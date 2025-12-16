Μπριζίτ Μακρόν: Αμετανόητη για το «βρωμερές σκύλες» - Λυπάμαι, αλλά
Η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας με νέα δήλωσή της, προσπάθησε να καταλαγιάσει το κύμα αντιδράσεων που ξέσπασε εναντίον της
Αμετανόητη εμφανίστηκε η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν για τα προσβλητικά σχόλιά της που αφορούσαν σε ακτιβίστριες, οι οποίες διαμαρτύρονταν έξω από θέατρο για την παράσταση Γάλλου ηθοποιού, ο οποίος κατηγορήθηκε βιασμό, αλλά δεν του απαγγέλθηκαν ποτέ κατηγορίες.
Σε μία προσπάθεια να ανακόψει το κύμα εναντίον της ιδιαίτερα στο social media, μιλώντας στο Brut, δήλωσε ναι μεν ότι λυπάται, αλλά χαρακτήρισε τα σχόλιά της «ιδιωτικά».
«Λυπάμαι αν έβλαψα γυναίκες-θύματα», δήλωσε η 72χρονη, προσθέτοντας: «Δεν μπορώ να μετανιώσω. Είναι αλήθεια ότι είμαι η σύζυγος του προέδρου της δημοκρατίας, αλλά είμαι πάνω απ' όλα ο εαυτός μου. Έτσι, όταν είμαι ιδιωτικά, μπορώ να αφήσω τον εαυτό μου με έναν τρόπο που δεν είναι απολύτως σωστός».
Η δήλωσή της στο Brut
Το περιστατικό σημειώθηκε στις 7 Δεκεμβρίου, όταν στα παρασκήνια της παράστασης stand-up του Άρι Αμπιτάν, συνομιλώντας με τον ηθοποιό, αποκάλεσε τις διαμαρτυρόμενες «βρωμερές σκύλες».
Το σχόλιο «βρωμερές σκύλες» στα παρασκήνια
Με τη δημοσιοποίηση του βίντεο, το hashtag #SalesConnes άρχισε να γίνεται trend, με ορισμένους ηθοποιούς υψηλού προφίλ, όπως η βραβευμένη με Όσκαρ Marion Cotillard να το χρησιμοποιούν στη συνέχεια.
Παρά τις προσπάθειες του γραφείου της Πρώτης Κυρίας να παρουσιάσει την προσβολή ως «ριζοσπαστική μέθοδο» κριτικής εναντίον των ακτιβιστριών, η αντίδραση δεν μετριάστηκε με τις φεμινιστικές ομάδες να απαιτούν από τη Μπριζίτ Μακρόν, δημόσια συγγνώμη.