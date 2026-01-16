Αδιανόητο περιστατικό: Δάσκαλος έδωσε καυτερή σάλτσα σε μαθητή με αυτισμό για τιμωρία

Η μητέρα ενός 6χρονου αγοριού στο Νιου Τζέρσεϊ που έχει αυτισμό ισχυρίζεται ότι ένας δάσκαλος του έδωσε καυτερή σάλτσα για να τον τιμωρήσει.

Η 36χρονη Κουασίμα Φράι, η οποία έχει δύο γιους στο φάσμα του αυτισμού που φοιτούν στο Δημοτικό Σχολείο Dale Avenue στην Πάτερσον, ενημερώθηκε για το περιστατικό τον προηγούμενο μήνα μέσω ανάρτησης στο Facebook που ισχυριζόταν ότι ένας δάσκαλος έβαζε καυτερή σάλτσα στο στόμα μαθητών «ως πειθαρχία για τη συμπεριφορά τους».

Η Κένγια Χίλτον, αναπληρώτρια δασκάλα που έκανε την ανάρτηση, δήλωσε στο PEOPLE ότι δεν ήταν παρούσα, αλλά πληροφορήθηκε το περιστατικό από συνάδελφό της.

A mother in New Jersey is livid after her child was subject to cruel and unusual punishment. https://t.co/UDkvE8soKZ pic.twitter.com/TKGy08WFo1

— Irish Star US (@IrishStarUS) January 13, 2026



Η μητέρα του 6χρονου Λάμοντ ανέφερε στο People ότι κάλεσε στο σχολείο στις 23 Δεκεμβρίου και της διαβεβαίωσαν ότι οι ισχυρισμοί δεν αφορούσαν την τάξη του γιου της και ότι το σχολείο διερευνούσε το θέμα. Δύο εβδομάδες αργότερα, η Φράι έλαβε τηλεφώνημα από τον διευθυντή του σχολείου, ο οποίος της επιβεβαίωσε ότι οι ισχυρισμοί ήταν αληθείς, έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε.

Σε συνάντηση που είχε με τον υπεύθυνο της περιφέρειας, λίγες ημέρες νωρίτερα, η Φράι ενημερώθηκε ότι την τιμωρία επέβαλε στον 6χρονο γιο της ένας αναπληρωτής δάσκαλος.

Λόγω της έρευνας που βρισκόταν σε εξέλιξη, η περιφέρεια δεν μπορούσε να δημοσιοποιήσει τα στοιχεία του υπευθύνου.

Ένας εκπρόσωπος των Σχολείων του Πάτερσον δήλωσε στο PEOPLE: «Η Περιφέρεια είναι ενήμερη για την καταγγελία σχετικά με ένα περιστατικό στο Δημοτικό Σχολείο Dale Avenue και ξεκίνησε αμέσως έρευνα σύμφωνα με τα καθιερωμένα πρωτόκολλα.»

Πρόσθεσε ότι το άτομο που εμπλέκεται δεν εργάζεται πλέον στο σχολείο.

«Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι κάθε μαθητής θα αισθάνεται ασφαλής», ανέφερε η ανακοίνωση.

Η Φράι ελπίζει ότι με το να μιλήσει δημόσια, θα ενθαρρύνει άλλα πιθανά θύματα ή τους γονείς τους να προχωρήσουν σε δημόσια καταγεγελία, ενώ ανέφερε ότι επιθυμεί την παραδειγματική τιμωρία του δασκάλου.

«Υπάρχει πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει και αυτή η ιστορία δεν έχει τελειώσει», λέει ο δικηγόρος της 36χρονης μητέρας.

