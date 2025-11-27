Εκτόξευση ρωσικού πυραύλου Soyuz στο Διάστημα - Εντυπωσιακό βίντεο

Το ρωσικό διαστημόπλοιο Soyuz MS-28 με πλήρωμα δύο Ρώσους κοσμοναύτες και έναν Αμερικανό αστροναύτη της NASA συνδέθηκε επιτυχώς με τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), ανακοίνωσε την Πέμπτη (27/11) ρωσική διαστημική υπηρεσία Roscosmos.

Ο πύραυλος Soyuz 2.1a εκτοξεύθηκε νωρίτερα από το κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ στο Καζακστάν στις 11.28 ώρα Ελλάδος.

Lift-off! A Soyuz-2.1a rocket launched the SoyuzMS28 spacecraft, carrying Sergei Kud-Sverchkov, Sergei Mikayev & Christopher Williams, from Baikonur at 09:27:57 UTC. pic.twitter.com/DRlU2Cu2nc — Black Hole (@konstructivizm) November 27, 2025

