Νέα Ζηλανδία: Δύο νεκροί μετά από κατολισθήσεις - Δεκάδες αγνοούμενοι σε δημοφιλές κάμπινγκ

Οι κατολισθήσεις προκλήθηκαν από έντονες βροχοπτώσεις που έπληξαν την Νέα Ζηλανδία τις τελευταίες ημέρες

Newsbomb

Διασώστες στο σημείο της κατολίσθησης στο όρος Maunganui της Νέας Ζηλανδίας, την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026.

AP
ΚΟΣΜΟΣ
Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες ακόμη αγνοούνται μετά από κατολισθήσεις σε δημοφιλές κάμπινγκ στο τουριστικό κέντρο της Νέας Ζηλανδίας, το όρος Μαουνγκανούι στο Βόρειο Νησί. Διασώστες δήλωσαν ότι δεν υπάρχουν σημάδια ζωής, ενώ ο υπουργός Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών Μαρκ Μίτσελ επιβεβαίωσε ότι τουλάχιστον ένα νεαρό κορίτσι είναι μεταξύ των αγνοούμενων.

Οι κατολισθήσεις προκλήθηκαν από έντονες βροχοπτώσεις που έπληξαν την χώρα τις τελευταίες ημέρες, οι οποίες οδήγησαν σε πλημμύρες και διακοπές ρεύματος σε ολόκληρο το Βόρειο Νησί.

Η ηρωίδα που προειδοποίησε τους άλλους για την κατολίσθηση

Μια γυναίκα που προειδοποίησε άλλους για την επικείμενη κατολίσθηση λίγο πριν θαφτεί στα ερείπια, αναγνωρίζεται πλέον ως ηρωίδα καθώς συνεχίζονται οι απεγνωσμένες προσπάθειες έρευνας. Η ίδια ειδοποίησε τους κατασκηνωτές και τους σήκωσε από τα κρεβάτια τους στις 5 το πρωί, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο, ώστε να αρχίσουν να μαζεύουν τα πράγματά τους για να φύγουν.

Σε μια τραγική ανατροπή, η ίδια γυναίκα αργότερα παγιδεύτηκε σε μια τουαλέτα μαζί με αρκετές άλλες, όταν η πλαγιά του λόφου κατέρρευσε ολοσχερώς λίγες ώρες αργότερα, περίπου στις 9:30 π.μ. την Πέμπτη. Μέρος της κατασκήνωσης θάφτηκε στην κατολίσθηση, με τους διασώστες να ακούν τρομοκρατημένες κραυγές για βοήθεια.

«Θέλω απλώς να ξέρετε ότι μία από τις γυναίκες που βρίσκεται σε εκείνο το ντους ήταν ηρωίδα», δήλωσε ένας μάρτυρας, ο οποίος δεν θέλησε να κατονομαστεί, στην New Zealand Herald . «Πήγε τριγύρω στις 5 το πρωί και μας σήκωσε όλους από τα κρεβάτια και μας ξύπνησε όλους για να μπορέσουμε να φύγουμε... και δεν έχει βγει έξω.»

Οι έρευνες αναζήτησης θα συνεχιστούν όλη τη νύχτα

Πλάνα από το κάμπινγκ στο όρος Μαουνγκανούι, δείχνουν την έκταση της κατολίσθησης, καθώς διασώστες ψάχνουν ανάμεσα σε τροχόσπιτα και κατεστραμμένες σκηνές για τυχόν επιζώντες.

Οι Αρχές δήλωσαν ότι οι έρευνες αναζήτησης θα συνεχιστούν όλη τη νύχτα. «Πρόκειται για ένα πολύπλοκο και υψηλού κινδύνου περιβάλλον, και οι ομάδες μας εργάζονται για να επιτύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, διατηρώντας παράλληλα την ασφάλεια όλων», δήλωσε η Megan Stiffler, διοικήτρια της ομάδας διάσωσης Urban Search and Rescue.

Το όρος Μαουνγκανούι, που φημίζεται για το ανενεργό ηφαίστειο του, είναι ένας ιερός τόπος για τους Μαορί και ένα από τα πιο δημοφιλή σημεία κάμπινγκ στη Νέα Ζηλανδία. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχει πληγεί επανειλημμένα από κατολισθήσεις.

«Η γη άρχισε να φεύγει κάτω από τα πόδια μου»

Άτομα που βρέθηκαν στο σημείο περιέγραψαν το χάος που αντίκρισαν, καθώς τροχόσπιτα, σκηνές, οχήματα και τουαλέτες ισοπεδώθηκαν από την κατολίσθηση.

«Άκουσα ένα δέντρο να σπάει, και ξαφνικά η γη άρχισε να φεύγει κάτω από τα πόδια μου. Όταν γύρισα και κοίταξα πίσω μου και είδα τι συνέβαινε», δήλωσε ένας Αυστραλός τουρίστας στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό TVNZ. «Ακόμα τρέμω από το σοκ», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο πεζοπόρος Μαρκ Τανγκνεϊ είπε στην εφημερίδα New Zealand Herald ότι άκουγε ανθρώπους να φωνάζουν από κάτω από το έδαφος. «Πάρκαρα και έτρεξα να βοηθήσω... Ακούγαμε ανθρώπους να φωνάζουν: "Βοηθήστε μας, βοηθήστε μας, βγάλτε μας από εδώ"», είπε και εξήγησε ότι οι φωνές αυτές σταμάτησαν μετά από μισή ώρα.

Ένας σύλλογος σέρφινγκ σε άλλο σημείο του όρους Μαουνγκανούι εκκενώθηκε λόγω φόβων για περισσότερες κατολισθήσεις.

Ο υπουργός διαχείρισης έκτακτης ανάγκης και ανάκαμψης, Μαρκ Μίτσελ, δήλωσε ότι οι αξιωματούχοι έχουν μια «ιδέα» για το πόσοι άνθρωποι αγνοούνται στην κατολίσθηση στο όρος Μαουνγκανούι, αν και θα περιμένουν τον ακριβή αριθμό προτού προβούν σε οποιεσδήποτε ανακοινώσεις σχετικά με αυτό. «Η ανησυχία μας αφορά τα μέλη των οικογενειών που έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα σε αυτή την κατολίσθηση», δήλωσε στο Radio New Zealand, προσθέτοντας ότι είναι μαζί με οικογένειες που περίμεναν νέα.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας, Κρίστοφερ Λάξον, εξέφρασε «την βαθιά του θλίψη για την τραγωδία που προκάλεσαν οι πρόσφατες καιρικές συνθήκες».

