Αζερμπαϊτζάν: Ευρείας κλίμακας αμνηστία για 20.000 κρατούμενους σχεδιάζει ο πρόεδρος Αλίεφ

Ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ φτάνει στη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην πλατεία Σκάντερμπεγκ στα Τίρανα της Αλβανίας, την Παρασκευή 16 Μαΐου 2025.

Ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ πρότεινε αυτό που θα μπορούσε να θεωρηθεί ως η μεγαλύτερη αμνηστία κρατουμένων στην ιστορία της χώρας, για να σηματοδοτήσει το «έτος του Συντάγματος και της κυριαρχίας» μετάδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Azertac.

Το πρακτορείο αναφέρει ότι η αμνηστία θα αφορά περίπου 20.000 ανθρώπους. Ορισμένοι από τους κρατούμενους θα αποφυλακισθούν, ενώ σε άλλους θα μειωθούν οι ποινές τους.

Διαβάστε επίσης