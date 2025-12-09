Κούσνερ: Ο γαμπρός του Τραμπ έχει ρόλο-κλειδί στην προσπάθεια της Paramount να εξαγοράσει την Warner

Η Affinity Partners, η εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων με επικεφαλής τον Τζάρεντ Κούσνερ, συμμετέχει στην επιθετική προσφορά εξαγοράς της Warner Bros Discovery από την Paramount, ύψους 108 δισεκατομμυρίων δολαρίων σύμφωνα με έγγραφο που κατατέθηκε στις ρυθμιστικές αρχές.

Ο ρόλος του γαμπρού του Τραμπ στο «ντιλ» εμπλέκει τα συμφέροντα της οικογένειας Τραμπ σε μια από τις μεγαλύτερες μάχες των μέσων ενημέρωσης εδώ και χρόνια, εγείροντας ανησυχίες για το κατά πόσον η επιρροή του προέδρου θα μπορούσε να ανατρέψει την πλάστιγγα.

Η Paramount Skydance ξεκίνησε χθες (8/12) μια επιθετική προσφορά για την Warner Bros Discovery σε μια ύστατη προσπάθεια να ξεπεράσει την προσφορά του Netflix και να δημιουργήσει μια νέα δύναμη στα μέσα ενημέρωσης. Η Paramount δήλωσε ότι η προσφορά της περιλαμβάνει χρηματοδότηση από την επενδυτική εταιρεία του Koύσνερ, Affinity Partners, μαζί με χρηματοδότηση από τα κρατικά επενδυτικά ταμεία της Σαουδικής Αραβίας και του Κατάρ και την L'imad Holding Co, η οποία ανήκει στο Άμπου Ντάμπι.

O γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ

Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα ότι δεν έχει μιλήσει με τον Κούσνερ για την Warner Bros Discovery, διαβεβαιώνοντας ότι ούτε το Netflix ούτε η Paramount «είναι φίλοι μου». Μια μέρα νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε πει οτι θα συμμετάσχει στην τελική απόφαση για την προτεινόμενη εξαγορά των στούντιο και των περιουσιακών στοιχείων streaming της Warner Bros από το Netflix.

Τόσο η Paramount όσο και το Netflix είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν έντονο αντιμονοπωλιακό έλεγχο για να διασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές, οι ανταγωνιστές και οι προμηθευτές δεν θα πληγούν από οποιαδήποτε συγχώνευση, δίνοντας στην κυβέρνηση σημαντικό λόγο στο ποιος θα αποκτήσει τελικά την Warner Bros Discovery.

Η έκταση της εμπλοκής του Τραμπ θα αποτελέσει μια ακόμη δοκιμασία για το πόσο μακριά είναι διατεθειμένος να φτάσει ο πρόεδρος -του οποίου τα συμφέροντα στις οικογενειακές επιχειρήσεις έχουν αυξηθεί όσο βρίσκεται στο αξίωμα- παραβιάζοντας σύμφωνα με τους επικριτές του, τους κανόνες σύγκρουσης συμφερόντων.

«Αν δίδασκες ένα μάθημα σε σχολή διοίκησης επιχειρήσεων σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων, αυτό θα ήταν το Θέμα Α», δήλωσε η Nελ Μίνοου πρόεδρος της ValueEdge Advisors προσθέτοντας ότι ο Τραμπ θα πρέπει να εξαιρεθεί από οποιαδήποτε εμπλοκή στην έγκριση της συμφωνίας.

Ενώ οι πρόεδροι των ΗΠΑ εξαιρούνται από τον ομοσπονδιακό νόμο περί σύγκρουσης συμφερόντων, «συνήθως, αυτό που βλέπουμε είναι πρόεδροι να αποστασιοποιούνται από τις δικές τους επιχειρήσεις και να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να μην εμπλέκονται στις επιχειρήσεις της οικογένειάς τους, ώστε να μην αμφισβητούνται οι πράξεις τους από τους Αμερικανούς», δήλωσε ο Τζόρνταν Λίμποβιτς της οργάνωσης «Πολίτες για την Ευθύνη και την Ηθική» στην Ουάσινγκτον.

Η αντιμονοπωλιακή μονάδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης θα επανεξετάσει την τελική συμφωνία για την Warner Bros Discovery για να διασφαλίσει ότι δεν βλάπτει τον ανταγωνισμό στην αγορά των μέσων ενημέρωσης, διατηρώντας παράλληλα υπό έλεγχο τις τιμές καταναλωτή και διασφαλίζοντας ότι οι διαφημιστές έχουν μια δίκαιη αγορά.



Ο Κούσνερ διετέλεσε σύμβουλος του Λευκού Οίκου κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ και συνέχισε να ασχολείται με την πολιτική για τη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Τραμπ, αν και δεν έχει επίσημο τίτλο.

Ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσον ο Κούσνερ έχει επωφεληθεί από την προεδρία του πεθερού του έχουν τεθεί και στο παρελθόν.

Ο Τραμπ πρότεινε φέτος οι ΗΠΑ να καθαρίσουν τη Λωρίδα της Γάζας που έχει καταστραφεί από τον πόλεμο και να την αναπτύξουν ως διεθνές παραθαλάσσιο θέρετρο, επαναλαμβάνοντας μια ιδέα που είχε διατυπώσει ο Κούσνερ, ο οποίος ήταν κατασκευαστής ακινήτων στη Νέα Υόρκη πριν από την πρώτη θητεία του Τραμπ.

Η Affinity Partners δέχθηκε εισροή μετρητών από επενδυτές της Μέσης Ανατολής πέρυσι, καθώς ο Τραμπ επιδίωκε την επανεκλογή του, γράφει το Reuters.

«Η θολή γραμμή μεταξύ της διοίκησης της κυβέρνησης και των επιχειρηματικών συμφερόντων της οικογένειας διευρύνεται καθημερινά», τονίζει ο Σκοτ ​​Άμεϊ, γενικός σύμβουλος της ομάδας δημοσίου συμφέροντος Project On Government Oversight.

Ο Τραμπ θα πρέπει «να αποφύγει να πει και να κάνει οτιδήποτε σχετίζεται με την πιθανή συμφωνία με την Warner Brothers και να αποφύγει οποιονδήποτε ισχυρισμό ότι προσπαθεί να βοηθήσει τον γαμπρό του, ο οποίος έχει δεσμούς με την Paramount», δήλωσε ο Άμεϊ.

Όλα τα ακίνητα, το γκολφ, τα μέσα ενημέρωσης και άλλα επιχειρηματικά συμφέροντα του Τραμπ, αξίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, βρίσκονται σε ένα καταπίστευμα το οποίο διαχειρίζονται τα παιδιά του. Αλλά μπορεί να αφαιρέσει τα περιουσιακά στοιχεία από το καταπίστευμα μόλις αποχωρήσει από το αξίωμά του, επωφελούμενος από την παραγωγή πλούτου που συμβαίνει τώρα.

