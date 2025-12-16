Μπριζίτ Μακρόν: Αμετανόητη για το «βρωμερές σκύλες» - Λυπάμαι, αλλά

Η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας με νέα δήλωσή της, προσπάθησε να καταλαγιάσει το κύμα αντιδράσεων που ξέσπασε εναντίον της

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Μπριζίτ Μακρόν: Αμετανόητη για το «βρωμερές σκύλες» - Λυπάμαι, αλλά
REUTERS Pool
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αμετανόητη εμφανίστηκε η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν για τα προσβλητικά σχόλιά της που αφορούσαν σε ακτιβίστριες, οι οποίες διαμαρτύρονταν έξω από θέατρο για την παράσταση Γάλλου ηθοποιού, ο οποίος κατηγορήθηκε βιασμό, αλλά δεν του απαγγέλθηκαν ποτέ κατηγορίες.

Σε μία προσπάθεια να ανακόψει το κύμα εναντίον της ιδιαίτερα στο social media, μιλώντας στο Brut, δήλωσε ναι μεν ότι λυπάται, αλλά χαρακτήρισε τα σχόλιά της «ιδιωτικά».

«Λυπάμαι αν έβλαψα γυναίκες-θύματα», δήλωσε η 72χρονη, προσθέτοντας: «Δεν μπορώ να μετανιώσω. Είναι αλήθεια ότι είμαι η σύζυγος του προέδρου της δημοκρατίας, αλλά είμαι πάνω απ' όλα ο εαυτός μου. Έτσι, όταν είμαι ιδιωτικά, μπορώ να αφήσω τον εαυτό μου με έναν τρόπο που δεν είναι απολύτως σωστός».

Η δήλωσή της στο Brut

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 7 Δεκεμβρίου, όταν στα παρασκήνια της παράστασης stand-up του Άρι Αμπιτάν, συνομιλώντας με τον ηθοποιό, αποκάλεσε τις διαμαρτυρόμενες «βρωμερές σκύλες».

Το σχόλιο «βρωμερές σκύλες» στα παρασκήνια

Με τη δημοσιοποίηση του βίντεο, το hashtag #SalesConnes άρχισε να γίνεται trend, με ορισμένους ηθοποιούς υψηλού προφίλ, όπως η βραβευμένη με Όσκαρ Marion Cotillard να το χρησιμοποιούν στη συνέχεια.

Παρά τις προσπάθειες του γραφείου της Πρώτης Κυρίας να παρουσιάσει την προσβολή ως «ριζοσπαστική μέθοδο» κριτικής εναντίον των ακτιβιστριών, η αντίδραση δεν μετριάστηκε με τις φεμινιστικές ομάδες να απαιτούν από τη Μπριζίτ Μακρόν, δημόσια συγγνώμη.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:48ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Άντονι Γκίρι του «General Hospital» σε ηλικία 78 ετών

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Volkswagen Smart Deals: Γενναίες εκπτώσεις στα ηλεκτρικά ID.3 και ID.4

09:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη ο 16χρονος γιος βουλευτή μετά από καταδίωξη

09:34ΚΑΙΡΟΣ

«Κλειδώνει» ο καιρός των Χριστουγέννων - Μαρουσάκης: «Στο τέλος του χρόνου μπορεί να δούμε χιόνια και χαμηλότερα»

09:31ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπ Ράινερ: Φωτογραφίες από τη στιγμή της σύλληψης του γιου του Νικ - Τα «ίχνη αίματος» που τον πρόδωσαν

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Τέλος στην αγωνία για άνδρα που είχε χαθεί από τον Πλατανιά – Βρέθηκε μέσα σε υπόγειο

09:26ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν μπορεί να ερχόμαστε στο σχολείο και να μας μαχαιρώνουν»: Κατάληψη στο 15ο και το 60ό Γυμνάσιο μετά το αιματηρό επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων μαθητριών

09:18ΑΘΛΗΤΙΚΑ

NCAA: Ο Νεοκλής Αβδάλας αναδείχθηκε Rookie of the Week στην περιφέρειά του

09:02ΚΟΣΜΟΣ

«Operation Thunder»: Διασώθηκαν 30.000 ζώα από δίκτυο παράνομης διακίνησης και λαθρεμπορίας - Η μεγαλύτερη επιχείρηση στην ιστορία

09:01ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θέατρο Άλφα - Παιδική σκηνή: Εορταστικό Πρόγραμμα Παραστάσεων και γιορτινές δράσεις

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Θέσεις στάθμευσης: Τι ισχύει για το πάρκινγκ στις πιλοτές των πολυκατοικιών

08:47ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» Κηφισός, Κηφισίας, Αττική Οδός - Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

08:43ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπ Ράινερ: Η κόρη του σκηνοθέτη κατέδωσε τον «επικίνδυνο» αδερφό της - Ο άγριος καυγάς πριν τη δολοφονία και οι 17 προσπάθειες για αποτοξίνωση

08:34ΚΟΣΜΟΣ

Αμετανόητη η Μπριζίτ Μακρόν για το «βρωμερές σκύλες» - Λυπάμαι, αλλά...

08:27ΕΛΛΑΔΑ

Εκτός λειτουργίας η Γραμμή 3 του Μετρό από τον Χολαργό έως και το Αεροδρόμιο

08:21ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Η στιγμή που το Άγαλμα της Ελευθερίας καταρρέει εξαιτίας ισχυρών ανέμων – Δείτε βίντεο

08:09ΚΟΣΜΟΣ

Σαν Φρανσίσκο: Τουλάχιστον 15 τραυματίες από απότομο φρενάρισμα τελεφερίκ

08:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Σε τρεις ομάδες αγροτών θα στραφεί ο κουμπαράς - «Δεν εμφανιζόμαστε σαν δεύτερος Αη Βασίλης»

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Crime Study: Η πρώτη λεωφορειοπειρατεία στην Ελλάδα - Ένα φιάσκο με τραγικές συνέπειες

07:57ΚΟΣΜΟΣ

Νέος ήρωας στην Αυστραλία: Ο μυστηριώδης άνδρας με το μωβ πουκάμισο - Προσπάθησε να αφοπλίσει τον μακελάρη πριν πεθάνει αγκαλιά με τη σύζυγό του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη ο 16χρονος γιος βουλευτή μετά από καταδίωξη

07:57ΚΟΣΜΟΣ

Νέος ήρωας στην Αυστραλία: Ο μυστηριώδης άνδρας με το μωβ πουκάμισο - Προσπάθησε να αφοπλίσει τον μακελάρη πριν πεθάνει αγκαλιά με τη σύζυγό του

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Θέσεις στάθμευσης: Τι ισχύει για το πάρκινγκ στις πιλοτές των πολυκατοικιών

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Crime Study: Η πρώτη λεωφορειοπειρατεία στην Ελλάδα - Ένα φιάσκο με τραγικές συνέπειες

08:21ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Η στιγμή που το Άγαλμα της Ελευθερίας καταρρέει εξαιτίας ισχυρών ανέμων – Δείτε βίντεο

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Αυτό είναι το πλοίο του Έλληνα «Εσκομπάρ» με τους 4 τόνους κοκαΐνης - Ενώπιον του εισαγγελέα Πειραιά οι 5 συλληφθέντες

23:37LIFESTYLE

Έντονος καβγάς Μουτίδου - Μπέου on air: «Είστε ξεφτίλα»

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδική απεργία ΑΔΕΔΥ: Ποιοι συμμετέχουν - Τι ισχύει για σχολεία - Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

08:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Σε τρεις ομάδες αγροτών θα στραφεί ο κουμπαράς - «Δεν εμφανιζόμαστε σαν δεύτερος Αη Βασίλης»

09:26ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν μπορεί να ερχόμαστε στο σχολείο και να μας μαχαιρώνουν»: Κατάληψη στο 15ο και το 60ό Γυμνάσιο μετά το αιματηρό επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων μαθητριών

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν όλα στις πολυκατοικίες: Στα «σκαριά» ενεργειακή αναβάθμιση χωρίς απαραίτητη ομοφωνία

09:34ΚΑΙΡΟΣ

«Κλειδώνει» ο καιρός των Χριστουγέννων - Μαρουσάκης: «Στο τέλος του χρόνου μπορεί να δούμε χιόνια και χαμηλότερα»

21:34ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας - «Οι δηλώσεις Τσιάρα έδωσαν κάποια βάση, αλλά ξεκάθαρες δεν ήταν»

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Με «Ωμέγα εμποδιστή» μέχρι την Παρασκευή – Εντυπωσιακή η αλλαγή του καιρού λίγο πριν τα Χριστούγεννα

08:34ΚΟΣΜΟΣ

Αμετανόητη η Μπριζίτ Μακρόν για το «βρωμερές σκύλες» - Λυπάμαι, αλλά...

09:31ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπ Ράινερ: Φωτογραφίες από τη στιγμή της σύλληψης του γιου του Νικ - Τα «ίχνη αίματος» που τον πρόδωσαν

08:27ΕΛΛΑΔΑ

Εκτός λειτουργίας η Γραμμή 3 του Μετρό από τον Χολαργό έως και το Αεροδρόμιο

16:58ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αντιμέτωποι με κακουργήματα ακόμη και για επιδοτήσεις των 1.500 ευρώ οι «42» στην Κρήτη - 400.000€ για τη σύζυγο του και την πεθερά του αγροτοσυνδικαλιστή

21:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού: Πιθανή η δημιουργία κόμματος - «Πάμε για κάτι πολύ μεγάλο»

06:38ΣΕΙΣΜΟΙ

Τσελέντης για τα 5,2 Ρίχτερ κοντά στη Ζάκυνθο: Γιατί έγινε αισθητός ο σεισμός σε αρκετές περιοχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ