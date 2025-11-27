Βρετανία: Έδιωξαν ασκούμενη αστυνομικό επειδή έδινε πληροφορίες στον έμπορο ναρκωτικών σύντροφό της

Μια ασκούμενη αστυνομικός στη Βρετανία τιμωρήθηκε με ισόβιο αποκλεισμό από το Σώμα επειδή έδωσε πληροφορίες στον σύντροφό της, ο οποίος ήταν έμπορος ναρκωτικών.

Η 20χρονη πρώην -πλέον- αστυνομικός του West Yorkshire, Maryam Ilyas, είχε πρόσβαση στους υπολογιστές της αστυνομίας, κάτι που χρησιμοποίησε για να διαβιβάσει εμπιστευτικά δεδομένα και να ενημερώσει τον εγκληματία φίλο της για μια αστυνομική επιχείρηση εναντίον του.

Διαπιστώθηκε ότι η 20χρονη είχε χρησιμοποιήσει τα συστήματα υπολογιστών της αστυνομίας για να αναζητήσει λεπτομέρειες σχετικά με τον άνδρα σε τρεις περιπτώσεις μεταξύ Μαρτίου και Μαΐου 2025.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, η Ilyas παραιτήθηκε πριν από την πειθαρχική ακρόαση την Τετάρτη (26/11), αλλά η επιτροπή αποφάσισε ότι διαφορετικά θα είχε απολυθεί.

Οι σχέσεις της με τον άνδρα αποκαλύφθηκαν όταν αυτός συνελήφθη τον Ιούνιο, καθώς οι αστυνομικοί βρήκαν μηνύματα μεταξύ των δύο, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών με χρήματα και συνομιλιών για ναρκωτικά.

Στην ακροαματική διαδικασία αναφέρθηκε ότι η Maryam Ilyas δεν ενημέρωσε την αστυνομία για τη σχέση της με τον άνδρα όταν προσλήφθηκε τον Ιούνιο του 2024, ενώ τον Ιανουάριο δήλωσε στους ανακριτές ότι «δεν γνώριζε το ποινικό του ιστορικό».

Η Catherine Hankinson, πρώην αναπληρώτρια αρχηγός της αστυνομίας, αποφάνθηκε ότι τα μηνύματα υποδείκνυαν «υπάρχουσα σχέση» μέχρι τον Ιούλιο του 2025.

Είπε ότι η συμπεριφορά της αστυνομικού ήταν «επαναλαμβανόμενη», «συνεχής» και «σκόπιμη».

«Το κοινό δικαίως αναμένει από τους αστυνομικούς να ενεργούν με ειλικρίνεια και ακεραιότητα», δήλωσε η κυρία Hankinson.

«Η συντριπτική πλειοψηφία των αστυνομικών της Αστυνομίας του West Yorkshire τηρεί αυτά τα υψηλά πρότυπα. Η συμπεριφορά της πρώην αστυνομικού βλάπτει το κοινό και τους συναδέλφους της», πρόσθεσε.

Η 20χρονη παραδέχτηκε τις κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της μη δήλωσης της σχέσης της στο έντυπο ελέγχου, και κρίθηκε ένοχη για σοβαρό παράπτωμα.

Πριν από την ακροαματική διαδικασία, προσπάθησε να αρνηθεί τις κατηγορίες, δηλώνοντας στην εφημερίδα The Sun: «Ήμουν ασκούμενη αστυνομικός. Ήμουν εντελώς καινούργια σε όλα αυτά και νιώθω ότι περίμεναν από μένα να τα ξέρω όλα από την πρώτη στιγμή».

