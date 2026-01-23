Ο Τραμπ μηνύει την JPMorgan Chase και τον Τζέιμι Ντάιμον - Γιατί διεκδικεί 5 δισεκατομμύρια δολάρια

Ο Ντόναλντ Τραμπ μήνυσε την JPMorgan Chase και τον διευθύνοντα σύμβουλό της, Τζέιμι Ντάιμον, για τουλάχιστον 5 δισεκατομμύρια δολάρια, κατηγορώντας τη μεγαλύτερη τράπεζα της Αμερικής ότι του έκλεισε τους λογαριασμούς «για πολιτικούς λόγους». Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ισχυρίστηκε ότι η τράπεζα σταμάτησε να του προσφέρει τραπεζικές υπηρεσίες μετά την εξέγερση στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ισχυρίστηκε ότι είχε κάνει «λανθασμένα και ακατάλληλα» διακρίσεις εις βάρος του.

Η αγωγή κατατέθηκε στο Μαϊάμι από τον Αλεχάντρο Μπρίτο, τον προσωπικό δικηγόρο του Τραμπ με έδρα το Μαϊάμι, ο οποίος έχει επίσης εμπλακεί στη νομική αγωγή του Τραμπ κατά εταιρειών μέσων ενημέρωσης όπως το ABC News και το BBC για δυσφήμιση. «Ενώ λυπούμαστε που ο πρόεδρος Τραμπ μας μήνυσε, πιστεύουμε ότι η αγωγή δεν έχει βάση», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η JP Morgan. «Σεβόμαστε το δικαίωμα του προέδρου να μας μηνύσει και το δικαίωμά μας να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας - γι' αυτό υπάρχουν τα δικαστήρια».

Η τράπεζα «δεν κλείνει λογαριασμούς για πολιτικούς ή θρησκευτικούς λόγους», πρόσθεσε ένας εκπρόσωπος. «Κλείνουμε λογαριασμούς επειδή δημιουργούν νομικό ή κανονιστικό κίνδυνο για την εταιρεία. Λυπούμαστε που πρέπει να το κάνουμε, αλλά συχνά οι κανόνες και οι κανονιστικές προσδοκίες μας οδηγούν σε αυτό».

Οι μετοχές της JP Morgan υποχώρησαν ελαφρώς μετά την πρώτη δημοσίευση της ανακοίνωσης. Έκλεισαν με άνοδο 0,4% αργά στη Νέα Υόρκη. Στην αγωγή, οι δικηγόροι του Τραμπ ισχυρίστηκαν ότι η τράπεζα είχε θέσει τον Τραμπ, τον Οργανισμό Τραμπ και τις συνδεδεμένες με αυτόν οντότητες, μαζί με μέλη της οικογένειας του Τραμπ, σε μαύρη λίστα.

Η JP Morgan «δεν παρείχε στους ενάγοντες καμία προσφυγή, ένδικο βοήθημα ή εναλλακτική λύση - η απόφασή της ήταν οριστική και κατηγορηματική», ισχυρίζεται η αγωγή, υποστηρίζοντας ότι ο Τραμπ και οι άλλοι ενάγοντες είναι «βέβαιοι ότι η μονομερής απόφαση της JPMC προέκυψε ως αποτέλεσμα πολιτικών και κοινωνικών κινήτρων και των αβάσιμων, «woke» πεποιθήσεων της JPMC ότι έπρεπε να αποστασιοποιηθεί από τον πρόεδρο Τραμπ και τις συντηρητικές πολιτικές του κριτικές».

Αργότερα την Πέμπτη, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι δεν είχε μιλήσει απευθείας με τον Ντάιμον. Το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προαναγγείλει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι θα καταθέσει αγωγή κατά της τράπεζας, κατηγορώντας την ότι αφαίρεσε τους λογαριασμούς του μετά την εξέγερση της 6ης Ιανουαρίου. Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι αρκετές τράπεζες, συμπεριλαμβανομένων των JP Morgan και Bank of America, απέρριψαν τις καταθέσεις του μετά την εξέγερση, αν και και οι δύο τράπεζες έχουν αρνηθεί τους ισχυρισμούς.

Η ανάρτηση φάνηκε να είναι εμπνευσμένη από ένα δημοσίευμα της Wall Street Journal ότι ο Τραμπ είχε προσφέρει στον Ντάιμον τον ρόλο του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας πέρυσι. Ο Τραμπ αρνήθηκε την κατηγορία και δήλωσε ότι θα μηνύσει την τράπεζα. Απαντώντας στην ανάρτηση του Σαββάτου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η JP Morgan ανέφερε σε ανακοίνωσή της: «Συμφωνούμε ότι κανενός ο λογαριασμός δεν πρέπει ποτέ να κλείνει λόγω πολιτικών ή θρησκευτικών πεποιθήσεων».

«Εκτιμούμε το γεγονός ότι αυτή η κυβέρνηση έχει κινηθεί για να αντιμετωπίσει την πολιτική στόχευση και υποστηρίζουμε αυτές τις προσπάθειες», ανέφερε η δήλωση. Ο Ντάιμον, ο οποίος πέρυσι έλαβε ένα πακέτο αποζημίωσης 43 εκατομμυρίων δολαρίων , μίλησε υπέρ του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ, νωρίτερα αυτόν τον μήνα, αφότου αποκαλύφθηκε ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης του Τραμπ είχε ξεκινήσει ποινική έρευνα εναντίον του.

Ο Ντάιμον δήλωσε ότι τρέφει «τεράστιο σεβασμό για τον Τζέι Πάουελ, τον άνθρωπο» παρά τη διαφωνία του σχετικά με ορισμένες από τις επιλογές πολιτικής της Fed. «Οτιδήποτε υπονομεύει [την ανεξαρτησία της Fed] δεν είναι καλή ιδέα», δήλωσε ο Ντάιμον, προειδοποιώντας ότι υπάρχει κίνδυνος να αυξήσει τον πληθωρισμό και τα επιτόκια.

Σε μια γρήγορη απάντηση, ο Τραμπ είπε ότι ο Ντάιμον έκανε λάθος και ότι «είναι εντάξει αυτό που κάνω». «Θα έπρεπε να έχουμε χαμηλότερα επιτόκια», είπε ο Τραμπ την περασμένη εβδομάδα. «Ο Τζέιμι Ντάιμον πιθανώς θέλει υψηλότερα επιτόκια - ίσως βγάζει περισσότερα χρήματα με αυτόν τον τρόπο».

Στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός αυτή την εβδομάδα, ο Ντάιμον ήταν ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στην πρόταση Τραμπ να περιοριστούν τα επιτόκια των πιστωτικών καρτών στο 10% για τον πρώτο χρόνο, αποκαλώντας την ιδέα πιθανή «οικονομική καταστροφή». Υποστήριξε επίσης ότι οι ΗΠΑ είχαν γίνει λιγότερο αξιόπιστες υπό τον Τραμπ. «Αν μου λέγατε, "Έχει γίνει η Αμερική αναξιόπιστη;" Όχι», είπε ο Ντάιμον σε μια εκδήλωση. «Απλώς, είχατε απόλυτη εμπιστοσύνη και τώρα είναι λιγότερο αξιόπιστη».

