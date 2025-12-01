Τατζικιστάν: Δύο Κινέζοι εργαζόμενοι νεκροί σε επίθεση κοντά στα σύνορα με το Αφγανιστάν

Δύο Κινέζοι που εργάζονταν στο Τατζικιστάν σκοτώθηκαν σε επίθεση κοντά στα σύνορα με το Αφγανιστάν, όπως ανακοίνωσε το γραφείο Τύπου του Τατζίκου προέδρου Εμαμαλί Ραχμόν, διευκρινίζοντας πως δύο ύποπτοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο έρευνας για την υπόθεση.

Την Παρασκευή, το υπουργείο Εξωτερικών του Τατζικιστάν ενημέρωσε πως άλλοι τρεις Κινέζοι υπάλληλοι εταιρείας εξόρυξης είχαν σκοτωθεί σε ένοπλη επίθεση από το Αφγανιστάν.

Το αφγανικό υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε τη θλίψη του και διαβεβαίωσε τις αρχές του Τατζικιστάν πως προτίθεται να συνεργαστεί στην έρευνα για τον εντοπισμό των υπαίτιων.

Αντίθετα με άλλους ηγέτες χωρών στην Κεντρική Ασία, ο τατζίκος πρόεδρος Εμαμαλί Ραχμόν, στην εξουσία από το 1992, επικρίνει ανοικτά τους Αφγανούς Ταλιμπάν. Έχει απαιτήσει επανειλημμένα να σέβονται τα δικαιώματα των Τατζίκων του Αφγανιστάν, που εκτιμάται πως αποτελούν το ένα τέταρτο των περίπου 40 εκατομμυρίων κατοίκων.

Απευθυνόμενος στην ηγεσία των υπηρεσιών ασφαλείας, ο πρόεδρος Ραχμόν καταδίκασε τις «παράνομες και προκλητικές ενέργειες Αφγανών πολιτών» και έδωσε εντολή για λήψη αποτελεσματικών μέτρων προκειμένου να μην επαναληφθούν ανάλογα περιστατικά στο μέλλον.

Η Ντουσαμπέ καλεί την Καμπούλ να λάβει «αποτελεσματικά μέτρα για να εγγυηθεί τη σταθερότητα και την ασφάλεια στα σύνορα των δυο χωρών», μήκους περίπου 1.350 χιλιομέτρων. Ανησυχεί επίσης για τη δράση τζιχαντιστικών οργανώσεων, κυρίως της Τζαμάτ Ανσαρουλά και του Ισλαμικού Κράτους στο Χορασάν (ΙΚΧ) σε παραμεθόριες περιοχές.

