Μινεσότα: Η απίστευτη ιστορία ζευγαριού που γνωρίστηκε ενώ ήταν σε... κώμα

Όλοι γνωρίζουν ότι η αγάπη λειτουργεί με μυστηριώδεις τρόπους, αλλά η ιστορία του Zach και της Isabelle είναι εξαιρετικά μη συνηθισμένη.

Συντρόφοι στη ζωή και συνεργάτες στο podcasting, πριν από 7 χρόνια οι δύο κάτοικοι της Μινεσότα ήταν σύντροφοι με έναν σαφώς λιγότερο ευχάριστο τρόπο.

Στα 18 του, ο Zach Zarembinski μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Regions Hospital στο St. Paul σε κώμα, μετά από σοβαρή εγκεφαλική βλάβη που υπέστη στο γήπεδο ποδοσφαίρου του λυκείου του. Στα 16 της, η Isabelle Richards εισήχθη και αυτή στο νοσοκομείο 9 ημέρες αργότερα σε κώμα, μετά από τροχαίο ατύχημα ενώ πήγαινε στη δουλειά της σε ένα σούπερ μάρκετ.

Εκεί κείτονταν, χωρίς τις αισθήσεις τους και μαζί. Δίπλα τους, οι μητέρες τους φοβόντουσαν το χειρότερο, αφού το ιατρικό προσωπικό τους είχε πει να προετοιμαστούν. Αλλά αλληλοϋποστηρίζονταν.

«Θυμάμαι ότι κείτονταν εκεί. Είχε ακόμα θραύσματα γυαλιού στα μαλλιά της και ήταν χωρίς της αισθήσεις της», θυμάται η Esther Wilzbacher, μητέρα της Richards.

«Η Isabel έπρεπε να υποβληθεί σε αφαίρεση του δεξιού τμήματος του κρανίου της. Ο Zach έπρεπε να υποβληθεί σε αφαίρεση του αριστερού τμήματος του κρανίου του».

Παρά τις προειδοποιήσεις του γιατρού, αυτό δεν ήταν το τέλος του ταξιδιού για τον Ζακ, και ο ποδοσφαιριστής ξύπνησε. Μερικές ημέρες αργότερα, όταν ήταν έτοιμος, κατέβηκε κάτω για μια συνέντευξη Τύπου στο νοσοκομείο, η οποία μεταδόθηκε στο δωμάτιο της Richards, όπου ο πατέρας και η θεία της την είδαν και πρότειναν να κατέβουν για να μιλήσουν με τον έφηβο.

Η Wilzbacher δήλωσε ότι ο 18χρονος της είπε ότι η κόρη της θα γινόταν καλά, και όντως θα γινόταν. Αφού η Richards ξύπνησε και ανάρρωσε, οι μητέρες οργάνωσαν ένα δείπνο μαζί.

«Είπα μερικά ευγενικά λόγια στην Isabelle και αυτό ήταν όλο για τα επόμενα έξι χρόνια», είπε ο Zarembinski στον Boyd Huppert στο «Land of 10,000 Stories» του KARE 11 News.

Αλλά 6 χρόνια αργότερα, οι μητέρες οργάνωσαν μια επανένωση.

Μια αίτηση φιλίας στο Facebook, ένα πρώτο ραντεβού, ένα χρόνο ραντεβού και μετά... άλλη μια συνέντευξη Τύπου στο νοσοκομείο.

Στο νοσοκομείο Regions, στο ίδιο σημείο όπου ο Zarembinski μίλησε στα ΜΜΕ ως έφηβος, οι δύο επιζώντες ηχογράφησαν ένα ειδικό επεισόδιο του podcast τους Hope in Healing.

Αφού διάβασε εδάφια της Βίβλου, ο Zarembinski ζήτησε από τη Richards να τον παντρευτεί, και το προσωπικό του νοσοκομείου που είχε εξασφαλίσει την επιβίωσή τους ξέσπασε σε χειροκροτήματα όταν εκείνη είπε το «ναι».

Σύντροφοι στο κώμα, σύντροφοι στο podcast, και τώρα, σύντροφοι για μια ζωή.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork







