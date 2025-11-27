Εκτόξευση ρωσικού πυραύλου Soyuz στο Διάστημα - Εντυπωσιακό βίντεο
Ο πύραυλος συνδέθηκε επιτυχώς με τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Το ρωσικό διαστημόπλοιο Soyuz MS-28 με πλήρωμα δύο Ρώσους κοσμοναύτες και έναν Αμερικανό αστροναύτη της NASA συνδέθηκε επιτυχώς με τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), ανακοίνωσε την Πέμπτη (27/11) ρωσική διαστημική υπηρεσία Roscosmos.
Ο πύραυλος Soyuz 2.1a εκτοξεύθηκε νωρίτερα από το κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ στο Καζακστάν στις 11.28 ώρα Ελλάδος.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:01 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
ΠΑΟΚ: Δάκρυσε ο Χατζόπουλος στο «αντίο» του από την ΚΑΕ
16:33 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στον Παρνασσό
16:15 ∙ LIFESTYLE
Πώς άλλαξαν τα 6 πιτσιρίκια του Stranger Things σε 9 χρόνια
21:20 ∙ LIFESTYLE