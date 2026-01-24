Το μεγαλύτερο «θησαυροφυλάκιο της Ημέρας της Κρίσης» στον κόσμο βρίσκεται κάτω από βοτανικό κήπο
Τι περιέχει το «θησαυροφυλάκιο ζωής» του Ηνωμένου Βασιλείου;
Κάτω απ' τους κήπους Wakehurst στο Ηνωμένο Βασίλειο, λειτουργεί το μεγαλύτερο υπόγειο θησαυροφυλάκιο σπόρων στον κόσμο, σχεδιασμένο να αντέξει πλημμύρες, ακτινοβολία και πολλά άλλα.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr.
