Οικογενειακή τραγωδία στη Γερμανία: Σκότωσε τη σύζυγο, την αδελφή, τα δύο παιδιά του και αυτοκτόνησε

Λουτρό αίματος σε σπίτι στην κοινότητα του Ρόιτλινγκεν 

Δημήτρης Δρίζος

Οικογενειακή τραγωδία στη Γερμανία: Σκότωσε τη σύζυγο, την αδελφή, τα δύο παιδιά του και αυτοκτόνησε
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια σοκαριστική οικογενειακή τραγωδία συγκλονίζει την κοινότητα της Ρόιτλινγκεν στη Γερμανία, όπου ένας 63χρονος άνδρας σκότωσε τη σύζυγό του, την αδελφή του και τα δύο παιδιά του, πριν βάλει τέλος στη ζωή του. Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι και τα πέντε θύματα υπέστησαν θανατηφόρους πυροβολισμούς.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το πρωί της Τρίτης, όταν ένας φροντιστής βρήκε νεκρή την 60χρονη αδελφή του 63χρονου μέσα στο διαμέρισμά της. Άμεσα ενημερώθηκαν οι αρχές, οι οποίες ξεκίνησαν εκτεταμένη έρευνα. Ο 63χρονος, που ήταν κυνηγός, αναδείχθηκε ως ο βασικός ύποπτος.

Ειδικές δυνάμεις της γερμανικής αστυνομίας πραγματοποίησαν επιχείρηση στο σπίτι του υπόπτου, όπου βρέθηκαν νεκροί ο ίδιος και η 57χρονη σύζυγός του. Δίπλα στον άνδρα εντοπίστηκε το όπλο που χρησιμοποιήθηκε, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει σαφές αν είχε νόμιμη άδεια κατοχής.

Σε διαφορετικό κτήριο της ίδιας περιοχής, οι αστυνομικοί βρήκαν τις σορούς των δύο γιων του 63χρονου, ηλικίας 27 και29 ετών, επίσης θύματα πυροβολισμών. Όλα τα θύματα ήταν συγγενείς του δράστη, γεγονός που κάνει τη δολοφονία-αυτοκτονία μια ακραία οικογενειακή τραγωδία.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστώσουν τα κίνητρα που οδήγησαν τον 63χρονο στη φρικτή αυτή πράξη. Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, ενώ οι ειδικοί αναφέρουν ότι τέτοιες υποθέσεις συχνά συνδέονται με οικογενειακές διαφωνίες ή ψυχολογικές δυσκολίες.

Η αστυνομία εξετάζει επίσης το νόμιμο πλαίσιο κατοχής του όπλου, καθώς ο δράστης ήταν κυνηγός. Η υπόθεση υπογραμμίζει την ανάγκη για αυστηρότερο έλεγχο στην κατοχή όπλων και καλύτερη υποστήριξη σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν κρίσεις.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:05ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Έδιωξαν ασκούμενη αστυνομικό επειδή έδινε πληροφορίες στον έμπορο ναρκωτικών σύντροφό της

13:59ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Τα παιδιά επιστρέφουν χωρίς βιβλία και τσάντες σε αυτοσχέδιες σχολικές αίθουσες

13:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο επεισόδιο με Κωνσταντοπούλου στην Εξεταστική: «Να διακοπεί η διαδικασία, είστε βυθισμένοι στο βούρκο»

13:58ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε 30χρονος influencer που έτρωγε 10.000 θερμίδες την ημέρα σε ακραίο «μαραθώνιο φαγητού»

13:56ΚΟΣΜΟΣ

Ποιες είναι οι 100 καλύτερες μπύρες στον κόσμο: Το Taste Atlas αποφάσισε

13:53ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Αυστρία: Χιονοστιβάδα στον παγετώνα Stubai - Διασώθηκαν έξι σκιερ

13:52ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Sisterhood» στον Κινηματογράφο: Το φεστιβάλ που γιορτάζει τη γυναικεία αλληλεγγύη 

13:48ΚΟΣΜΟΣ

Τη δολοφονία του πρίγκιπα Άντριου σχεδίαζε ο Τζέφρι Επστάιν

13:47ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ανεμοστρόβιλος προκάλεσε καταστροφές σε σπίτια και επιχειρήσεις

13:39ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτική στιγμή στην Ταϊλάνδη: Τεράστιο φίδι κολυμπούσε σε πλημμυρισμένο δρόμο - Δείτε βίντεο

13:37WHAT THE FACT

Μια κόκκινη σφαίρα διασχίζει τον Γαλαξία μας με ακραία ταχύτητα και κανείς δεν γνωρίζει τι είναι

13:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Nέα εποχή στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ - Επίσημο το deal με Μυστακίδη

13:32ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Συμμορία εκβίαζε ανυποψίαστους που παγίδευε μέσω ψεύτικων προφίλ

13:29ΚΟΣΜΟΣ

Πραξικόπημα στη Γουινέα-Μπισάου λίγες ημέρες μετά τις εκλογές - Πυροβολισμοί στην πρωτεύουσα - Βίντεο

13:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Χριστουγέννων 2025: Ανατροπή με την ημερομηνία καταβολής - Πότε θα μπουν τα χρήματα

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Πώς γιόρτασε την Ημέρα των Ευχαριστιών η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

13:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: Ο ανατριχιαστικός διάλογος της νύφης με την πεθερά πριν τη δολοφονία - «Δεν έχεις μάνα;»

13:06ΚΟΣΜΟΣ

«Πανικοβάλλομαι κάθε φορά που βήχει»: Ο τοξικός αέρας του Δελχί αρρωσταίνει τα παιδιά

13:01ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

«Play 2 Win - Celebrity Basketball Game» - Όλοι μια ομάδα για τη W.I.N. Hellas

13:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Αλόνσο «τρελάθηκε» με Μουζακίτη - «Θα τον παρακολουθούμε»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:53ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Πρωταγωνίστρια σε νέο καβγά με δημοσιογράφους – «Γιατί με ειρωνεύεστε;»

13:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: Ο ανατριχιαστικός διάλογος της νύφης με την πεθερά πριν τη δολοφονία - «Δεν έχεις μάνα;»

12:50ΚΟΣΜΟΣ

Οικογενειακή τραγωδία στη Γερμανία: Σκότωσε τη σύζυγο, την αδελφή και τα δύο παιδιά του και αυτοκτόνησε

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Ηθοποιός στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ- Είχε ρόλους στα «Μαύρα Μεσάνυχτα» και τη «Βέρα στο δεξί»

12:42ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού - Πού θα χτυπήσει η δεύτερη φάση

12:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προβλέψεις χιονόπτωσης για Ευρώπη και Ελλάδα - Τι δείχνει το ECMWF

13:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Αλόνσο «τρελάθηκε» με Μουζακίτη - «Θα τον παρακολουθούμε»

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η «τυχερή» Σεμερτζίδου με τη Ferrari: «Ξέχασε» ότι κέρδισε το Τζόκερ, «σκοτώθηκε» με την Κωνσταντοπούλου, τι είπε για τα ακριβά αμάξια και τα ταξίδια

13:58ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε 30χρονος influencer που έτρωγε 10.000 θερμίδες την ημέρα σε ακραίο «μαραθώνιο φαγητού»

23:37ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποια είναι η Καλλιόπη Σεμερτζίδου που παραιτήθηκε από συντονίστρια Κοινοτικών Πόρων της ΝΔ

12:10ΕΛΛΑΔΑ

Η κακοκαιρία Adel πλήττει τη χώρα: Πλημμύρες στην Κέρκυρα, κατολισθήσεις στα Τζουμέρκα, φούσκωσαν οι χείμαρροι στην Αιτωλοακαρνανία

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Χονγκ Κονγκ: Τουλάχιστον 55 οι νεκροί από την πυρκαγιά στους ουρανοξύστες - Εκατοντάδες οι αγνοούμενοι

19:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγριος καβγάς Γεωργιάδη με Κωνσταντοπούλου στη Βουλή - Προσωπικές αιχμές, βαριές κουβέντες - Βίντεο

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία – Ξεκινά με ενισχυμένη ένταση η επέλαση της Adel – Σε κατάσταση συναγερμού η Πολιτική Προστασία – Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά

13:39ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτική στιγμή στην Ταϊλάνδη: Τεράστιο φίδι κολυμπούσε σε πλημμυρισμένο δρόμο - Δείτε βίντεο

08:59ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια - «Σε μια ώρα δυναμώνουν οι βροχές»

11:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Περνούν στο Κτηματολόγιο οι οικοδομικές άδειες – Τι είπε για τις συλλογικές συμβάσεις

13:32ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Συμμορία εκβίαζε ανυποψίαστους που παγίδευε μέσω ψεύτικων προφίλ

11:09ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος έχτισε τα αγάλματα στο Νησί του Πάσχα: Επιστήμονες έλυσαν το μυστήριο μετά από 9 αιώνες

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα: Ο «καλύτερος κατάσκοπος» όλων των εποχών - Γιατί οι Ισραηλινοί τα «επιστρέφουν»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ