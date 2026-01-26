Iσπανία: Οι «άγνωστοι Χ» γύρω από την πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία - 9 ερωτήσεις-κλειδιά

Τμήμα της σπασμένης γραμμής στο σημείο του σιδηροδρομικού ατυχήματος στο Ανταμούζ, σε εικόνα που ανέβασε ο Υπουργός Μεταφορών, Óσκαρ Πουέντε

Ο εκτροχιασμός ενός τρένου υψηλής ταχύτητας από τον ιδιωτικό όμιλο Iryo (6189 Μάλαγα-Μαδρίτη) την περασμένη Κυριακή στις 7:43 μ.μ., που παραβίασε την προτεραιότητα (γραμμή 2), άφησε πίσω ορισμένα στοιχεία αλλά κρύβει ακόμη πολλά αναπάντητα ερωτήματα, τα οποία προσπαθούν να απαντήσουν τα μέλη της Επιτροπής Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων της Ισπανίας. (CIAF).

To σημείο της τραγωδίας στον νότο της Ισπανίας AP

Το τρένο Renfe Alvia (2384 Μαδρίτη-Ουέλβα), που ταξίδευε στην αντίθετη κατεύθυνση, δεν μπόρεσε να αποφύγει τη σύγκρουση, η οποία σημειώθηκε εννέα δευτερόλεπτα μετά τον εκτροχιασμό του πρώτου τρένου, και εκσφενδονίστηκε σε ένα ανάχωμα βάθους τεσσάρων μέτρων. Το ατύχημα είχε ως αποτέλεσμα 45 θανάτους και δεκάδες τραυματισμούς.

Από πού μπορεί να προκλήθηκε το ατύχημα;

Λαμβάνοντας όλα τα προληπτικά μέτρα που απαιτούνται για την έναρξη έρευνας, η CIAF (Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων) εντόπισε το σημείο εκτροχιασμού του τρένου Iryo στο χιλιόμετρο 318.693 της γραμμής 010, της γραμμής Μαδρίτης-Σεβίλλης. Όλες οι υποψίες δείχνουν ότι ένα πρώτο τμήμα της γραμμής, μήκους 40 εκατοστών, είχε αποκολληθεί εντελώς. Αυτή η ράγα είναι καινούργια ανέφερε το Υπουργείο Μεταφορών, σημειώνοντας ότι κατασκευάστηκε το 2023 από την ArcelorMittal με σειριακό αριθμό 312592Y101.

Η ράγα συγκολλήθηκε σε μια άλλη που χρησιμοποιούνταν προηγουμένως , κατασκευασμένη το 1989 από την ίδια εταιρεία. Και οι δύο φέρουν το όνομα Ensidesa, ένα εμπορικό σήμα που χρησιμοποιείται από την ArcelorMittal ανεξάρτητα από το έτος παραγωγής. Η σύγκρουση μεταξύ των τρένων Iryo και Renfe έλαβε χώρα περίπου στο χιλιόμετρο 318.200.

Γιατί το σύστημα ασφαλείας δεν προστάτευσε το τρένο της Alvia;

Μεγάλο μέρος της τραγωδίας του ατυχήματος έγκειται στο γεγονός ότι το τρένο Iryo εκτροχιάστηκε μόλις εννέα δευτερόλεπτα πριν διασταυρωθεί με το τρένο Renfe. Δεν υπήρχε ούτε αρκετός χρόνος ούτε απόσταση για να ενεργοποιηθεί αποτελεσματικά το αυτόματο σύστημα πέδησης, το οποίο βρίσκεται στο τρένο και επικοινωνεί με το εναέριο καλώδιο. Η γερμανική τεχνολογία Linienzugbeeinflussung (LZB) είναι αποκλειστική στη γραμμή υψηλής ταχύτητας Μαδρίτης-Σεβίλλης στην Ισπανία, αν και χρησιμοποιείται επίσης στη Γερμανία και την Αυστρία.

Σε αυτή την αεροφωτογραφία που τραβήχτηκε από βίντεο που παρέχει η Guardia Civil, φαίνεται το τρένο Iryo με διασώστες στο σημείο της σύγκρουσης ενός τρένου υψηλής ταχύτητας, κοντά στο Adamuz της Ισπανίας Guardia Civil

Η επιλογή της για την πρώτη γραμμή υψηλής απόδοσης στη χώρα αντικαταστάθηκε το 2006 από το ERTMS Επιπέδου 1 στη γραμμή Μαδρίτης-Γιέιντα. Επί του παρόντος, παρά τις εγγυήσεις ασφάλειας και αξιοπιστίας, το LZB αντικαθίσταται από το πιο προηγμένο ERTMS Επιπέδου 2 σε ολόκληρη τη διαδρομή Μαδρίτης-Σεβίλλης.

Υπάρχει βάση στην υποψία για πιθανή θραύση της νέας ράγας ή της συγκόλλησης με την παλιά;

Ο χάλυβας της σπασμένης γραμμής (νέα σιδηροτροχιά) εμφανίζει μια σκούρα κηλίδα στο σημείο θραύσης, στο αντίθετο άκρο από τη συγκόλληση, οδηγώντας τον διαχειριστή υποδομής Adif - και τους ερευνητές - να υποψιαστούν ένα πιθανό κατασκευαστικό ελάττωμα.

Ο υπουργός Mεταφορών Όσκαρ Πουέντε διέταξε την αναθεώρηση όλων των σιδηροτροχιών που παράγονται από την ίδια χύτευση (η διαδικασία έκχυσης λιωμένου χάλυβα σε καλούπια). Η συγκόλληση αμφισβητείται ως κρίσιμο στοιχείο που ενώνει τις σιδηροτροχιές (τη νέα και αυτήν που χρησιμοποιούνταν). Τόσο η συγκόλληση όσο και ο ίδιος ο χάλυβας είχαν δοκιμαστεί χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων των υπερήχων, για να αποκλειστούν τυχόν ελαττώματα.

Επιτρέπεται η συναρμολόγηση σιδηροτροχιών με διαφορετικές ημερομηνίες κατασκευής;

Το Πρότυπο Τροχιάς Adif, το οποίο αναθεωρήθηκε τον Οκτώβριο του 2024, εγκρίνει τη σύνδεση σιδηροτροχιών από διαφορετικές ημερομηνίες, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν το ίδιο προφίλ και την ίδια ποιότητα χάλυβα, η οποία είναι η τυπική ταξινόμηση που καθορίζει τις φυσικές, χημικές και μηχανικές ιδιότητες του μετάλλου (σύνθεση, αντοχή και σκληρότητα).

Πώς εντοπίζεται η συγκόλληση στις γραμμές;

Σε κάθε σύνδεση σιδηροτροχιάς, τα στοιχεία αναγνώρισης του συγκολλητή και της εταιρείας πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς. Η σήμανση, μεγέθους έως 10 χιλιοστών, υποδεικνύει τον μήνα της συγκόλλησης (από 01 έως 12), τα δύο τελευταία ψηφία του έτους και την τετραψήφια αναγνώριση του συγκολλητή: τα δύο πρώτα ψηφία προσδιορίζουν την εταιρεία και τα δύο τελευταία τον συγκεκριμένο συγκολλητή.

Η διαδικασία αργιλοθερμικής συγκόλλησης καταγράφεται στη βάση δεδομένων της Adif και πρέπει επίσης να υποβληθεί σε γεωμετρική επαλήθευση χρησιμοποιώντας ένα επαγωγικό μετρητή για να ελεγχθεί η τέλεια ευθυγράμμιση των ενωμένων προφίλ. Η συγκόλληση ελέγχεται επίσης υπερηχητικά στη σιδηροτροχιά.

Έγιναν έλεγχοι στην ύποπτη λωρίδα κυκλοφορίας;

Ο διαχειριστής υποδομής Adif έχει καταγράψει την επιθεώρηση 114 συγκολλήσεων στην περιοχή του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στο Adamuz. Έως και 32 από αυτές επιθεωρήθηκαν για δεύτερη φορά από την τεχνική εταιρεία Ayesa, με αυτές τις ενώσεις να επιλέγονται τυχαία. Ο Adif δηλώνει ότι υποβλήθηκαν σε «οπτική επιθεώρηση, δοκιμή διεισδυτικού, υπερηχητική δοκιμή και γεωμετρική δοκιμή» και διαθέτουν έγκυρο πιστοποιητικό επιθεώρησης έως τον Νοέμβριο του 2026.

Ποια στοιχεία μπορούν να δείξουν τι συνέβη;

Οι ερευνητές έχουν χαρτογραφήσει ολόκληρο το τμήμα και έχουν μεταφέρει μέτρα γραμμής στη Μαδρίτη για ανάλυση. Έχουν ληφθεί δείγματα από την εξωτερική σιδηροτροχιά (όπου βρίσκεται το πρώτο σπασμένο τμήμα) και την εσωτερική σιδηροτροχιά. Έχει εντοπιστεί το πρώτο αποσπασμένο θραύσμα. Θα αναλυθούν τμήματα σιδηροτροχιάς και από τις δύο πλευρές που δεν επηρεάστηκαν από το σπάσιμο, στρωτήρες και μέρος της εναέριας γραμμής ηλεκτρικής ενέργειας που τροφοδοτεί τα τρένα με ηλεκτρικό ρεύμα.

Η τεχνική έρευνα περιλαμβάνει τις συσκευές καταγραφής που βρίσκονταν στα δύο τρένα, και η Πολιτοφυλακή φυλάσσει τις κάμερες ασφαλείας στον τεχνικό σταθμό Adamuz. Επιπλέον, οι πληροφορίες που παρέχονται από τα γραφήματα πλευρικής επιτάχυνσης των τρένων που πέρασαν πριν από το τρένο Iryo που ενεπλάκη στο ατύχημα είναι κρίσιμες, αν και αυτά βρίσκονται εντός μη ανησυχητικών εύρων.

Εκτός από όλα τα έγγραφα σχετικά με τους πρόσφατους ελέγχους σιδηροτροχιών και συγκολλήσεων από την Adif, ένα ενδεχομένως αδιάσειστο αποδεικτικό στοιχείο είναι η εγκοπή των τροχών στο τρένο Iryo που εμπλέκεται στο ατύχημα. Όλες αυτές οι εγκοπές βρίσκονται στους μπροστινούς ή στους μονούς άξονες των βαγονιών 2, 3, 4 και 5 (οι εγκοπές στα τρία πρώτα είναι συμβατές) και επηρεάζουν τον δεξιό τροχό. Αυτός ο τροχός κινείται στην εξωτερική ράγα της γραμμής 2, όπου λείπει το προαναφερθέν πρώτο θραύσμα 40 εκατοστών.

Τι μαρτυρά η παράξενη εγκοπή στον συρμό 5 του Iryo;

Το μοτίβο αλλάζει στο βαγόνι 5 του τρένου που εκτροχιάστηκε, ξεκινώντας από το βαγόνι 6. Η εγκοπή βρίσκεται στην εξωτερική άκρη του πέλματος και είναι σύμφωνη με μια πρόσκρουση από το σκαλοπάτι που δημιουργήθηκε στη ράγα, ίσως με κλίση προς τα έξω. Το βαγόνι 6 εκτροχιάζεται, όπως και τα επόμενα δύο. Οι γραμμές αυτών των τριών είναι ήδη κατεστραμμένες από την έξοδο από τις γραμμές, γεγονός που περιπλέκει την αναζήτηση γραμμών. Η CIAF εντόπισε εγκοπές στο τρένο 109-011 από το Iryo που διέρχεται από το Adamuz στις 17:21 εκείνη την Κυριακή· στο τρένο 109-103 επίσης από το Iryo που διασχίζει την πόλη της Κόρδοβα στις 19:01, και στο τρένο 130 του Renfe στις 19:09.

Τι λέει ο κατασκευαστής σιδηροδρόμων, ArcelorMittal;

Η εταιρεία προμηθεύει σχεδόν όλες τις σιδηροδρομικές γραμμές που αποτελούν το σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας της Ισπανίας, το οποίο εκτείνεται σε περισσότερα από 4.000 χιλιόμετρα. Ζήτησε «ανεξάρτητη έρευνα, απαλλαγμένη από εικασίες». Στη δήλωσή της, επανέλαβε την προθυμία της να συνεργαστεί πλήρως και με διαφάνεια με τις ισπανικές αρχές. Το αίτημα για ανεξάρτητη έρευνα πηγάζει από το γεγονός ότι η CIAF (Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή για την Τεχνική Διερεύνηση Σιδηροδρομικών, Ναυτιλιακών και Πολιτικής Αεροπορίας Ατυχημάτων και Συμβάντων) υπάγεται στο Υπουργείο Μεταφορών.

Η κυβέρνηση έχει καθυστερήσει στην ίδρυση της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής για την Τεχνική Διερεύνηση Σιδηροδρομικών, Ναυτιλιακών και Πολιτικής Αεροπορίας Ατυχημάτων και Συμβάντων, η οποία εξουσιοδοτήθηκε με τον Νόμο 2/2024, που ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων την 1η Αυγούστου. Αυτός ο φορέας θα συγχωνεύσει τις τρεις επιτροπές τεχνικής διερεύνησης ατυχημάτων που υπάγονται επί του παρόντος στο Υπουργείο Μεταφορών: την CIAIAC (πολιτική αεροπορία), την CIAIM (θαλάσσια ατυχήματα) και την CIAF.

