Τουρκία: Ερντογάν και Σακίλ Ο’Νιλ έπαιξαν μπάσκετ και αντάλλαξαν δώρα στην έδρα της Εφές

Την ευκαιρία να παίξει μπάσκετ με έναν θρύλο του αθλήματος είχε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αφού την Τρίτη 20 Ιανουαρίου συναντήθηκε με τον θηριώδη παλαίμαχο center και μέλος του Hall of Fame, Σακίλ Ο' Νιλ στο Κέντρο Αναπτυξιακής Καλαθοσφαίρισης στην Κωνσταντινούπολη στην έδρα της Ανατολού Εφές.

Ο Ερντογάν ανάρτησε στο X, φωτογραφίες από την απρόσμενη συνάντησή του με τον Σακίλ Ο’Νιλ, τις οποίες συνοδεύει με ένα emoji μπάλας μπάσκετ και την τουρκική σημαία.

Σε φωτογραφίες, ο Τούρκος πρόεδρος και ο θρύλος του ΝΒΑ απεικονίζονται να παίζουν στο γήπεδο, να δίνουν τα χέρια μετά το τέλος του παιχνιδιού και να ανταλλάσσουν υπογεγραμμένες μπάλες. Μάλιστα φωτογραφήθηκαν και με μαθητές του κέντρου ανάπτυξης μπάσκετ.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μαζί με τον θηριώδη παλάιμαχο σέντερ Σακίλ Ο΄Νιλ Twitter

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο O' Νιλ επισκέπτεται την Τουρκία, καθώς τα τελευταία χρόνια έχει εμφανιστεί ως DJ τόσο στην Κωνσταντινούπολη όσο και στην Αττάλεια.