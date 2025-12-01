Κροατία: Με σκουπίδια από Αλβανία γέμισαν οι ακτές του Ντουμπρόβνικ

Με σκουπίδια από την Αλβανία έχουν πλημμυρίσει οι ακτές της πόλης-μέκκα για τον διεθνή τουρισμό στην Κροατία, Ντουμπρόβνικ, εξαιτίας της κακοκαιρίας που έπληξε την περιοχή.

Τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα και κύματα στην Αδριατική Θάλασσα παρέσυραν στα κροατικά παράλια τα σκουπίδια, με τις αρχές να χρειάζονται ημέρες για να καθαρίσουν την ακτογραμμή από πλαστικά, μέταλλα και ιατρικά απόβλητα.

More izbacilo na tone đubreta na obalu kod Dubrovnika (kažu iz Albanije). I šta EU Hrvatska radi po tom pitanju? Pa naravno - skuplja i reciklira ?‍♂️



Gde je sad onaj gedža što presipa đubre sa jedne strane potoka na drugu negde kod nas, jel ima neko taj snimak? pic.twitter.com/RUWl2TE4Dq — Sta Bre Ko je Rek'o - Ja Sam Rek'o (@StaBreKojeReko1) November 27, 2025

Σύμφωνα με τους New York Times, η προέλευση των προϊόντων αποκαλύφθηκε εξαιτίας των ετικετών τους.

Η Κροατία δήλωσε ότι βρίσκεται σε διαρκή διάλογο με την Αλβανία, τονίζοντας ότι «ξέρουμε από πού προέρχονται τα απορρίμματα», καθώς αντίστοιχο φαινόμενο έχει σημειωθεί στο παρελθόν, ενώ προσφέρει χρήματα στο αλβανικό κράτος για να διαχειριστεί το ζήτημα.

Smeće i plastika preplavili su plažu u Dubrovniku, nadležni tvrde da je otpad morem došao iz Albanije? pic.twitter.com/eEZCA3cBMk — BBC NEWS na srpskom (@bbcnasrpskom) November 27, 2025

Η Αδριατική είναι κλειστή θάλασσα, εκτός από μια στενή είσοδο στη «φτέρνα» της «μπότας» της Ιταλίας, το στενό του Οτράντο, οπότε τα προβλέψιμα ρεύματά της έχουν διευκολύνει τον προσδιορισμό της κατεύθυνσης των απορριμμάτων.

«Το Ντουμπρόβνικ έχει πρόβλημα με τα σκουπίδια εδώ και δεκαετίες κατά τους χειμερινούς μήνες», δήλωσε την Τετάρτη (26/11) ο τοπικός ξεναγός Ιβάν Βούκοβιτς.

Είναι κάτι περισσότερο από απλά σκουπίδια, πρόσθεσε, αναφέροντας ότι είχε δει ζώα που είχαν επιπλεύσει στις νότιες ακτές του Μλγιετ, ενός κοντινού νησιού.

Τα πλαστικά σκουπίδια είναι ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα στο Ντουμπρόβνικ, μια πόλη 42.000 κατοίκων, η οποία υπέγραψε το 2020 μια δέσμευση για τη μείωση των πλαστικών απορριμμάτων. Αν και η πόλη είναι μικρή, κάθε χρόνο δέχεται 4,5 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις από τουρίστες, οι οποίοι παράγουν πολλά πλαστικά απορρίμματα.

*Με πληροφορίες από New York Times

