Άρση ασυλίας Κύπριου βουλευτή: Τον είχε καταγγείλει για ξυλοδαρμό η φίλη του σε ταξίδι στην Αθήνα

Ομόφωνα αποφάσισε το Ανώτατο Δικαστήριο την άρση ασυλίας του Κύπριου βουλευτή του ΔΗΣΥ Νίκου Σύκα, προκειμένου να καταστεί δυνατή η διεξαγωγή ποινικής ανάκρισης για καταγγελία σωματικής και ψυχολογικής βίας.

Σύμφωνα με το κυπριακό μέσο «Πολίτης», η απόφαση εκδόθηκε στις 15 Ιανουαρίου, έπειτα από αίτηση του Γενικού Εισαγγελέα, και βασίζεται σε υλικό που τέθηκε ενώπιον της Ολομέλειας μέσω ένορκης δήλωσης της επικεφαλής των ανακρίσεων, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2026.

Σύμφωνα με το σκεπτικό του Δικαστηρίου, η καταγγελλόμενη ανέφερε περιστατικά που φέρονται να σημειώθηκαν από τις 31 Δεκεμβρίου 2025 έως τις 3 Ιανουαρίου 2026, ενώ βρισκόταν στην Ελλάδα με τον βουλευτή, με τον οποίο διατηρούσε προσωπική σχέση. Όπως καταγράφεται, πριν από νυχτερινή έξοδο την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, φέρεται να δέχθηκε προσβλητικά σχόλια, ενώ μετά την επιστροφή τους στον χώρο διαμονής τους ισχυρίζεται ότι υπέστη σωματική βία και απειλές.

Ιατρικά ευρήματα και νομικές γνωμοδοτήσεις

Στην απόφαση γίνεται αναφορά σε ιατρική έκθεση που συντάχθηκε μετά από εξέταση της καταγγέλλουσας στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, μετά την επιστροφή της στην Κύπρο, καθώς και σε φωτογραφικό υλικό που παραδόθηκε στην Αστυνομία. Την ίδια ώρα, περιλαμβάνεται γνωμοδοτικό σημείωμα δικηγόρου Αθηνών, σύμφωνα με το οποίο, εφόσον τα καταγγελλόμενα ευσταθούν, προκύπτουν ποινικά αδικήματα με βάση το ελληνικό δίκαιο.

Στις 6 Ιανουαρίου 2026 η καταγγέλλουσα προσήλθε εκ νέου στην Αστυνομία και υπέβαλε υπεύθυνη δήλωση, δηλώνοντας ότι δεν επιθυμεί την περαιτέρω προώθηση της υπόθεσης ούτε την άσκηση ποινικής δίωξης. Σε διευκρίνιση που της ζητήθηκε, ανέφερε ότι η δημοσιότητα της υπόθεσης και η ιδιότητα του καταγγελλόμενου ως δημόσιου προσώπου της προκάλεσαν έντονη ψυχολογική πίεση και άγχος.

Τα αδικήματα που διερευνώνται

Παρά την απόσυρση της καταγγελίας, το Ανώτατο Δικαστήριο κρίνει ότι το υλικό που προσκομίστηκε συνιστά μαρτυρία η οποία, αντικειμενικά εξεταζόμενη, εμπλέκει τον βουλευτή σε τέσσερα διερευνώμενα αδικήματα: άσκηση σωματικής βίας, άσκηση ψυχολογικής βίας, επίθεση που προκαλεί πραγματική σωματική βλάβη και απειλή, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

Μετά τη σημερινή απόφαση για άρση ασυλίας, η Αστυνομία αναμένεται να προχωρήσει στη λήψη κατάθεσης από τον βουλευτή, στο πλαίσιο της συνέχισης και ολοκλήρωσης των ερευνών.

