Ινδία: Ελέφαντας έχει σκοτώσει 20 ανθρώπους μέσα σε 9 ημέρες

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέσα σε διάστημα εννέα ημερών από επιθέσεις άγριου ελέφαντα στην ανατολική πολιτεία Jharkhand της Ινδίας, με τις Αρχές να παραμένουν σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού, καθώς το ζώο δεν έχει ακόμη εντοπιστεί.

Τα θανατηφόρα περιστατικά καταγράφηκαν από την 1η έως τις 9 Ιανουαρίου στις περιοχές Chaibasa και Kolhan, στο δάσος West Singhbhum, το οποίο αποτελεί μέρος ενός από τα μεγαλύτερα δάση Sal στην Ασία. Σύμφωνα με αξιωματούχους, πρόκειται για πρωτοφανές συμβάν, καθώς –όπως δήλωσε ο διευθυντής δασών Kuldeep Meena– «είναι η πρώτη φορά που τόσο μεγάλος αριθμός θανάτων αποδίδεται σε έναν και μόνο αρσενικό ελέφαντα».

Η ευρύτερη περιοχή έχει τεθεί σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, προκειμένου να αποτραπούν νέα θύματα και ζημιές σε περιουσίες. Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει εκτεταμένη επιχείρηση αναζήτησης, με περισσότερους από 100 δασικούς υπαλλήλους να συμμετέχουν, με στόχο τον εντοπισμό, τη σύλληψη και την ασφαλή επιστροφή του ζώου στο φυσικό του περιβάλλον.

Σύμφωνα με τον Kuldeep Meena, ο ελέφαντας εκτιμάται ότι βρίσκεται σε περίοδο ζευγαρώματος, φάση κατά την οποία τα αρσενικά εμφανίζουν ιδιαίτερα επιθετική συμπεριφορά λόγω αυξημένων επιπέδων τεστοστερόνης. Όπως εξηγούν ειδικοί, αυτή η κατάσταση συνήθως διαρκεί από 15 έως 20 ημέρες, πριν υποχωρήσει σταδιακά.

Αξιωματούχοι επισημαίνουν επίσης ότι το ζώο πιθανότατα έχει αποκοπεί από την αγέλη του, γεγονός που καθιστά επιτακτική την επανένταξή του στην υπόλοιπη ομάδα. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της περιοχής, Chandan Kumar, μεταξύ των θυμάτων συγκαταλέγεται και ένας δασικός υπάλληλος, ενώ έχει ήδη ανακοινωθεί οικονομική αποζημίωση για τις οικογένειες των νεκρών.

Οι περισσότεροι θάνατοι σημειώθηκαν κατά τις νυχτερινές ώρες, όταν κάτοικοι της περιοχής φύλαγαν ρύζι και καλλιέργειες σε χωράφια και αποθήκες, μια συνηθισμένη πρακτική σε αγροτικές περιοχές της Ινδίας.