κορέα (22,5 εκατομμύρια).

Με πληθυσμό 32 εκατομμυρίων κατοίκων, το Κάιρο της Αιγύπτου είναι η μόνη πόλη στην πρώτη δεκάδα που βρίσκεται εκτός Ασίας, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Το Σάο Πάολο στη Βραζιλία, με 18,9 εκατομμύρια κατοίκους, είναι η μεγαλύτερη πόλη στην Αμερική, ενώ το Λάγος στη Νιγηρία αναπτύχθηκε επίσης ραγδαία, καθιστώντας το τη μεγαλύτερη πόλη στην υποσαχάρια Αφρική.

Η ραγδαία ανάπτυξη της Ντάκα οφείλεται εν μέρει σε ανθρώπους από αγροτικές περιοχές που μετακόμισαν στην πρωτεύουσα, αναζητώντας ευκαιρίες ή εγκαταλείποντας τις πόλεις τους λόγω προβλημάτων, όπως οι πλημμύρες και η άνοδος της στάθμης της θάλασσας, τα οποία επιδεινώθηκαν από την κλιματική αλλαγή. Η Τζακάρτα αντιμετωπίζει επίσης προβλήματα λόγω της ανόδου της στάθμης της θάλασσας. Εκτιμάται ότι έως και το ένα τέταρτο της πόλης θα μπορούσε να έχει πλημμυρίσει μέχρι το 2050.

Το πρόβλημα είναι τόσο σοβαρό που η κυβέρνηση της Ινδονησίας κατασκευάζει μια νέα, ειδικά κατασκευασμένη πρωτεύουσα στη Νουσαντάρα, στο νησί Βόρνεο. Ωστόσο, ενώ τα κτήρια των αξιωματούχων και του κοινοβουλίου της πόλης θα έχουν μια νέα στέγη, ο ΟΗΕ εκτιμά ότι 10 εκατομμύρια περισσότεροι άνθρωποι θα ζουν στην Τζακάρτα έως το 2050.

Ο αυξανόμενος πληθυσμός της πόλης θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίσει ανησυχίες σχετικά με την ανισότητα και την ακρίβεια, οι οποίες οδήγησαν χιλιάδες ανθρώπους να βγουν στους δρόμους της ινδονησιακής πόλης νωρίτερα φέτος, αντανακλώντας την αυξανόμενη οργή για τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων με χαμηλό εισόδημα, μεταξύ των οποίων και οι διανομείς.

Σύμφωνα με την έκθεση του ΟΗΕ, η πρωτεύουσα του Ιράν, Τεχεράνη, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λειψυδρίας, έχει σήμερα πληθυσμό εννέα εκατομμυρίων ανθρώπων.

Η νέα αξιολόγηση σημείωσε επίσης αλλαγές, καθώς ο ΟΗΕ υιοθέτησε νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει τις ασυνέπειες στον τρόπο με τον οποίο διαφορετικές χώρες ορίζουν την αστικοποίηση. Ο ΟΗΕ ανέφερε επίσης ότι στις περισσότερες περιπτώσεις η έκθεσή του αντικατόπτριζε το μέγεθος μεμονωμένων πόλεων, αντί για δύο πόλεις που έχουν ενωθεί, με λίγες εξαιρέσεις. Ορίζει λοιπόν ως πόλη ως ένα «συνεχόμενο συγκρότημα» κελιών πλέγματος έκτασης ενός τετραγωνικού χιλιομέτρου με πυκνότητα τουλάχιστον 1.500 κατοίκων ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο και συνολικό πληθυσμό τουλάχιστον 50.000 κατοίκων.

