Ινδία – Γαλλία: Ολοκληρώθηκε η 8η διμερής αεροπορική άσκηση "Garuda 2025"

Ανώτεροι αξιωματικοί και από τις δύο χώρες συνομίλησαν με τους συμμετέχοντες κατά την τελετή λήξης, επαινώντας τον επαγγελματισμό, την πειθαρχία και την αφοσίωση που επέδειξαν οι δυνάμεις των δύο αεροποριών


Το κλιμάκιο της Ινδικής Πολεμικής Αεροπορίας (IAF) επέστρεψε στην Ινδία στις 2 Δεκεμβρίου, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της 8ης Άσκησης Garuda, της διμερούς αεροπορικής συνεργασίας μεταξύ της IAF και της Γαλλικής Πολεμικής και Διαστημικής Αεροπορίας (FASF). Η άσκηση πραγματοποιήθηκε στη βάση Air Base 118 στο Μον-ντε-Μαρσάν της Γαλλίας και ολοκληρώθηκε στις 27 Νοεμβρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του ινδικού Υπουργείου Άμυνας.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης, η IAF συμμετείχε με μαχητικά αεροσκάφη Su-30MKI, τα οποία υποστηρίχθηκαν από αεροσκάφη ανεφοδιασμού IL-78 και μεταγωγικά C-17 Globemaster III. Οι δύο αεροπορικές δυνάμεις πραγματοποίησαν σειρά σύνθετων αεροπορικών επιχειρήσεων, σε συνθήκες που προσομοίαζαν πραγματικό επιχειρησιακό περιβάλλον.

Η εκπαίδευση περιλάμβανε κοινό σχεδιασμό αποστολών, συντονισμένη εκτέλεση κρούσης και συνοδείας, καθώς και εξοικείωση με τις επιχειρησιακές διαδικασίες της κάθε πλευράς, ενισχύοντας έτσι τη διαλειτουργικότητα των δύο αεροποριών. Το τεχνικό προσωπικό της IAF διατήρησε υψηλά επίπεδα διαθεσιμότητας των αεροσκαφών, εξασφαλίζοντας την ομαλή διεξαγωγή όλων των προγραμματισμένων αποστολών.

Ανώτεροι αξιωματικοί και από τις δύο χώρες συνομίλησαν με τους συμμετέχοντες κατά την τελετή λήξης, επαινώντας τον επαγγελματισμό, την πειθαρχία και την αφοσίωση που επέδειξαν οι δυνάμεις των δύο αεροποριών, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Το υπουργείο υπογράμμισε ότι η Άσκηση Garuda 25 αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς εκπαιδευτικές αεροπορικές δραστηριότητες της IAF για φέτος. Η άσκηση επιβεβαίωσε τη στενή στρατηγική συνεργασία μεταξύ Ινδίας και Γαλλίας και προσέφερε πολύτιμα επιχειρησιακά συμπεράσματα στις συμμετέχουσες δυνάμεις. Τα διδάγματα που αποκομίστηκαν αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω τις επιχειρησιακές δυνατότητες της IAF και να προωθήσουν τη συνεργασία της με φιλικές ξένες αεροπορίες.

Η Ινδία και η Γαλλία διατηρούν παραδοσιακά στενές και φιλικές σχέσεις, με μια βαθιά και διαχρονική Στρατηγική Εταιρική Σχέση (Strategic Partnership – SP) που καλύπτει όλους τους τομείς της διμερούς συνεργασίας και έχει έντονη στρατηγική διάσταση. Η συνεργασία αυτή, η πρώτη του είδους της για την Ινδία, εγκαινιάστηκε στις 26 Ιανουαρίου 1998 και αντικατόπτριζε το κοινό όραμα των δύο χωρών να ενισχύσουν τη στρατηγική τους αυτονομία μέσω ισχυρότερης και διευρυμένης διμερούς συνεργασίας.

Η άμυνα και η ασφάλεια, τα θέματα πολιτικής πυρηνικής ενέργειας και ο διαστημικός τομέας αποτελούν τους βασικούς πυλώνες της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Ινδίας και Γαλλίας, η οποία πλέον περιλαμβάνει και μια ισχυρή διάσταση στον Ινδο-Ειρηνικό.

