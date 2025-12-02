Σάλος στην Κροατία με μοναχή που μαχαίρωσε τον εαυτό της - Είχε καταγγείλει ότι της επιτέθηκαν

Σάλος προκάλεσε στην Κροατία μία μοναχή της Καθολικής Εκκλησίας, καθώς ισχυριζόταν ότι δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι, αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι είχε προκαλέσει η ίδια τον τραυματισμό της, ενώ η Αστυνομία σκοπεύει να την παραπέμψει στη δικαιοσύνη.

Η 35χρονη μοναχή εισήχθη σε νοσοκομείο της κροατικής πρωτεύουσας την Παρασκευή (28/11) με ελαφρά τραύματα στην κοιλιακή χώρα, και, όταν έλαβε εξιτήριο, πήγε σε αστυνομικό τμήμα και κατέθεσε μήνυση. Η γυναίκα υποστήριξε ότι ένας άγνωστος την πλησίασε και τη μαχαίρωσε, σύμφωνα με την Αστυνομία.

A Catholic nun has been stabbed to death by a migrant in Croatia.



The unnamed migrant man attacked Sister Marija Tatjana Zrno in the street in a religiously-motivated terror attack.



If she were a Jewish rabbi or a Muslim imam, her face would be plastered across every mainstream… pic.twitter.com/Z3N7Tlk8nv — Samantha Smith (@SamanthaTaghoy) December 1, 2025

Κύμα αντιδράσεων

Το περιστατικό προκάλεσε ένα μεγάλο κύμα ισλαμοφοβικών και αντιμεταναστευτικών σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συντηρικά ΜΜΕ. Ορισμένοι υποστήριξαν ότι ο δράστης ήταν αλλοδαπός εργάτης ή μετανάστης και ότι φώναζε «Αλλάχ Ακμπάρ» όταν την μαχαίρωνε.

«Η επίθεση εναντίον της αδελφής στο Ζάγκρεμπ συνιστά επίθεση στις αξίες της κροατικής και ευρωπαϊκής κοινωνίας, που έχει τη ρίζα της στον χριστιανισμό», υποστήριξε η Μαριγιάνα Πέτιρ, συντηρητική βουλευτής, απαιτώντας «την ταχεία διερεύνηση» του περιστατικού.

Officially!



Croatian police:

Nun bought a knife, stabbed herself, then falsely reported an attack by a fictional Muslim migrant.

She will face criminal charges and a fine. https://t.co/KbCWkuQydu pic.twitter.com/qdw6VgQdF4 — Kenan Čorbo (@CorboKenan) December 2, 2025

Ωστόσο η αστυνομία, αφού ερεύνησε εξονυχιστικά την υπόθεση, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η μοναχή αυτοτραυματίστηκε με ένα μαχαίρι που είχε αγοράσει η ίδια από ένα κατάστημα. Η μοναχή βρίσκεται αντιμέτωπη με έως και τρία χρόνια φυλάκιση για ψευδή καταγγελία.

