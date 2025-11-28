Συρία: Ισραηλινή επιχείρηση για «σύλληψη υπόπτων» - 10 νεκροί, έξι στρατιώτες των IDF τραυματίες

«Ο αριθμός των μαρτύρων της ισραηλινής επίθεσης εναντίον της Μπέιτ Τζιν έφτασε τους 10, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, ενώ άλλοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια», μετέδωσε η συριακή κρατική τηλεόραση

Συρία: Ισραηλινή επιχείρηση για «σύλληψη υπόπτων» - 10 νεκροί, έξι στρατιώτες των IDF τραυματίες
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το πρωί της Παρασκευής (28/11) ότι διεξήγαγε επιχείρηση στη νότια Συρία για τη «σύλληψη υπόπτων», ενώ από την πλευρά της η συριακή κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις.

«Στη διάρκεια της νύχτας της Πέμπτης προς Παρασκευή, με βάση πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες, οι δυνάμεις (…) πραγματοποίησαν επιχείρηση με στόχο τη σύλληψη υπόπτων που ανήκουν στην οργάνωση Τζαμάα Ισλαμίγια», ανέφερε η ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ.

«Οι ύποπτοι δραστηριοποιούνταν στο χωριό Μπέιτ Τζιν, στη νότια Συρία, και διεξήγαγαν τρομοκρατικές επιχειρήσεις εναντίον πολιτών του κράτους του Ισραήλ», πρόσθετε η ανακοίνωση, η οποία διευκρίνιζε ότι στη διάρκεια ανταλλαγής πυρών έξι Ισραηλινοί στρατιώτες τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι τρεις σοβαρά.

«Ο αριθμός των μαρτύρων της ισραηλινής επίθεσης εναντίον της Μπέιτ Τζιν έφτασε τους 10, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, ενώ άλλοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια», μετέδωσε η συριακή κρατική τηλεόραση.

Η ισλαμιστική οργάνωση Τζαμάα Ισλαμίγια, που δραστηριοποιείται στον Λίβανο και τη Συρία, είναι σύμμαχος του παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς.

Στρατεύματα του Ισραήλ στη χώρα

Μετά την ανατροπή του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024 και την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας από τους ισλαμιστές υπό τον πρόεδρο Άχμαντ αλ Σάρα, το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει εκατοντάδες πλήγματα εναντίον της Συρίας και έχει αναπτύξει στρατεύματα στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη στα Υψίπεδα του Γκολάν, πέρα από τη γραμμή οριοθέτησης μεταξύ της περιοχής του συριακού εδάφους που προσάρτησε μονομερώς το Ισραήλ το 1981 και της υπόλοιπης Συρίας.

Στη διάρκεια του καλοκαιριού πραγματοποιήθηκαν επαφές υψηλού επιπέδου μεταξύ Ισραηλινών και Σύρων αξιωματούχων με τη μεσολάβηση της Γαλλίας και των ΗΠΑ.

Οι δύο πλευρές άφησαν να εννοηθεί ότι είναι διατεθειμένες να καταλήξουν σε συμφωνία ασφαλείας.

Προκειμένου να γίνει αυτό ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανάχου απαιτεί την αποστρατιωτικοποίηση ολόκληρου του τμήματος του συριακού εδάφους που εκτείνεται από τα νότια της Δαμασκού μέχρι τη γραμμή οριοθέτησης του 1974, η οποία ορίστηκε μετά τον αραβοϊσραηλινό πόλεμο του 1973, όταν η Συρία δεν κατάφερε να ανακτήσει το τμήμα του Γκολάν που κατείχε το Ισραήλ.

