Εκτόξευση ρωσικού πυραύλου Soyuz στο Διάστημα - Εντυπωσιακό βίντεο

Ο πύραυλος συνδέθηκε επιτυχώς με τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

Εκτόξευση ρωσικού πυραύλου Soyuz στο Διάστημα - Εντυπωσιακό βίντεο
Το ρωσικό διαστημόπλοιο Soyuz MS-28 με πλήρωμα δύο Ρώσους κοσμοναύτες και έναν Αμερικανό αστροναύτη της NASA συνδέθηκε επιτυχώς με τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), ανακοίνωσε την Πέμπτη (27/11) ρωσική διαστημική υπηρεσία Roscosmos.

Ο πύραυλος Soyuz 2.1a εκτοξεύθηκε νωρίτερα από το κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ στο Καζακστάν στις 11.28 ώρα Ελλάδος.

