Γάζα: Νεκρός ο Γιάσερ Αμπού Σαμπάμπ σε νοσοκομείο του Ισραήλ - Ήταν αρχηγός φατρίας κατά της Χαμάς

Το ραδιόφωνο του ισραηλινού στρατού, επικαλούμενο πηγές, μετέδωσε σήμερα ότι ο Γιάσερ Αμπού Σαμπάμπ, ο πιο γνωστός αρχηγός φατρίας κατά της Χαμάς στην Γάζα, πέθανε σε νοσοκομείο στο νότιο Ισραήλ εξαιτίας τραυμάτων που υπέστη νωρίτερα την Πέμπτη (04/12).

Η Χαμάς δεν προέβη σε κανένα σχόλιο, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπός της στη Γάζα, ενώ οι ισραηλινές αρχές δεν έκαναν άμεσα κανένα σχόλιο.

Η Χαμάς είχε κατηγορήσει τον Αμπού Σαμπάμπ για συνεργασία με το Ισραήλ, κάτι που ο ίδιος αρνήθηκε.

Ποιος είναι ο Γιάσερ Αμπού Σαμπάμπ

Ο Γιάσερ Αμπού Σαμπάμπ ήταν ηγέτης της - φερόμενης ως υποστηριζόμενης από το Ισραήλ - ομάδας «Λαϊκές Δυνάμεις» που αντιτίθεται στη Χαμάς.

Τον Ιούλιο, το ισραηλινό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο KAN αποκάλυψε ότι η πολιτοφυλακή του εργαζόταν «ενεργά» κατά της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, ιδίως στην περιοχή της Ράφα.

«Τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει έναν εμφύλιο κατά της Χαμάς», είχε δηλώσει τότε ο Αμπού Σαμπάμπ στη συνέντευξη.

Ο Αμπού Σαμπάμπ σε εικόνα που αναρτήθηκε στη σελίδα των Λαϊκών Δυνάμεων στο Facebook. Popular Forces/Facebook

Ο ηγέτης των «Λαϊκών Δυνάμεων» δήλωσε τότε στο KAN ότι όσοι απαρτίζουν την πολιτοφυλακή του δεν ανήκουν σε καμία πολιτική ή οργανωτική ιδεολογία. Ωστόσο, ο Αμπού Σαμπάμπ ανέφερε στο ισραηλινό «Army Radio», σε συνέντευξή του τον Ιούνιο, ότι αρνείται τη συνεργασία με το Ισραήλ και επιβεβαίωσε τη σχέση της ομάδας του με την Παλαιστινιακή Αρχή.

Σε εκείνη τη συνέντευξη είπε ότι δεν αποκλείεται να συνεργαστεί με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις σε θέματα όπως η διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στο μέλλον, ενώ είχε υποστηρίξει ότι μετά την αποχώρηση της Χαμάς από την εξουσία, οι «Λαϊκές Δυνάμεις» θα αναλάβουν τη διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας.

