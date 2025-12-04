Ο Τραμπ προσπαθεί να μείνει ξύπνιος σε συνεδρίαση υπουργικού συμβουλίου - Τα viral στιγμιότυπα

Νέες συζητήσεις για την υγεία και την αντοχή του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσαν στιγμιότυπα που δείχνουν τον Αμερικανό πρόεδρο να δυσκολεύεται να κρατήσει τα μάτια του ανοιχτά στη διάρκεια τρίωρης συνεδρίασης του υπουργικού του συμβουλίου

Ο Τραμπ προσπαθεί να μείνει ξύπνιος σε συνεδρίαση υπουργικού συμβουλίου - Τα viral στιγμιότυπα

Ο Τραμπ με κλειστά μάτια στη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου

Ο Ντόναλντ Τραμπ παραλίγο να αποκοιμηθεί κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του υπουργικού του συμβουλίου την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, όπως μετέδωσαν αρκετά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Ο 79χρονος Αμερικανός πρόεδρος μερικές φορές μισόκλεινε τα μάτια του και τουλάχιστον μία φορά τα έκλεισε εντελώς, την ώρα μάλιστα που μέλη του υπουργικού συμβουλίου έκαναν εκ περιτροπής αναφορές για την επιτυχία του και εξέφραζαν θαυμασμό για τον προϊστάμενό τους.

Καθώς οι υπουργοί Χάουαρντ Λάτνικ, Σκοτ Τέρνερ και Μπρουκ Ρόλινς επαινούσαν τις πολιτικές του, ο Τραμπ φαινόταν ολοένα πιο κουρασμένος, με τα βλέφαρα να βαραίνουν αισθητά, όπως φαίνεται σε βίντεο του AP News και του CNN. Το ίδιο μοτίβο συνεχίστηκε και κατά τις τοποθετήσεις των υπουργών Σκοτ Μπέσεντ, Λόρι Τσαβέζ-ΝτεΡμέρ και Λι Ζελντιν, ενώ σε αρκετά σημεία ο πρόεδρος παρέμενε με κλειστά μάτια για 10-15 δευτερόλεπτα. Η υπνηλία του Τραμπ έγινε viral, λίγο μετά την επίθεση που εξαπέλυσε ο ίδιος σε δημοσιογράφους που σχολίαζαν την υγεία και την αντοχή του.

«Ο πρόεδρος Τραμπ άκουγε προσεκτικά και προήδρευσε σε ολόκληρη την τρίωρη μαραθώνια συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, προτού επαναλάβει ότι οι Σομαλοί μετανάστες δεν ανήκουν στη Μινεσότα. «Απλώς γυρίστε πίσω και παρακολουθήστε την καταπληκτική τελική του απάντηση στη συνέντευξη Τύπου, όπου επιτέθηκε στους Δημοκρατικούς που έφτασαν στην τελευταία θέση της Αμερικής επειδή επέτρεψαν σε ριζοσπαστικούς Σομαλούς μετανάστες να εισβάλουν στη χώρα μας και να κλέψουν από τους Αμερικανούς φορολογούμενους», πρόσθεσε.

«Αυτή η επική στιγμή έβαλε ένα θαυμαστικό στην ένατη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου του Προέδρου Τραμπ κατά τη δεύτερη θητεία του - η οποία ήταν εντελώς ανοιχτή στον Τύπο για να τη δει όλος ο κόσμος». «Σε όλες αυτές τις ιστορικές συναντήσεις», κατέληξε, «ο πρόεδρος και η απίστευτη ομάδα του υπογραμμίζουν τον εξαντλητικό κατάλογο των επιτευγμάτων που έχουν επιτύχει εκ μέρους του αμερικανικού λαού για να κάνουν την Αμερική ξανά σπουδαία».

Πέρυσι, ο πρόεδρος διέψευσε τις αναφορές ότι είχε αποκοιμηθεί στο δικαστήριο κατά τη διάρκεια της δίκης του στη Νέα Υόρκη, μετά από πολλαπλά δημοσιεύματα που ανέφεραν οτι αποκοιμήθηκε σε μια αίθουσα δικαστηρίου στο Μανχάταν — με τους New York Times να γράφουν: «Ο Τραμπ φάνηκε να κοιμάται μερικές φορές, με το στόμα του να χαλαρώνει και το κεφάλι του να κρέμεται στο στήθος του».

Στα 79 του χρόνια, ο Τραμπ είναι ο γηραιότερος πρόεδρος που έχει εκλεγεί ποτέ. Σε πρόσφατο ρεπορτάζ που εξόργισε τον πρόεδρο, οι New York Times περιέγραψαν λεπτομερώς την αλλαγή στο πρόγραμμα του Τραμπ κατά τη δεύτερη θητεία του, κατά την οποία το μέσο ενημέρωσης ανέφερε ότι έχει περιορίσει τις δημόσιες εμφανίσεις του. Ο ίδιος συχνά συγκρίνει την απόδοσή του με εκείνη του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν και έχει αναφερθεί στον προκάτοχό του με το προσωνύμιο «Νυσταγμένος Τζο».

Αφού οι εικόνες του Τραμπ που εμφανιζόταν να κλείνει τα μάτια του κατά τη διάρκεια μιας ανακοίνωσης στο Οβάλ Γραφείο έγιναν viral τον περασμένο μήνα, πέρασε στην επίθεση επικρίνοντας τον Μπάιντεν. «Κοιμάται όλη την ώρα — κατά τη διάρκεια της ημέρας, κατά τη διάρκεια της νύχτας, στην παραλία», είπε ο Τραμπ για τον πρώην πρόεδρο, ο οποίος επέστρεψε στην ιδιωτική ζωή τον Ιανουάριο. Ο Τραμπ πρόσθεσε στη συνέχεια: «Δεν κοιμάμαι πολύ».

Ο Τραμπ — ο οποίος συναντιόταν με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν στο Οβάλ Γραφείο την ώρα που αναφέρθηκε στις συνήθειες ύπνου του — είπε ότι ο ίδιος και ο πρίγκιπας διάδοχος «μιλούν τη νύχτα» και μιλάνε «στις πιο τρελές στιγμές». «Όταν αγαπάς τη δουλειά σου, όταν αγαπάς τη χώρα σου και όταν βρίσκεσαι σε μια θέση όπως εμείς... σκέφτεσαι τη χώρα σου», πρόσθεσε ο Τραμπ. «Αυτός σκέφτεται τη χώρα του και εγώ σκέφτομαι τη χώρα μου. Δεν θέλω να κοιμηθώ».

