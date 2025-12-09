Ιστορική αποστολή: Κινέζοι επιστήμονες κατέκτησαν το «άγνωστο» άκρο της Αρκτικής

Ένα κινέζικο πλήρωμα γεωφυσικών και θαλάσσιων επιστημόνων κατάφερε για πρώτη φορά να επισκεφθεί, με επανδρωμένο υποβρύχιο, ένα από τα πιο απομακρυσμένα και ανεξερεύνητα σημεία του πλανήτη στην Αρκτική — την ανατολική πλευρά της υποθαλάσσιας Ράχης Γκακέλ (Gakkel Ridge).

Το τελευταίο κομμάτι του παζλ

Η Ράχη Gakkel, μια υποθαλάσσια οροσειρά που εκτείνεται από τη Γροιλανδία έως τη Σιβηρία, βρίσκεται πάνω σε ένα ηφαιστειακό ρήγμα, όπου επαναλαμβανόμενες εκρήξεις δημιουργούν νέο θαλάσσιο φλοιό με ρυθμό πιο αργό και από την ανάπτυξη ενός ανθρώπινου νυχιού.

Ενώ η δυτική πλευρά της ράχης έχει μελετηθεί από Ρώσους επιστήμονες (από την επιφάνεια) και από μια ομάδα ΗΠΑ-Γερμανίας (με ρομποτικά υποβρύχια το 2001), η ανατολική πλευρά παρέμενε εντελώς ανεξερεύνητη με καταδυτικό όχημα.

«Είναι το τελευταίο κομμάτι του παζλ», δήλωσε η Xiaoxia Huang, θαλάσσια γεωφυσικός στο Ινστιτούτο Επιστήμης και Μηχανικής Βαθέων Θαλασσών στη Σάνια της Κίνας και επικεφαλής επιστήμονας της αποστολής, σε συνέντευξή της στο Nature.

Επικίνδυνες καταδύσεις στην παγωμένη άβυσσο

Φέτος, μια μεγάλη αποστολή, οργανωμένη από την Κινεζική Ακαδημία Επιστημών και το Υπουργείο Φυσικών Πόρων, ανέλαβε το τολμηρό εγχείρημα. Η ανατολική πλευρά της οροσειράς καλύπτεται από μόνιμους θαλάσσιους πάγους, απαιτώντας τη χρήση ενός παγοθραυστικού πλοίου και του επιστημονικού υποβρυχίου «Fendouzhe», χωρητικότητας τριών ατόμων.

Η ομάδα ολοκλήρωσε περισσότερες από 40 καταδύσεις, φτάνοντας σε βάθος μεγαλύτερο των 5.277 μέτρων (14.000 πόδια).

Η κατάδυση δεν ήταν απλή. Οι πλωτοί πάγοι σήμαιναν ότι, ανάλογα με το πόσο μακριά ταξίδευε το «Fendouzhe», υπήρχε περίπτωση να μην μπορέσει να αναδυθεί. Το υποβρύχιο έπρεπε να χρησιμοποιεί σόναρ για να σαρώνει για ανοίγματα στον πάγο, ώστε να εξασφαλίσει μια οδό διαφυγής.

«Για να είμαι ειλικρινής, ποτέ δεν φοβήθηκα», είπε η Huang. «Είναι πραγματικά προνόμιο να έχεις μια τέτοια ευκαιρία» να μελετήσεις τη βαθιά θάλασσα αυτοπροσώπως.

Κλειδί για την εξωγήινη ζωή

Στη δυτική πλευρά της οροσειράς, είχαν εντοπιστεί υδροθερμικές αναβλύσεις (εκτοξεύσεις αερίων από το ηφαιστειακό υδραυλικό σύστημα) οι οποίες φιλοξενούν παράξενα και πλούσια οικοσυστήματα σε ένα περιβάλλον όπου σχεδόν δεν υπάρχει φως.

Αυτά τα οικοσυστήματα θεωρούνται από τα καλύτερα σημεία για την αναζήτηση ιχνών εξωγήινης ζωής σε ωκεάνιους κόσμους, όπως ο παγωμένος δορυφόρος του Δία, η Ευρώπη.

Οι επιστήμονες στόχευσαν γεωλογικά ενδιαφέρουσες περιοχές, μελετώντας βράχους, ψάρια και είδη βαθέων υδάτων. Τα δείγματα που συλλέχθηκαν από το «Fendouzhe» αναμένουν ανάλυση, ενώ η ομάδα τηρεί σιγή ιχθύος σχετικά με το εάν εντόπισαν αντίστοιχες περιοχές υδροθερμικών αναβλύσεων στην ανατολική πλευρά.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

