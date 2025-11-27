Ρωσία: Απαράδεκτη η διαρροή της κλήσης Γουίτκοφ - Ουσάκοφ - «Ισοδυναμεί με υβριδικό πόλεμο»

Η Ρωσία δήλωσε την Τετάρτη ότι η διαρροή μιας ηχογράφησης μιας τηλεφωνικής συνομιλίας μεταξύ κορυφαίων συμβούλων του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν ήταν μια απαράδεκτη προσπάθεια υπονόμευσης των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων στην Ουκρανία και ισοδυναμεί με υβριδικό πόλεμο.

Το Bloomberg News δημοσίευσε το κείμενο μιας τηλεφωνικής κλήσης της 14ης Οκτωβρίου, στην οποία ο απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, συμβούλεψε τον βοηθό εξωτερικής πολιτικής του Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ, σχετικά με το πώς να «πουλήσει» στον Τραμπ ένα ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία.

Το Bloomberg ανέφερε ότι εξέτασε την ηχογράφηση, αλλά δεν διευκρίνισε πώς απέκτησε πρόσβαση σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη συνομιλία μεταξύ κορυφαίων αξιωματούχων των δύο μεγαλύτερων πυρηνικών δυνάμεων του κόσμου. Ο Ουσάκοφ είπε ότι οι συνομιλίες του με τον Γουίτκοφ δεν προορίζονταν για δημοσίευση και δεν έπρεπε να είχαν διαρρεύσει. «Αυτό είναι απαράδεκτο», δήλωσε ο Ουσακόφ στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Η διαρροή πρόσθεσε είχε σαφή στόχο να παρεμποδίσει τις συζητήσεις μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Kommersant, ο Ουσακόφ δήλωσε ότι ορισμένες από τις συνομιλίες του διεξήχθησαν μέσω κρυπτογραφημένων κυβερνητικών καναλιών, τα οποία σπάνια υποκλέπτονται και διαρρέουν, εκτός εάν ένα από τα μέρη σκόπιμα το σκοπεύει

«Υπάρχουν ορισμένες συνομιλίες στο WhatsApp που, γενικά, κάποιος θα μπορούσε με κάποιο τρόπο να ακούσει», είπε ο Ουσακόφ. Απέκλεισε το ενδεχόμενο η διαρροή να προήλθε από τους συμμετέχοντες στην κλήση και είπε ότι θα θέσει το θέμα στον Γουίτκοφ. Ο διευθύνων σύμβουλος του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων, Κίριλ Ντμίτριεφ, απεσταλμένος του Πούτιν για τις επενδύσεις, δήλωσε ότι το ρεπορτάζ του Bloomberg σχετικά με μια τηλεφωνική συνομιλία της 29ης Οκτωβρίου μεταξύ του ίδιου και του Ουσακόφ ήταν «ψεύτικο».

Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριάμπκοφ δήλωσε ότι ορισμένοι οργανισμοί μέσων ενημέρωσης χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο ενός υβριδικού πολέμου πληροφοριών που διεξάγουν οι ευρωπαϊκές χώρες εναντίον της Ρωσίας - και στοχεύει στην υπονόμευση των δεσμών με την Ουάσινγκτον .

Διαβάστε επίσης