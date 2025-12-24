Πυρά Ευρώπης στον Τραμπ για την απαγόρευση εισόδου του Μπρετόν στις ΗΠΑ

Η απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να αρνηθούν την έκδοση βίζας εισόδου σε πέντε Ευρωπαίους πολίτες , συμπεριλαμβανομένου του πρώην Επιτρόπου Εσωτερικής Αγοράς Τιερί Μπρετόν, ανοίγει ένα νέο μέτωπο έντασης μεταξύ Ουάσινγκτον και Βρυξελλών σχετικά με την ψηφιακή ρύθμιση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί αυτήν την κίνηση ως πολιτική πράξη, πυροδοτώντας μια ενιαία αντίδραση από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και ορισμένες πρωτεύουσες, ξεκινώντας από το Παρίσι.

Σύμφωνα με την αμερικανική εκδοχή, το μέτρο συνδέεται με τον ρόλο που διαδραματίζουν οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι —και ιδιαίτερα ο Μπρετόν— στον καθορισμό και την επιβολή των κανόνων της ΕΕ για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Η Ουάσινγκτον θεωρεί αυτούς τους κανόνες ως μια μορφή αδικαιολόγητης πίεσης στις μεγάλες αμερικανικές τεχνολογικές πλατφόρμες, τις οποίες η Ευρώπη κατηγορεί ότι δεν καταπολεμούν επαρκώς το παράνομο περιεχόμενο, την παραπληροφόρηση και την διαδικτυακή κακοποίηση. Εξ ου και η κατηγορία, την οποία απέρριψαν οι Βρυξέλλες, για φερόμενη «λογοκρισία» που ασκείται πέρα ​​από τα σύνορα της Ευρώπης.

Ο Τιερί Μπρετόν ήταν ένας από τους αρχιτέκτονες του Νόμου για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες , του νόμου που επιβάλλει αυστηρότερες υποχρεώσεις στους μεγάλους ψηφιακούς φορείς εκμετάλλευσης όσον αφορά τη διαφάνεια, τον έλεγχο περιεχομένου και τη λογοδοσία. Αυτή η νομοθεσία, την οποία η ΕΕ ισχυρίζεται ότι είναι πλήρως δημοκρατική, εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ισχύει μόνο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν έχει εξωεδαφική ισχύ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντέδρασε με μια έντονη δήλωση, «καταδικάζοντας έντονα» την απόφαση των ΗΠΑ και ζητώντας επίσημες διευκρινίσεις.

Τη συνολική ευρωπαϊκή στάση συνόψισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα: «Η ΕΕ καταδικάζει τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε Ευρωπαίους πολίτες και αξιωματούχους. Τέτοια μέτρα είναι απαράδεκτα μεταξύ συμμάχων, εταίρων και φίλων. Η ΕΕ παραμένει σταθερή στην υπεράσπιση της ελευθερίας της έκφρασης, των δίκαιων ψηφιακών κανόνων και της ρυθμιστικής της κυριαρχίας».

Αφού ξεπεράστηκε το αρχικό σοκ από τη νυχτερινή ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ υπό τον Μάρκο Ρούμπιο, η Κομισιόν της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν απάντησε με σκληρή γλώσσα: «Η Επιτροπή καταδικάζει απερίφραστα την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να επιβάλουν ταξιδιωτικούς περιορισμούς σε πέντε Ευρωπαίους πολίτες. Η ελευθερία της έκφρασης είναι θεμελιώδες δικαίωμα στην Ευρώπη και κοινή αξία με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ολόκληρο τον δημοκρατικό κόσμο».

Οι Βρυξέλλες επανέλαβαν ότι η ελευθερία της έκφρασης αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα και αξία που μοιράζονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά υπενθύμισαν επίσης ότι η Ένωση είναι μια ενιαία αγορά που βασίζεται σε κοινούς κανόνες και έχει το κυρίαρχο δικαίωμα να ρυθμίζει τις οικονομικές δραστηριότητες σύμφωνα με τις δημοκρατικές της αξίες. Εάν χρειαστεί, προειδοποίησε η Επιτροπή, η ΕΕ θα απαντήσει «γρήγορα και αποφασιστικά» για να υπερασπιστεί την κανονιστική της αυτονομία.

Μέσα σε λίγα λεπτά, οι μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες τάχθηκαν στο ίδιο μέτωπο, απορρίπτοντας την αμερικανική κίνηση.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ήταν ακόμη πιο ευθύς, χαρακτηρίζοντας την απαγόρευση εισόδου «εκφοβισμό και καταναγκασμό» κατά της ευρωπαϊκής ψηφιακής κυριαρχίας. Για το Ελιζέ, ο κανονισμός της ΕΕ δεν στοχεύει σε καμία τρίτη χώρα, αλλά στοχεύει στη διασφάλιση του δίκαιου ανταγωνισμού μεταξύ των πλατφορμών και στην επιβολή των κανόνων στο διαδίκτυο που ισχύουν ήδη εκτός σύνδεσης. «Οι κανόνες που ισχύουν στον ψηφιακό χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», τόνισε ο Μακρόν, «δεν προορίζονται να θεσπιστούν εκτός Ευρώπης».

Η Γερμανία εξέφρασε επίσης επικριτική στάση. Ο υπουργός Εξωτερικών του Βερολίνου χαρακτήρισε το αμερικανικό μέτρο «απαράδεκτο », επαναλαμβάνοντας ότι ο Νόμος για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες εγκρίθηκε δημοκρατικά και δεν έχει καμία ισχύ εκτός ΕΕ. Ταυτόχρονα, το Βερολίνο ζητά να επανέλθει η διαφορά στο πλαίσιο του διατλαντικού διαλόγου , ώστε να αποφευχθεί η μετατροπή μιας κανονιστικής διαμάχης σε βαθύτερο πολιτικό ρήγμα.

Η υπόθεση Μπρετόν, επομένως, ξεπερνά ένα μόνο επεισόδιο: σηματοδοτεί μια ολοένα και πιο σαφή σύγκρουση σχετικά με το ποιος έχει το δικαίωμα να θέτει τους κανόνες του ψηφιακού κόσμου . Από τη μία πλευρά, οι Ηνωμένες Πολιτείες, που υπερασπίζονται την ελευθερία δράσης των παγκόσμιων πλατφορμών τους· από την άλλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, που διεκδικεί το δικαίωμα να επιβάλλει όρια και ευθύνες στον χώρο στον οποίο ασκεί την κυριαρχία της. Οι Βρυξέλλες περιμένουν τώρα τις εξηγήσεις της Ουάσιγκτον. Αλλά το πολιτικό μήνυμα, και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού, έχει ήδη παραδοθεί.

Ο Τιερί Μπρετόν διετέλεσε επίτροπος της ΕΕ από το 2019 έως το 2024, έχοντας μεταξύ άλλων την ευθύνη για τη ρύθμιση του ψηφιακού τομέα, τοποθετώντας την Ευρώπη στην πρωτοπορία του κλάδου. Υπό την εποπτεία του εγκρίθηκαν ο Νόμος για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA) και ο Νόμος για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA), δύο κανονισμοί που επιβάλλουν στις Big Tech υποχρεώσεις διαφάνειας, μέτρα κατά των fake news και της υποκίνησης μίσους, σεβασμό του ελεύθερου ανταγωνισμού και ευθύνη για το περιεχόμενο που φιλοξενούν οι πλατφόρμες – όπως ισχύει και για τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης.

Στόχος είναι η προστασία του δημοκρατικού διαλόγου στην Ευρώπη απέναντι στις αυταρχικές πιέσεις της παραπληροφόρησης.

Η ΕΕ ενέκρινε επίσης κατευθυντήριες γραμμές για την Τεχνητή Νοημοσύνη, πρώτη παγκοσμίως. Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι «οι ψηφιακοί μας κανόνες διασφαλίζουν ίσους όρους ανταγωνισμού, ασφάλεια και δικαιοσύνη για όλες τις εταιρείες, χωρίς διακρίσεις». Ωστόσο, ήδη από τις πρώτες ημέρες μετά την ανάληψη της εξουσίας, η κυβέρνηση Τραμπ –κοντά στην τεχνοδεξιά της Silicon Valley– επιτέθηκε στην ΕΕ, χαρακτηρίζοντας τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες κατά του μίσους και της παραπληροφόρησης απειλή για την ελευθερία της έκφρασης. Πρόκειται για ένα από τα βασικά συνθήματα του κινήματος MAGA, μαζί με τους δασμούς, την Ουκρανία και τις στρατιωτικές δαπάνες, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας αποδόμησης της Ένωσης και επιστροφής σε διμερείς διαπραγματεύσεις με αδύναμα εθνικά κράτη.

Ο ίδιος ο Μπρετόν –πέρα από πρώην επίτροπος, και πρώην CEO στον ψηφιακό κλάδο– έκανε λόγο για «κυνήγι μαγισσών» που θυμίζει μακαρθισμό. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι μεγάλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κατήγγειλε τις «απειλές» των ΗΠΑ, τονίζοντας: «Θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε την ψηφιακή μας κυριαρχία και τη ρυθμιστική μας αυτονομία», υπενθυμίζοντας ότι οι οδηγίες που βρίσκονται στο στόχαστρο έχουν εγκριθεί δημοκρατικά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και εφαρμόζονται ισότιμα σε όλους τους ψηφιακούς παίκτες.

Αναβρασμός επικρατεί και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, του οποίου τα μέλη, στην προηγούμενη νομοθετική περίοδο, ενέκριναν το ψηφιακό πακέτο παρά τις πρωτοφανείς πιέσεις από τις Big Tech και πολυάριθμες απειλές – ακόμη και κατά της ζωής τους. Οι Σοσιαλιστές υπερασπίζονται τον Μπρετόν, παρότι ανήκει στους Φιλελεύθερους (Renew) του Μακρόν. «Οι κυρώσεις είναι σκανδαλώδεις. Τι θα ακολουθήσει; Θα τιμωρηθούν όλοι όσοι ψήφισαν τους ψηφιακούς κανόνες της ΕΕ επειδή έχουν διαφορετική άποψη από τον Τραμπ;» διερωτάται η επικεφαλής της ομάδας, Ιράτσε Γκαρθία Πέρες.

Για το Renew μίλησε ο Σάντρο Γκότσι, κάνοντας λόγο για «γεύση μακαρθισμού και εκφοβισμού». Παρέμβαση έκανε και ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Διαβάστε επίσης