Οικογενειακή τραγωδία στη Γερμανία: Σκότωσε τη σύζυγο, την αδελφή, τα δύο παιδιά του και αυτοκτόνησε

Μια σοκαριστική οικογενειακή τραγωδία συγκλονίζει την κοινότητα της Ρόιτλινγκεν στη Γερμανία, όπου ένας 63χρονος άνδρας σκότωσε τη σύζυγό του, την αδελφή του και τα δύο παιδιά του, πριν βάλει τέλος στη ζωή του. Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι και τα πέντε θύματα υπέστησαν θανατηφόρους πυροβολισμούς.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το πρωί της Τρίτης, όταν ένας φροντιστής βρήκε νεκρή την 60χρονη αδελφή του 63χρονου μέσα στο διαμέρισμά της. Άμεσα ενημερώθηκαν οι αρχές, οι οποίες ξεκίνησαν εκτεταμένη έρευνα. Ο 63χρονος, που ήταν κυνηγός, αναδείχθηκε ως ο βασικός ύποπτος.

Ειδικές δυνάμεις της γερμανικής αστυνομίας πραγματοποίησαν επιχείρηση στο σπίτι του υπόπτου, όπου βρέθηκαν νεκροί ο ίδιος και η 57χρονη σύζυγός του. Δίπλα στον άνδρα εντοπίστηκε το όπλο που χρησιμοποιήθηκε, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει σαφές αν είχε νόμιμη άδεια κατοχής.

Σε διαφορετικό κτήριο της ίδιας περιοχής, οι αστυνομικοί βρήκαν τις σορούς των δύο γιων του 63χρονου, ηλικίας 27 και29 ετών, επίσης θύματα πυροβολισμών. Όλα τα θύματα ήταν συγγενείς του δράστη, γεγονός που κάνει τη δολοφονία-αυτοκτονία μια ακραία οικογενειακή τραγωδία.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστώσουν τα κίνητρα που οδήγησαν τον 63χρονο στη φρικτή αυτή πράξη. Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, ενώ οι ειδικοί αναφέρουν ότι τέτοιες υποθέσεις συχνά συνδέονται με οικογενειακές διαφωνίες ή ψυχολογικές δυσκολίες.

Η αστυνομία εξετάζει επίσης το νόμιμο πλαίσιο κατοχής του όπλου, καθώς ο δράστης ήταν κυνηγός. Η υπόθεση υπογραμμίζει την ανάγκη για αυστηρότερο έλεγχο στην κατοχή όπλων και καλύτερη υποστήριξη σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν κρίσεις.