Κολομβία: Ο Γκουστάβο Πέτρο θα επισκεφθεί τις ΗΠΑ τον επόμενο μήνα για να συναντήσει τον Τραμπ

Ο πρόεδρος Τραμπ θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, στον Λευκό Οίκο τον επόμενο μήνα. «Ανυπομονώ να έχω μια συνάντηση με τον Γκουστάβο Πέτρο, τον πρόεδρο της Κολομβίας, στον Λευκό Οίκο, κατά την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου», έγραψε ο κ. Τραμπ στο Truth Social.

Ο πρόεδρος άφησε να εννοηθεί ότι η συνάντηση ενδέχεται να επικεντρωθεί στη ροή ναρκωτικών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Είμαι βέβαιος ότι θα έχει πολύ θετική έκβαση για την Κολομβία και τις ΗΠΑ, όμως η κοκαΐνη και τα άλλα ναρκωτικά πρέπει να ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ να εισέρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφερε.

Ο κ. Τραμπ μίλησε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της Κολομβίας. Όπως είπε, ο κ. Πέτρο «τηλεφώνησε για να εξηγήσει την κατάσταση γύρω από τα ναρκωτικά και άλλες διαφωνίες» που είχαν κατά καιρούς οι δύο ηγέτες.

«Εκτίμησα την επικοινωνία και τον τόνο του και ανυπομονώ να τον συναντήσω στο άμεσο μέλλον», πρόσθεσε ο κ. Τραμπ.

Οι δύο ηγέτες έχουν έρθει πρόσφατα σε αντιπαράθεση για τις ενέργειες του Τραμπ κατά της Βενεζουέλας και τη σύλληψη του προέδρου της χώρας, Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος βρίσκεται πλέον σε φυλακή της Νέας Υόρκης αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών και όπλων.

Μιλώντας τον περασμένο μήνα για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Πέτρο «όχι φίλο των Ηνωμένων Πολιτειών» και προειδοποίησε ότι «πρέπει να προσέχει».

Την Κυριακή, ο Τραμπ αποκάλεσε τον Κολομβιανό ηγέτη «άρρωστο άνθρωπο» που «του αρέσει να πουλά κοκαΐνη στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο στρατιωτικής επιχείρησης στην Κολομβία, απάντησε: «Μου ακούγεται μια χαρά».

Ο Πέτρο ήταν από τους πρώτους ηγέτες που επέκριναν τη στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, χαρακτηρίζοντάς την «επίθεση στην κυριαρχία της Βενεζουέλας και της Λατινικής Αμερικής», σύμφωνα με το Al Jazeera.

Τέλος, ο Πέτρο δήλωσε στο CBS News την Πέμπτη ότι ελπίζει μια συνάντηση με τον Τραμπ να «σταματήσει έναν παγκόσμιο πόλεμο».

