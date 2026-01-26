Άλεξ Χόνολντ: Ο άνθρωπος που ανέβηκε στον ουρανοξύστη Taipei 101, δεν μπορεί να νιώσει φόβο

Ο αναρριχητής Alex Honnold από τις Η.Π.Α. πραγματοποιεί μια ελεύθερη σόλο αναρρίχηση στον ουρανοξύστη Taipei 101 στην Ταϊπέι της Ταϊβάν, την Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026.

Ο Αμερικανός Άλεξ Χόνολντ, ο οποίος ανέβηκε στον ουρανοξύστη Taipei 101 στην Ταϊβάν, ύψους 508 μέτρων χωρίς σκοινί το Σάββατο (24/01), δεν νιώθει φόβο, σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη στον εγκέφαλό του, πριν από μερικά χρόνια.

Το 2016, ο τότε 30χρονος Χόνολντ, ο οποίος έγινε γνωστός από το βραβευμένο με Όσκαρ ντοκιμαντέρ «Free Solo», υποβλήθηκε σε λειτουργική μαγνητική τομογραφία (fMRI), καθώς οι ερευνητές ήθελαν να μάθουν εάν ο εγκέφαλός του αντιδρά διαφορετικά από τους περισσότερους ανθρώπους σε εικόνες που προκαλούν φόβο — ένα ερώτημα που τροφοδοτήθηκε από την προθυμία του να αναρριχηθεί σε ψηλά ύψη χωρίς σχοινί ή εξοπλισμό ασφαλείας.

Τα αποτελέσματα της τομογραφίας συγκρίθηκαν με αυτά ενός άνδρα αναρριχητή παρόμοιας ηλικίας και έδειξαν ότι η αμυγδαλή του Χόνολντ αντιδρά σε σημαντικά χαμηλότερο επίπεδο.

What makes Alex Honnold neurologically extraordinary is that his brain generates far less of fear. When neuroscientists studied him using functional MRI (fMRI), they found that his amygdala showed remarkably low activation even when exposed to scary images pic.twitter.com/BhkSAFiPj2 — Mukul Kumar (@mukulneetika) January 25, 2026

Η αμυγδαλή είναι ένα βασικό μέρος του εγκεφάλου που ενεργοποιεί τον φόβο, βοηθώντας στην ανίχνευση πιθανών απειλών και στην ταχεία κινητοποίηση συναισθηματικών και σωματικών αντιδράσεων. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν συναισθήματα φόβου ή άγχους και την αντίδραση του σώματος στο στρες. Ο προμετωπιαίος φλοιός και άλλες περιοχές του εγκεφάλου βοηθούν στην ερμηνεία αυτών των σημάτων και στη ρύθμιση της αντίδρασης ενός ατόμου.

«Ίσως η αμυγδαλή του να μην ενεργοποιείται — δεν φαίνεται να κάνει εσωτερικές αντιδράσεις σε αυτά τα ερεθίσματα», είχε δηλώσει η Dr. Jane Joseph, γνωστική νευροεπιστήμονας του Ιατρικού Πανεπιστήμιου της Νότιας Καρολίνας στο επιστημονικό περιοδικό Nautilus, το 2016. «Από την άλλη, θα μπορούσε να έχει ένα τόσο καλά εξελιγμένο ρυθμιστικό σύστημα που ο μετωπιαίος του φλοιός να είναι τόσο ισχυρός που μπορεί να τον ηρεμήσει, ακόμη και αν φοβηθεί».

Ο Χάνολντ έγινε γνωστός από το βραβευμένο με Όσκαρ ντοκιμαντέρ «Free Solo», στο οποίο πραγματοποίησε την πρώτη σόλο ανάβαση χωρίς κανένα σχοινί ή εξοπλισμό, μιας διαδρομής στο El Capitan στο Εθνικό Πάρκο Yosemite στην Καλιφόρνια, τον Ιούνιο του 2017.

Η μελέτη στον εγκέφαλο του Χόνολντ

Όταν και στους δύο άνδρες παρουσιάστηκαν συγκεκριμένες εικόνες σχεδιασμένες να προκαλέσουν μια αντίδραση φόβου, η αμυγδαλή του άλλου άνδρα έδειξε έντονη δραστηριότητα κατά την διάρκεια της τομογραφίας, ενώ αυτή του Χόνλοντ έδειξε ελάχιστη έως καθόλου.

Ενώ, με την πρώτη ματιά, η δομή του εγκεφάλου του Χόλοντ φαίνεται τυπική, η τομογραφία αποκάλυψε ότι ο εγκέφαλός του είναι λιγότερο πιθανό να ενεργοποιείται ως απόκριση σε ορισμένα ερεθίσματα που σχετίζονται με το φόβο από αυτόν των περισσότερων ανθρώπων και ότι είναι ένας άνθρωπος που αναζητά έντονες συγκινήσεις.

«Νομίζω ότι έχω συνηθίσει το φόβο με τα χρόνια. Είναι ένα στοιχείο που υπάρχει πάντα στην αναρρίχηση», δήλωσε ο ίδιος στο τρέιλερ για το Skyscraper Live, το οποίο προβλήθηκε ζωντανά στο Netflix το Σάββατο και που παρακολούθησαν χιλιάδες άτομα.

Η ιστορική αναρρίχηση στον ουρανοξύστη Taipei 101

Το Σάββατο, ο Χόνολντ κατάφερε να ανέβει μέχρι την κορυφή του ουρανοξύστη Taipei 101 μέσα σε περίπου 1 ώρα και 32 λεπτά, 2 λεπτά περισσότερα από τον χρόνο που είχε υπολογίσει, ενώ, το έκανε χωρίς δίχτυ ασφαλείας ή εξοπλισμό προστασίας.

Στην κορυφή τον περίμενε η γυναίκα του, Σάνι ΜακΚάντλες, η οποία τον αγκάλιασε και αστειεύτηκε λέγοντας: «Πέρασα όλη την ώρα σε κρίση πανικού». Ο Χόνολντ «αιχμαλώτισε» την ιστορική στιγμή με μία σέλφι.

Η αναρρίχηση ουρανοξυστών διαφέρει από τα βράχια ή μικρότερα κτήρια. Οι ελάχιστοι που ανήκουν σε αυτήν τη λέσχη –μόλις μία ντουζίνα αναρριχητών παγκοσμίως– αναφέρουν ότι έχει μοναδικές σωματικές και ψυχικές απαιτήσεις.

Επίσης, είναι κυρίως μία «υπόγεια» δραστηριότητα, αφού συνήθως είναι παράνομη.

This part seems crux tbh... pic.twitter.com/L9QGNtzeds — Climbing Guy (@ClimbingCoachX) January 25, 2026

Ο Αλέν Ρομπέρ, Γάλλος που έχει αναρριχηθεί σε περίπου 200 κτήρια από τη δεκαετία του 1990, κυρίως με «γυμνά» χέρια, έχει συλληφθεί πάνω από 170 φορές. «Νιώθεις σαν να είσαι μέσα σε ταινία με αστυνομικούς να προσπαθούν να πιάσουν τον κακό που σκαρφαλώνει στο κτήριο», θυμάται ο Ρομπέρ.

Οι αναρριχητές επισημαίνουν, επίσης, ότι το σώμα τους αντιμετωπίζει διαφορετικές απαιτήσεις σε σύγκριση με την αναρρίχηση σε βράχια.

Ο αναρριχητής Alex Honnold από τις Η.Π.Α. πραγματοποιεί μια ελεύθερη σόλο αναρρίχηση στον ουρανοξύστη Taipei 101 στην Ταϊπέι της Ταϊβάν, την Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026. AP

Σε ένα βράχο, κάθε κίνηση αποτελεί νέο παζλ: Τα χέρια των αναρριχητών αναζητούν διαφορετικά σημεία κράτησης και προσαρμόζουν συνεχώς το σώμα τους. Στην πρόσοψη ενός κτηρίου, οι αναρριχητές επαναλαμβάνουν τις ίδιες –λίγες– κινήσεις εκατοντάδες φορές για να περάσουν δεκάδες ορόφους με παράθυρα, μεταλλικές μπάρες και κενά από σκυρόδεμα.

JUST IN: 40-year-old American climber Alex Honnold has successfully completed his climb up the Taipei 101 building in Taipei, Taiwan.



He reached the top of the tower in 1:31:35.



The building is 1,667 feet tall making it the 11th-tallest building in the world.



Wild. pic.twitter.com/T3qeS61jUx — Collin Rugg (@CollinRugg) January 25, 2026

Ορισμένοι ανησυχούν ότι η ανάβαση του Χόνολντ, που μεταδόθηκε ζωντανά από το Netflix, θα ενθαρρύνει επικίνδυνες προσπάθειες από ανειδίκευτους αναρριχητές.

«Το μήνυμά μου στα παιδιά; Μην το κάνετε, εκτός αν είσαι κορυφαίος στον κόσμο, όπως ο Χόνολντ και ο Ρομπέρ. Χωρίς αυτήν την ικανότητα, είναι αποστολή αυτοκτονίας», απαντά.

Για άλλους, ο κίνδυνος είναι που τούς κρατά ζωντανούς. «Ο μόνος τρόπος να νιώσω ότι ζω, ήταν να ρισκάρω τη ζωή μου», αποκαλύπτει ο Ρομπέρ, προσθέτοντας ότι μπορεί να επιχειρήσει να ανέβει άλλο κτήριο τις επόμενες εβδομάδες.

